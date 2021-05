El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, anunció que las medidas sanitarias se irán evaluando semanalmente y se refirió a por qué ciertas actividades están abriendo mientras otras siguen suspendidas. "Hemos decidido hacer una evaluación semanal, hace un tiempo era mensual o quincenal. Queremos ir haciéndolo semanal. Y surgen preguntas, yo las entiendo y me pongo en los zapatos de muchos uruguayos de por qué sí los gimnasios y por qué no los espectáculos culturales. Es cierto, no hay una discrecionalidad total".

Lacalle dijo que es "una valoración que trata de ser justa y que como toda acción humana tiene un porcentaje de injusto". "Estamos tratando de volver a algunas actividades que de alguna manera las gente las practica, que hace uso de ellas. La idea es ir abriendo a medida de que la vacunación y la inmunización. La idea es tener algún tipo de mecanismo, con el tema del pase verde para no tener aforos en los espectáculos, en las fiestas, después de más de un año pasándola muy mal la gente que se dedica al arte y que organiza eventos. Si se quiere no tener aforos y tener capacidad plena, obviamente será con vacunación o con un test rápido para asegurarse que aquel que no esté vacunado no va a contagiar al resto de las personas". Leé también Lacalle Pou, sobre el pase verde: "Cuanto antes esté, mejor" El presidente señaló que "actividades como el deporte, saben lo bien que hace no solo al estado físico sino al estado mental de los uruguayos, ayuda, sociabiliza, mejora la salud y por eso también la apertura", aseguró. El gobierno anunció el pasado que los entrenamientos de deporte amateur están habilitados a volver desde el lunes 24 de mayo. En ese decreto publicado este jueves, menciona que las otras medidas se mantendrán hasta el 30 de mayo en principio. Las reaperturas se suman a las de los free shops y gimnasios, ya anunciadas. “Se ha verificado un cambio en las condiciones sanitarias a consecuencia del comportamiento de la propagación del virus”, añade el escrito. En concreto, habrá una flexibilización para las actividades deportivas en gimnasios y lugares cerrados, que aún deberán tener un aforo máximo equivalente al 30% de su capacidad máxima y siempre que las personas permanezcan por el máximo de una hora. Lacalle señaló que, para tomar las decisiones, "el equilibrio es complejo". "Ustedes han vivido con nosotros todo este año, saben que ha sido muy complicado las decisiones. Sobre el tema de la educación, vuelvo a decir que es fundamental y es uno de los temas que más nos preocupan", aseguró. Leé también Vuelven entrenamientos de deporte amateur; gobierno extiende medidas hasta el 30 de mayo El presidente aseguró que el cronograma de ANEP sufrirá algunos cambios y, lo que estaba previsto retornar el próximo lunes 24 de mayo, no retornará sino que se esperará a la próxima semana para tener novedades. "¿Se acuerdan cuando en la ultima conferencia dijimos que había un cronograma hasta fin de junio, que podía estar sujeto a cambios? Bueno, estuvo sujeto a cambios. Se cumplió en tres etapas hasta el 18 (de mayo). La próxima, que era el lunes que viene (24), se decidió aplazarla hasta el 31 por lo menos. O sea que la semana que viene van a tener noticias si hay otro retorno a clases", aseguró el presidente.