Leonardo Ramos: "Tenemos que mejorar mucho; queda claro que hubiera querido ganar de otra manera"

Leonardo Ramos, el técnico de Peñarol, habló en conferencia de prensa luego del triunfo ante Cerrito por 3-1 en el Estadio Campeón del Siglo.

"No jugamos un buen partido, solo tuvimos presencia en los primeros 10 minutos que robamos el balón y alguna aproximación al arco", indicó el entrenador.

Y fue autocrítico pese a la victoria.

"Tenemos que mejorar mucho. Lo único que me deja un poco de tranquilidad es que venimos de una seguidilla muy grande y de un partido muy duro contra Liverpool, en el que corrimos mucho", dijo Ramos.

Según explicó "lo rescatable es que ganamos los tres puntos, queda claro que me hubiera gustado ganar de otra manera".

Ramos explicó: "Hoy (el domingo a la noche) convirtieron los puntas y eso es importante. Estamos en un momento en el que no podemos fallar en nada, y fallamos"

"Hace poco tiempo que nos estamos conociendo, pero deberíamos jugar mucho más. Es importante ganar, pero no nos quedamos con una buena sensación".

El DT carbonero fue claro respecto a su plantel y al rendimiento. "En estos días sumamos un coaching deportivo y una psicóloga para lograr lo mejor del jugador"

"Me quedo con el triunfo que nos acerca en la Tabla Anual. Toto (Núñez) terminó con un golpe bastante complicado en el hombro el otro día ante Liverpool y por eso no jugó. Con Valentín (Rodríguez) no podíamos ser demasiado incisivos con él porque hacía 10 meses que no jugaba. El otro día jugó ante un rival que le demandó mucho en lo físico y preferimos guardarlo para lo que viene. Para el plantel es un jugador muy importante. Ahora tiene ocho días para recuperarse", sostuvo Ramos.

"Lo rescatable es que los puntas comenzaron a hacer goles, hay que seguir mejorando. Estoy contento por los tres puntos, pero muy expectantes para lo que se viene", añadió.