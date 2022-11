Los botines de Messi: mirá el calzado que le diseñó Adidas para el Mundial de Qatar 2022

En las fotos, el calzado está dispuesto sobre un mesa de futbolito en la que se enfrentan dos versiones de Messi vistiendo la camiseta de la selección argentina: en una utiliza la alternativa azul oscuro con el número 19 —que llevó en su debut mundialista en Alemania— y en la otra ya tiene el dorsal 10.

Twitter de Adidas Los botines de "Leo Messi X Speedportal Leyenda"

"Leo Messi X Speedportal Leyenda: ¿los rockearías o los almacenarías?", pregunta la cuenta de Twitter de Adidas Football.

Leo Messi X Speedportal Leyenda: would you rock it or stock it? 🤤 pic.twitter.com/xEkbJbY5yC