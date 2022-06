Leo Coelho habló de su amarilla "medio pelotuda" ante River, y difiere con Balbi sobre la cuarta que recibió ante Defensor

El zaguero brasileño de Nacional, Leo Coelho, ha sido un puntal indiscutible en la defensa tricolor en lo que va de la temporada.

El futbolista siempre es titular en el equipo de Pablo Repetto y se ha impuesto en la zona defensiva.

"Tenemos tremendo plantel, gran amistad y es un grupo unido. Eso se ve reflejado en la cancha", dijo Coelho este domingo en el programa Polideportivo de canal 12.

El brasileño se refierió a su vez de lo que fue su segunda tarjeta amarilla que lo dejó fuera del encuentro contra Danubio del próximo sábado en Jardines del Hipódromo por la tercera fecha del certamen, teniendo en cuenta que fue la quinta recibida.

Inés Guimaraens

El pasado partido ante Danubio, Coelho jugó en Jardines y celebró el gol con Franco Fagúndez, pero esta vez se lo perderá

"Soy un defensa que pese a ir ganando 3-0, no me gusta sufrir goles. Quiero ganar y cortar todas las jugadas. Capaz que fue una amarilla medio pelotuda. Con Defensor la otra semana, me calenté un poco y cuando terminó el partido fui a hablar con el juez y no lo tendría que haber hecho, y me mostró la amarilla (que fue la cuarta). Me pierdo el partido con Danubio y está la herida de la derrota de hace unas semanas y queremos ganar, para seguir líderes en la Anual y en el Intermedio", sostuvo el brasileño.

Con sus palabras sobre la cuarta amarilla recibida ante Defensor, Coelho difiere con lo que dijo este domingo el vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi.

"¿Cómo fue la quinta amarilla a Coelho? Bien sacada. ¿Se acuerdan cómo fue la cuarta? Cuando terminó el partido ante Defensor. No llegó a hablar con el árbitro y ya le sacaron la amarilla y ahora tampoco estará contra Danubio", sostuvo Balbi el mismo domingo en el programa Punto Penal de canal 10.