Locura y emoción: la historia de los hinchas de Newell’s en Uruguay que acompañaron a Bielsa, la charla con el DT y la pancarta

Los hinchas de Newell’s Old Boys de Rosario quisieron acompañar a su gran ídolo, Marcelo Bielsa, en su presentación en la selección uruguaya y lograron su objetivo más que satisfactoriamente, con una pancarta que fue noticia desde muy temprano, antes de la conferencia de prensa en el Estadio Centenario, y con una charla y abrazo con el Loco, quien también mencionó a su club durante sus respuestas.

Desde hace 12 años los hinchas de los “leprosos” tienen su filial uruguaya, la “Filial Uruguay Tiene Lepra”, y este miércoles vivieron un día soñado, y también impensado meses atrás.

“Recién estoy llegando a casa y bajando de la locura de este día espectacular que acabo de tener”, dijo a Referí Bruno Traversa, el presidente de la filial, luego de su gran jornada vivida, la que incluyó poder estar en la conferencia y un inesperado encuentro con Bielsa.

Inés Guimaraens

Bielsa con la celeste

“Estuve acreditado en la conferencia de prensa aporque quería tratar de llegar a él, poder hablar y decirle algunas cosas”, contó. Así se lo pudo ver en su butaca con una remera con el escudo de Newell’s y con un campera con los colores rojo y negro.

Newell's, siempre presente donde vaya Marcelo Bielsa.



(📽️: AUF TV) pic.twitter.com/feymorh4Ws — DEPORTV (@canaldeportv) May 17, 2023

Pero lo mejor estuvo tras la misma, porque Bielsa pidió que los hinchas del equipo rosarino y también los de Athletic de Bilbao que estaban en el acto, lo esperaran.

“Tuve la oportunidad al término de la conferencia de prensa, me llamaron para que estuviera unos minutos con él al costado de su camioneta antes de irse”, dijo Bruno. “De poder darle un abrazo y poder decirle algunas cosas al oído, cosas que pienso hace tiempo”.

Traversa es argentino pero no rosarino. “Nací en Avellaneda. Padres y familia uruguaya. Mi viejo cuando va a Buenos Aires lo primero que ve en la tele es un partido de Newell’s y se empieza a enamorar y seguir a Newell’s, y me termina haciendo hincha”.

Bruno Traversa e hinchas leprosos en Uruguay

Con esa historia personal quería llegar a Bielsa para darle un mensaje. “Quería decirle que acá en Uruguay, en la victoria y la derrota, tiene un puñado de hinchas que lo van a estar bancando siempre, que no me va a alcanzar la vida para devolverle lo que él me dio”.

El hincha de Newell’s, que es escritor, autor, novelista y comunicador, contó qué fue lo que le dijo al Loco y cuál fue su reacción. “Le dije al oído: “Yo soy del año 84, imaginate que tus éxitos y glorias con la rojinegra los viví todos y gracias a vos yo lo pude ver abrazado a mi viejo que partió en el 2008, en la cancha de Ferro, en distintos lugares, y eso no te lo voy a poder devolver nunca, para siempre voy a estar eternamente agradecido. Solamente te quiero decir eso, que te amamos, que el pueblo leproso y todos los hinchas de Newell’s te aman, agradecrte y apoyarte siempre”.

“Mientras él me respondía que no le podía estar diciendo eso, mientras yo lloraba y a él se le quebraba la voz”, agregó. “Me decía: ‘No me digas eso, hermano’”.

Además de hablar con Bielsa, Traversa contó su historia y la de Newell’s a varios medios que lo entrevistaron.

“Estoy con una sonrisa de oreja a oreja. Acabo de entrar a casa luego de haber hecho varias entrevistas para medios de todo el mundo. Nuestro objetivo era marcar presencia, que donde esté él lo vamos a estar apoyando. Hoy está en Uruguay y eso es mágico, para disfrutar y ojalá le vaya excelente”, señaló.

Bruno Traversa, presidente de la filial uruguaya de Newell's, en la conferencia

La pancarta y el agradecimiento de Uruguay

Otro de los hinchas de Newell’s en Uruguay, Gabriel Celis, fue el responsable de la pancarta que se colocó en las afueras del Centenario, frente al lugar por el que llegó Bielsa a la conferencia.

“Bielsa: Newell’s te ama”, decía el mensaje con la firma de la Filial Uruguaya.

“La idea de la pancarta fue en conjunto con el encargado de filiales de Newell’s de allá de Rosario”, contó a Referí Gabriel, quien se vino a vivir hace poco tiempo a Montevideo y que se encontró con el desembarco de su máximo ídolo en Uruguay.

Tania Rodríguez

La pancarta para Bielsa

“Queríamos hacer algo para demostrar el apoyo que tenemos hacia el Loco y nos pareció una idea fenomenal dado que por la repercusión que tiene Bielsa en el mundo futbolístico los ojos iban a estar enfocados a la presentación. De alguna manera queríamos que Ñewell’s esté presente para darle ese apoyo y ese acompañamiento que es como una manera de devolverle todas las alegrías que nos dio”, indicó.

¿Qué significa Bielsa para un hincha leproso? Para Celis no hay dudas: “Es el ídolo máximo”.

Para fundamentar su respuesta dijo que eso se debe a sus logros. “Por los campeonatos que nos dio al principio de los 90, por haber llegado a la final de la Libertadores en el 92 contra Sao Paulo, por haber salido campeón en cancha de Boca, primer equipo que sale campeón en cancha de Boca y contra Boca”, señaló. “Es nuestro máximo referente, por eso nuestro estadio lleva su nombre”.

Gabriel Celis, hincha de Newell's en Uruguay

Además, destacó que Bielsa siempre ha representado a Newell’s por el mundo con sus valores, sus conocimientos y su amor por el fútbol y por su club.

El destino puso a Gabriel en Uruguay en el mismo momento que Bielsa. “Lo que me genera que (Bielsa) esté en Uruguay es una alegría inmensa. Yo hace poco tiempo me vine a vivir a Montevideo y tener esa posibilidad de demostrarle mi cariño y el de todos los hinchas de Newell’s, la verdad que no tengo palabras”, dijo el hincha leproso, quien quedó sorprendido por la repercusión que tuvo la pancarta y agradeció que la dejaran colocar en un evento de la selección uruguaya.

El entrenador rosarino ya sabe que en su nueva casa tendrá una guardia de fieles seguidores originarios de su tierra y de su querido club.

“Queremos estar siempre al lado de él, apoyándolo en absolutamente todo”, dijo Gabriel, que también se sumará a la celeste. “Obviamente que vamos a estar presentes en cada partido de la selección uruguaya y tratar de hacer en el día a día todo lo posible para que el loco tenga el apoyo nuestro”, agregó.

La emoción de los hinchas de Newell’s en Uruguay está a tope. En total son unos 200 leprosos, pero unos 60 forman parte de la filial local y unos 30 son los más activos. Aunque con la llegada del Loco puede haber una mayor movilización.

“Para nosotros estar viviendo esto es increíble”, dijo Gabriel, quien agradeció a Uruguay por lo que está ocurriendo con Bielsa.

“Agradecemos a Uruguay porque ustedes se destacan por la amabilidad que tienen como sociedad y esta posibilidad que nos han brindando a los hinchas de Newell’s también es gracias al país, a cómo viven el fútbol y a la recepción que tuvieron con Marcelo”, destacó.