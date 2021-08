Las consultas psicológicas serán incluidas en el control de salud anual para adolescentes entre 15 y 19 años

Los ministros Daniel Salinas (Salud) y Martín Lema (Desarrollo Social) participaron este jueves en el Palacio Legislativo del seminario "Por la vida", bajo la iniciativa de la diputada Silvana Pérez Bonavita en el marco del debate de un proyecto de ley para la prevención del suicidio adolescente.

Además de los secretarios de Estado, una de las que disertó fue la doctora Lorena Quintana, responsable del área programática de Adolescencia Juventud del Ministerio de Salud Pública (MSP). Quintana declaró que la preocupación desde el MSP es grande ya que han aumentado las cifras de suicidios en adolescentes. Esto es multicausal y debe abordarse desde diferentes lados, explicó, pero según un estudio que se realizó en 2019 en Uruguay, uno de cada cinco adolescentes entre 12 y 17 años "pensó seriamente en quitarse la vida". Además el 30% de los adolescentes sentía que sus padres no los entendían nunca o casi nunca, y un 5% confirmó que no tiene ni un solo amigo.

La doctora aseguró que todos estos aspectos son esenciales para la salud y el saber que porcentajes tan elevados de adolescentes no lo tienen es un índice de la seriedad y necesidad de acción en ese sentido. Por este motivo, anunció: "Estamos trabajando en una idea nueva, uruguaya, que es incluir una consulta psicológica como parte del control de salud anual en los adolescentes entre 15 y 19 años. Una consulta que permita ese tiempo de escucha y acompañamiento", con el fin de identificar y atender a los jóvenes previniendo así "el consumo de sustancias, la ansiedad, la depresión y así disminuir el número de suicidios en adolescentes y jóvenes".

"El suicidio es una decisión definitiva para un problema temporal, y se debe tratar como tal", afirmó la jerarca.

El ministro de Salud Pública agregó que el problema radica principalmente en la falta de comunicación. "Las principales muertes por suicidios se dan en hombres y en el campo", afirmó, y agregó que esto se da por la imagen que se tiene del hombre que "debe" ser duro y no puede expresar sus sentimientos. También remarcó la importancia de este tema a nivel nacional. "Creo que no hay ningún uruguayo que no tenga algún familiar, algún amigo, algún conocido o algún compañero de trabajo que no haya pasado en algún momento por un cuadro de depresión", dijo.

En el seminario también estuvieron el director del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Felipe Paullier, el director de Salud de Niñez y Adolescencia de ASSE Ignacio Ascione, y expusieron dos jóvenes acerca de sus propias experiencias: el ex futbolista Nahuel Tuya y el cantante Tomás Narbondo.

La doctora Quintana comentó que un solo suicidio afecta a más de 100 personas y que es por eso que, como indicó el músico exintegrante de Rombai Narbondo, se debe educar también a los que acompañan para saber ayudar a las personas con depresión.

El suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes entre 15 y 24 años y esto refleja lo que Pablo Fielitz, director de Salud Mental y poblaciones vulnerables de ASSE explicó a El Observador hace unas semanas. El especialista comentó que el hecho de que las cifras de adolescentes que cometen suicidios hayan aumentado, es un claro indicio de que los dispositivos de ayuda que están disponibles no son los adecuados para ellos. “No les sirve, no llaman adolescentes a la línea de vida. En vez de intentar que los adolescentes se adapten a nosotros, debemos adaptarnos a ellos”, declaró.

Es a raíz de este problema que nace el proyecto de Ley impulsado por la diputada Pérez Bonavita, en donde aseguró que su principal fin es coordinar a los diferentes ministerios y organismos del Estado para realizar una campaña en la que se haga un "estudio de mercado" que indique en dónde se debe estar presente con la información, a través de qué interlocutores y, "sobre todo, crear una nueva herramienta que funcione como la línea Vida pero que no sea telefónica sino de chat". La idea es que funcione como complemento a la línea porque se entiende que los adolescentes no están cómodos con hablar por llamadas, y en cambio han naturalizado lo digital y la escritura por chats.