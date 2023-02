Álvaro Rodríguez, el uruguayo de 18 años tuvo su jornada especial en el clásico entre Real Madrid y Atlético de Madrid que terminó igualado 1-1 este sábado.

En el minuto 85 llegó un córner desde la izquierda y Álvaro Rodríguez cabeceó notablemente para el 1-1 final del clásico.

Además, fue elegido el Mejor Jugador del Partido, pese a haber jugado solamente 13 minutos.

Asimismo, rompió una marca de Gonzalo Higuaín como el segundo goleador más joven en un clásico ante Atlético de Madrid por LaLiga de España, y solo es superado por su actual técnico en Real Madrid Castilla, el icono del club, Raúl.

EFE

El festejo de su gol sobre Atlético de Madrid

También recibió elogios de su entrenador en Primera, Carlo Ancelotti.

"Para la próxima temporada Álvaro va a estar en la plantilla del primer equipo porque tiene calidad que tienen pocos. Por su edad, una altura importante, potente, maneja bien el balón, formidable de cabeza. La idea es para la próxima temporada", dijo el entrenador del Real Madrid.

Y agregó: "En este último tramo lo evaluaremos si lo necesitamos nosotros, creo que si, o el Castilla", que es el equipo filial de Real Madrid.

Las palabras del Toro luego de su gol en el clásico

El Toro Rodríguez también habló en conferencia de prensa luego del partido.

"La verdad es que hace meses no me creería que estaría hoy aquí. Lo soñaba desde muy pequeño y por fin se ha conseguido este sueño", dijo Álvaro Rodríguez.

AFP

El salto felino del Toro que la colocó en el segundo palo de Courtois

Y añadió: "Toca seguir trabajando para lograr oportunidades así y estoy muy contento"

"Ancelotti le dijo a Raúl -mi entrenador (en Real Madrid Castilla)- que iba a estar convocado y estoy con los mejores del mundo y es una felicidad tremenda", sostuvo el uruguayo.

También contó cómo fue la jugada del gol del empate.

"Es un córner que saca Modric y yo siempre suelo hacer un amago que voy al segundo y voy al primero (palo) y así ha sido. Me he desmarcado del rival y he rematado", indicó.