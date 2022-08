Las respuestas de los familiares de Goldring sobre lo que se llevaron de la corredora en bolsas negras

Mauricio y Marcos Cukier, esposo e hijo de Sara Goldring, la presidenta de Custodia de Valores Mobiliarios (CVM) –la corredora de bolsa con pérdidas del orden de los US$ 100 millones acusada en la justicia de apropiación indebida y estafa– tenían plena conciencia que el Banco Central del Uruguay (BCU) había resuelto el desplazamiento de autoridades el viernes 5 de agosto, cuando decidieron ingresar, pocas horas después, a una dependencia de la empresa sin autorización del interventor para retirar “elementos personales” en bolsas negras.

El 4 de julio, el BCU había dispuesto la intervención preventiva con suspensión de actividades de CVM y United Brokers S.A. y había designado como interventor a la Bolsa de Valores de Montevideo. Un mes después, el viernes 5 de agosto, el BCU desplazó a las autoridades estatutarias de ambas empresas y presentó una denuncia en fiscalía ante la posibilidad de que la acciones de los dueños constituyeran delito. Ese mismo día el BCU notificó la resolución de forma personal a Sara Goldring.

Padre e hijo ingresaron al local de la calle Colón 1445 el sábado 6 de agosto a las 14:52 y estuvieron siete horas –hasta las 21:45– en el sitio de “contingencia” de la empresa que se usaba para guardar documentación, información y discos duros.

Cámaras de seguridad de CVM

Marcos y Mauricio Cukier ingresan a una sede de CVM horas después de que el BCU despalzara a la familia Goldring como autoridades

Pero eso no fue todo. Mauricio y Marcos Cukier retornaron al lugar a las 6:27 del domingo 7. No encendieron las luces y usaron la linterna del celular para poder ver. Estuvieron al menos seis horas, hasta las 12:04, según el registro de las cámaras de seguridad que produjeron más de 700 imágenes.

Luego de esa hora ya no hubo más información, ya que posiblemente el proveedor del sistema de seguridad bloqueó la casilla por la cantidad de emails de alarma que se habían disparado el día anterior, explicó el funcionario de CVM que notificó la situación a la BVM, según consta en el expediente del caso al que accedió El Observador.

Para ese entonces, sin embargo, ya había quedado registro de Marcos Cukier sacando bolsas negras del lugar en al menos en tres ocasiones: el domingo a las 6:30, a las 9:52 y a las 12:04.

Cámaras de seguridad de CVM Marcos Cukier, hijo de Sara Goldring, sacando bolsas negras de una sede de CVM luego del desplazamiento de autoridades

El local era propiedad de Marcos Cukier Goldring, quien se lo alquilaba a su madre en representación de Custodia de Valores Mobiliarios. El último contrato de alquiler data de agosto de 2021 y fijaba un precio de $ 7000 mensuales (sin reajuste) por un plazo de tres años.

El domingo 7 de agosto a última hora, un empleado de CVM informó por correo electrónico al interventor que ese fin de semana había constatado el ingreso de Mauricio y Marcos al local.

Cámaras de seguridad de CVM

Marcos y Mauricio Cukier ingresan a una sede de CVM horas después de que el BCU despalzara a la familia Goldring como autoridades

Al otro día ese mismo empleado junto a otro le comunicaron el asunto a Marcela Rodríguez, abogada de la BVM. Cuando El Observador se comunicó con Rodríguez, el lunes 8 de agosto, ella negó que la situación fuera cierta.

Sin embargo, en ese mismo momento la propia Bolsa de Valores estaba informando sobre el hecho al Superintendente de Servicios Financieros del Banco Central, Juan Pedro Cantera, destacando que en una de las fotos se constataba a Marcos Cukier cargando “una bolsa de gran magnitud”.

El descargo de Mauricio: “visito los locales donde tengo cosas guardadas en los días y horarios que quiero”

Luego del ingreso al local, los dos familiares de Goldring fueron citados, el martes 9, a la BVM. Frente a ellos había una delegación del organismo interventor de cinco personas encabezada por el presidente de la Bolsa de Valores, Ángel Urraburu, y además estaba la jefa del Departamento de Supervisión del Mercado de Valores del BCU, Isabel Varela.

