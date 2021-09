Las opciones que maneja Ligüera para comenzar a cambiar la pisada

El entrenador de Nacional, Martín Ligüera, quiere cambiar la pisada y comenzar a ganar este sábado cuando visite a Sud América en el Parque Viera (18:30) por la tercera fecha del Torneo Clausura, luego del empate y la derrota en los dos primeros partidos.

“Si volvemos al triunfos nos meteríamos de vuelta en la conversación por la Anual y el campeonato”, dijo el DT en la conferencia de prensa de este jueves en la que, a diferencia de la semana pasada, cuando anunció que Gonzalo Bergessio volvía a la titularidad, no dio detalles sobre el 11 que llevará al Prado.

Al entrenador le quedó la espina del rendimiento de su equipo en la derrota 1-0 ante Progreso en la vuelta de los hinchas al Gran Parque Central el pasado domingo. “Obviamente, la idea era ser mucho más protagonistas de lo que fuimos y no nos sentimos cómodos”, expresó.

Tras la derrota, Nacional se ubica 14° de 16 en la tabla del Clausura, en el que recién van dos fechas, y cuarto en la Anual, con 30 puntos, por detrás de Plaza (37), campeón del Apertura, Liverpool (33) y Peñarol (32).

Las opciones para cambiar

El panorama aparece complicado para el tricolor, que necesita volver a la senda de la victoria cuanto antes. Para eso, Ligüera, que sigue en la búsqueda del equipo, debe realizar variantes obligadas y probar alternativas.

En el arco, no hay dudas y volverá a estar Sergio Rochet.

En tanto, en la defensa, comienzan a abrirse más posibilidades. En la pareja de centrales, por ejemplo, Mario Risso, quien debutó ante Cerro Largo con gol y roja, ya cumplió su sanción y regresa. El ex Plaza, campeón del Apertura con los de Colonia, fue fichado especialmente para el Clausura y apareció en el primer equipo de Ligüera junto a Diego Polenta, otro de los refuerzos que llegó para la definición del campeonato y que ha sido titular en ambos partidos.

El gol de Risso

Este jueves, consultado por la presencia de Risso en el equipo, el entrenador albo no quiso dar pistas. “Todavía no lo voy a decir. Falta un día más. Queremos ver cómo sigue la semana. Tenemos muchas opciones ahí, vamos a ver cuál es la mejor”.

Las otras alternativas que tiene para la defensa son Mathías Laborda, que jugó con Polenta ante Progreso, el juvenil Nicolás Marichal, en quien el DT confió en las pasadas finales del Uruguayo y no ha sumado minutos en el Clausura, y el ex Liverpool Christian Almeida.

Otra de las posiciones con interrogantes son los laterales, principalmente el derecho. En esa zona Ligüera apostó por Ángelo Gabrielli como titular en los dos primeros partidos, pero en el último juego en el final ingresó Armando Méndez, quien tuvo más protección ofensiva y que había estado lesionado en el primer partido.

Gabrielli en el lateral

¿Qué busca el DT para ese puesto? “La idea es que sean siempre opción, para darle amplitud al equipo por afuera y la pasada siempre para tratar de desbordar. Tratamos de que los laterales sean siempre protagonistas, sin olvidar que siempre primero hay que defender. Pero la idea es que sean muy protagonistas en ataque, los dos, aparte por las características que tienen”.

En el lateral izquierdo, el puesto es de Camilo Cándido, aunque aún no ha mostrado su mejor lugar. El ex Liverpool no tiene un competidor, en el que solo Almeida aparece como una opción.

Sin Rafa García

Ligüera no podrá contar este sábado, ni por las próximas seis a ocho semanas, con Rafael García, el volante que había devuelto a la titularidad en los dos partidos del Clausura y que se lesionó ante Progreso.

Quien se perfila para sustituirlo es Diego “Torito” Rodríguez, otras de las incorporaciones que llegó en el último período de pases y que ya jugó ante Cerro Largo FC y Progreso, ingresando como suplente.

Diego "Torito" Rodríguez

“En las dos presentaciones de Diego, nos gustó, quedamos muy conformes con él”, destacó Ligüera, quien valoró que el ex San Lorenzo se adaptó “muy rápido” el equipo. “Estamos muy contentos, sobre todo por la actitud que ha tenido desde que llegó, es un muy buen profesional”, destacó.

En el medio también cuenta con Felipe Carballo, otro de los titulares, con Joaquín Trasante, que comenzó ante Cerro Largo FC, y con Facundo Píriz, quien está recuperado de su lesión.

Más adelante, comienzan los nombres de ofensiva, en la que Bergessio es indiscutido en el área.

Brian Ocampo

Por las bandas, tiene a Brian Ocampo y Alfonso Trezza como sus principales opciones. Ante Progreso, sorprendió al colocar al juvenil Santiago “Colo” Ramírez, como puntero por la izquierda, considerándolo como opción antes que Thiago Vecino y Guillermo May, si bien para una posición distinta.

El técnico también cuenta en el plantel con el argentino Leandro Fernández, quien no podrá estar este sábado por quinta amarilla. “Es un jugador importante. Las veces que le tocó entrar, mostró cosas diferentes. Es una baja importante”, dijo Ligüera.

Matías Zunino

Luego, tiene volantes con llegada y creativos. Ante Progreso debutó Matías Zunino, quien se espera que reaparezca en el once ante la IASA y que puede aportar marca, como liberarse para ser un segundo delantero.

Maxi Cantera

Entre esas opciones también está Maximiliano Cantera, que reemplazo a Bergessio como 9 ante Cerro Largo, y a Andrés D’Alessandro, quien ha tenido ingresos pero no ha podido desnivelar.

Franco Fagúndez

El técnico cuenta además con dos juveniles que esperan su oportunidad: Juan Manuel Gutiérrez, uno de los fichajes que llegó desde Almería de España, y Franco Fagúndez, que fue ascendido de Tercera.

Esas son las cartas de Ligüera para volver a la victoria, el gran objetivo de Nacional este sábado, para ganar tranquilidad y meterse en la pelea por el título.

Piden que vayan con tiempo

Nacional visitará a Sud América este sábado a las 18:30 en el Parque Viera y desde el club tricolor se pide a sus hinchas que vayan temprano para evitar aglomeraciones y poder presentar la documentación correspondiente sin inconvenientes. En ese sentido, las puertas se abrirán a las 16:30 horas. Para el encuentro, la IASA dispuso 2.500 entradas para los albos, las que se repartirán en las cuatro tribunas