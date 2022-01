Las lluvias le dan un empujón al mercado y los mejores novillos cruzan los US$ 4,50

Buenos registros de lluvias en la mayor parte del país, una oferta retraída y un mercado internacional activo tonifican el mercado ganadero, con una demanda activada para la reposición que mantiene una relación flaco/gordo favorable, lejos aún del estándar de 1,20 a 1,25.

Se afianza el avance de precios para ganado con destino a faena, con los mejores novillos que alcanzan –y cruzan– los US$ 4,50 por kilo en cuarta balanza. La vaca gorda va desde US$ 4,10 hasta US$ 4,20 las buenas, bien pesadas.

La comercialización es fluida con una industria que se mantiene compradora en los primeros días de faena de corral con destino a la ventana de cuota que comienza en febrero.

Las entradas se han acortado. No está claro hasta dónde presionarán las plantas frigoríficas con los valores para conseguir volumen de ganado y sostener los altos niveles de faena, que en la semana pasada alcanzó las 48.271 cabezas, con 20.460 novillos, 20.287 vacas y 6.599 vaquillonas, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Suma más de 146.000 vacunos en lo que va del año, con una tendencia a la extracción de vientres fruto de la escasa oferta de novillos.

Los productores ganan margen para terminar los ganados. Las pasturas reaccionaron de inmediato a las lluvias, con una explosión de los verdeos, y las existencias forrajeras parecen aseguradas para el resto del verano.

Se activó la demanda por reposición, sobrepasa la oferta y se traslada a una recuperación en los valores con los terneros promediando US$ 2,28, las terneras US$ 2,12 y la vaca de invernada US$ 1,75.

El comienzo de la temporada de remates empieza a marcar las tendencias en este sector del mercado, donde se espera un rápido despegue de los valores.

Las últimas referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) mostraron flecha verde para prácticamente todas las categorías.

El mercado internacional cruzó enero con números positivos, con buena dinámica y valores interesantes.

China mantiene una demanda moderada, 2% por encima de las primeras semanas del año anterior, y valores estables, sin que se registre un impacto significativo para los negocios desde Uruguay tras el retorno de Brasil a ese mercado en diciembre, incluso con fuertes exportaciones del país vecino en el arranque del año.

En Europa los valores se han afirmado en las últimas semanas con una mayor dinámica en vistas a la Semana Santa, con negocios entre US$ 12.000 y US$ 13.000 para la cuota Hilton. La perspectiva es que el mercado se reponga tras la ola de ómicron el consumo se recomponga a partir de marzo. En el caso de Estados Unidos los valores son sostenidos y la operativa ágil, con colocaciones dentro del cupo de 20.000 toneladas.

El precio de la tonelada exportada arrancó el año bien arriba, superando los US$ 5.000, y con una leve baja en la última semana se mantiene US$ 1.250 arriba de lo que se pagaba a principios de 2021.

Los mercados de Japón y Corea del Sur muestran un nivel de demanda mayor al del inicio del año anterior.

En lanares la oferta ha aflojado. Hay buena demanda, a pesar de una menor dinámica desde el exterior, en las compras de China y Brasil. El cordero cotiza sobre US$ 4,06, el borrego cayó a US$ 3,95, el capón a US$ 3,80 y la oveja a US$ 3,57 por kilo.

La faena de ovinos cayó frente a la semana anterior a 26.908 animales y quedó abajo del volumen registrado en similar semana del año pasado, en aquel entonces con un arranque de año con mayor operativa.

El indicador de precio de exportación la carne ovina mantiene niveles altos, US$ 5.373 por tonelada en la última semana, alrededor de US$ 700 por encima del promedio de 2021 para las mismas fechas.

La actividad en los complejos industriales sigue siendo intensa, como durante 2021.