La gerenta general de la BVM, Patricia Torrado, le informó a Cukier que había sido convocado para esclarecer su “visita” al local. Y comenzó con las preguntas.

Camilo dos Santos

Mauricio Cukier, en las inmediaciones de la BVM, a donde fue a declarar sobre su ingreso irregular a CVM

La primera fue si tenía conocimiento de la resolución del BCU del 5 de agosto en la que había decidido el desplazamiento de autoridades de CVM. Él contestó de forma afirmativa.

Luego pasó a la segunda pregunta: "¿Por qué motivo asistió al sitio de guarda de datos de CVM Corredores de Bolsa S.A. y por qué lo hizo en días y horas en las que no había presencia de personal de la empresa?".

Mauricio Cukier respondió: "Yo visito los locales donde tengo cosas guardadas, muebles viejos, stock de una perfumería que tuvo mi hijo en los días y horarios que quiero".

El esposo de Goldring dijo que no había solicitado autorización para ingresar a los interventores porque no se dio cuenta, y afirmó que no tocó nada de los sistemas y que había ido a buscar cosas de su propiedad.

–De las imágenes obtenidas de las cámaras se aprecia que se llevaron bolsas con algún contenido. ¿Qué había en las bolsas que retiraron del local? –insistió Torrado.

–Cosas viejas mías –retrucó Mauricio Cukier.

Interrogado sobre por qué no había prendido la luz eléctrica y había usado la linterna de su teléfono celular, se excusó diciendo que no había lámparas. Además dijo que no se dio cuenta que no podía ingresar a un local arrendado por una sociedad, aunque tuviera relación con el propietario.

Cámaras de seguridad de CVM

Marcos y Mauricio Cukier ingresan a una sede de CVM horas después de que el BCU despalzara a la familia Goldring como autoridades

Luego le informaron que su acción era considerada un “hecho grave” y una “falta grave” por la cual podría ser sancionado. “Lamento mucho, les pido disculpas. No va a volver a suceder”, contestó el esposo de Goldring.

Cuando terminaron con él, ingresó Marcos Cukier. Declaró que su padre le había pedido que lo ayudara a sacar objetos personales y señaló que no se había “tocado” la parte perteneciente a CVM. Reconoció que fue una “omisión” no solicitar autorización del interventor y, al igual que su padre, dijo que no se había consultado nada en el sistema y que en las bolsas negras se habían llevado “elementos personales”.

Camilo dos Santos

Marcos Cukier, en las inmediaciones de la BVM, a donde fue a declarar sobre su ingreso irregular a CVM

“¿Qué elementos personales?”, le preguntó Rodríguez, la abogada de la BVM, “Elementos personales, eso”, contestó Marcos.

El hijo de Goldring también dijo que haber ingresado al local que él mismo le estaba arrendando a CVM sin la autorización de los interventores fue una “omisión”. Sobre el final también se le informó que su ingreso era considerado como un “hecho gravísimo”.

Tras analizar el caso, la Asesoría Jurídica del BCU entendió que existía mérito para poner a la fiscalía en conocimiento de la situación porque podía haber un delito.

“En definitiva, siendo CVM arrendataria del local (y por lo tanto titular de su tenencia), empresa que había sido notificada el día 5 de agosto de 2022 del desplazamiento de sus autoridades estatutarias, la presencia sin autorización de la intervención de CVM, de las dos personas mencionadas los días sábado 6 y domingo 7 de agosto en el horario establecido –sin presencia de personal de la empresa– y el retiro de objetos, resulta la eventual consumación de conductas tipificadas como delito. Resta determinar también el motivo por el que el personal de CVM alertado en forma oportuna de la situación, a través de múltiples emails de alarma disparados desde el día sábado, no reportó antes la situación de intrusión en el local”, concluyó la Asesoría Jurídica.

El BCU denunció estos hechos en la fiscalía de Delitos Económicos.