La sub 17 de 1991 logró la mayor goleada de una selección celeste

El cuarto sudamericano sub 17 que se disputó en 1991 en Paraguay no fue uno más para Uruguay. Es que en las tres ediciones anteriores, la de 1985, 1986 y 1988 Uruguay siempre había sido eliminado en la fase inicial.

El segundo puesto –tras Brasil– otorgó a Uruguay la clasificación, por primera vez en la historia, a una Copa del Mundo a nivel sub 17. Pero el episodio que quedó en la historia en dicho torneo, y no superado aún, fue la mayor goleada propinada por una selección de Uruguay en partidos por torneos oficiales, cuando, el martes 7 de mayo de 1991, Uruguay aplastó a Bolivia 14-0 en la cancha del club Olimpia de Itá.

Uruguay, emparejado en la serie junto a Colombia, Brasil, Ecuador y Bolivia, debutó justamente ante el elenco boliviano. Bajo la dirección técnica de Jesús Rodríguez, la celeste demolió a la endeble Bolivia.

Ya en el primer tiempo ganaba 7-0. Diego Goñi, de Peñarol, con seis goles fue el mayor artillero en ese partido. Diego Pérez, de Defensor Sporting, anotó cinco. Tras ganar su serie Uruguay, accedió a la fase final en la que solamente cayó ante Argentina por lo que el elenco de Jesús Rodríguez logró el vicecampeonato, detrás de Brasil.

Goleador

Diego Aníbal Pérez, el delantero de Defensor Sporting fue, con nueve goles, el máximo goleador del torneo Sudamericano sub 17 de 1991, por delante de Adriano y Giancarlo, ambos de Brasil con cinco goles.

Presente Luis Cubilla

Luis Alberto Cubilla, por ese entonces técnico de Olimpia de Asunción y confirmado como seleccionador de Uruguay (debutó el 30 de mayo de ese año ante Chile), estuvo presente en el choque ante Bolivia y se acercó a saludar a los jugadores uruguayos tras la goleada.

Queríamos 20

El partido con Bolivia fue el debut y salimos con una ganas bárbaras. Sabíamos que Bolivia estaba integrado por el equipo de la Academia Tahuichi y que algunos tenían menos edad. El primer tiempo terminó 7-0 y en el descanso dijimos: ‘Vamos a hacer 20’. Jesús Rodríguez me rezongó porque me sacaron tarjeta amarilla, es que tranqué a dos rivales y cayeron desparramados. El árbitro me dijo: ‘Ocho, el partido no está como para ir así a una pelota’. Entre los jugadores trabé gran amistad con Carlos Ribas, él jugaba en Nacional y yo en Peñarol y Jesús Rodríguez nos asignó la misma habitación. Fue un grupo muy unido y luego, casi con el mismo plantel, jugamos el mundial de Italia.

Carlos Macchi, jugador de la sub 17 celeste

Uruguay 14-Bolivia 0

URUGUAY: Yani Rodríguez; Marcos Madruga, Diego López, Carlos Genta, Gustavo Díaz, Carlos Macchi, Sergio Benítez, Carlos Ribas, Néstor Correa, Diego Pérez y Diego Goñi. DT: J. Rodríguez.

Cambios en Uruguay: 34' Martín Parodi x Macchi y 58' Javier Delgado x Ribas.

BOLIVIA: Edwin Guardia; Javier Luján, Daniel Claure, Marcelo Carballo, Roberto Rojas, Sandy Cartagena, Sergio Canseco, Alejandro Eterovic, Juan Carlos Aguilar, Dimas Flores y Alfrede Gallinate. DT: Raúl Vera

Cambios en Bolivia: 23' José Fernández x Canseco y 40' Óscar Toro x Aguilar

Cancha: Estadio Olimpia de Itá

Juez: Carlos Robles (Chile)

Goles: 5', 18', 27', 37', 51' y 2' Diego Goñi; 8' Diego López; 35' y 68' Néstor Correa; 43', 59', 62', 75' y 78' (p) Diego Pérez.

Amarilla: 26' Macchi (U)

Este artículo formó parte de la serie "Campañas" que semanalmente, entre el 27 de marzo de 2006 y 1° de marzo 2010, publicó El Observador en su edición impresa y que en estos tiempos de encierro permitirán recordar las mejores actuaciones de equipos e individuales en todos los deportes en Uruguay

