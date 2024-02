Las lágrimas de "Rusito" González y el director de Zíngaros al revivir la parodia sobre Pinocho Sosa

La noche de este jueves, Zíngaros debutó oficialmente en el concurso de Carnaval, con una presentación en el Teatro de Verano que alcanzó picos emotivos sobre el final de su parodia sobre la vida del fundador del conjunto, Ariel "Pinocho" Sosa. La interpretación de Gastón "Rusito" González despertó una ovación de pie y lágrimas en el Ramón Collazo, y este viernes, el intérprete y el actual director de Zíngaros, Gastón Sosa, hijo de Pinocho, se emocionaron al revivir el espectáculo.

Sosa fue invitado a Vamo' arriba, el programa de Canal 4 que tiene a González como uno de sus conductores, y entre los dos recordaron la emoción de haber llevado al principal escenario del Carnaval montevideano este espectáculo.

"Nunca había vivido una noche tan emocionante como la de ayer", aseguró Sosa. "Desde temprano estuve con un nudo en la garganta, y cuando llegué al teatro y vi a la gente con fotos de mi padre, fue increíble, había una energía tremenda", recordó el director, en referencia al gesto de la populosa hinchada del conjunto de parodistas, que tapizó la platea con retratos de Pinocho Sosa, fallecido a causa de un cáncer en 2021.

"Cuando vi los carteles y el amor que le pusieron, que es algo que viene de meses, me quedé sin palabras", acotó González, emocionado.

Luego de que emitieran una de las escenas de la parodia, en la que Pinocho se despide de su hijo y le pide que siga sacando al conjunto, los dos se mostraron visiblemente conmovidos, con lágrimas en los ojos.

El actor y conductor contó que al retirarse del escenario se quebró: "Cuando me estoy yendo y vi el escenario vacío, no me aguanté, pero ahora viendo por primera vez las imágenes me mató", dijo.

A propósito de la escena, Sosa recordó: "Eso fue tal cual, yo sabía que mi padre estaba enfermo y que su enfermedad estaba avanzada, que no estaba bien pero el decía que estaba 'de novela'. Hasta que un día me llamó un doctor y me dijo que le quedaban días de vida a mi padre, no me lo esperaba", rememoró.