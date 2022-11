Los granos con precios más firmes esta semana: cebada forrajera y arroz

El mercado internacional de granos permanece entre la estabilidad y un leve declive, en una semana acortada por el feriado en Estados Unidos el jueves y la actividad reducida del viernes. El mercado fue más bien bajista entre lunes y martes, para recuperarse levemente el miércoles.

En ese marco, el destaque lo lleva el repunte de los precios del arroz, tanto en Brasil cono en Vietnam, que dan soporte a la perspectiva arrocera uruguaya en el comienzo de la siembra.

El mercado interno se sostiene particularmente en lo que refiere a los precios en Uruguay de trigo y maíz por la muy mala situación de los cultivos en Argentina, que ya se sabe tendrá una muy mala cosecha y la sequía del oeste de Estados Unidos que sigue comprometiendo la próxima cosecha estadounidense con dos tercios de los cultivos padeciendo por la sequía. Se especula incluso con que Estados Unidos importaría trigo de Europa.

En contraposición, la salida del trigo del Mar Negro mantiene calmos a los mercados.

Los precios de la soja cerraron con leves subas en Chicago, en línea con el aceite (Indonesia anunció restricciones a la exportación en 2023). Además, hay compras más voluminosas de China en Estados Unidos, pero toda suba queda limitada por la gran producción prevista en Brasil.

En el mercado de soja también es espera el anuncio por parte del gobierno argentino de un nuevo dólar especial para la liquidación de soja, que gatillará un salto en las exportaciones del país vecino si los productores se desprenden de sus stocks.

Otro aspecto importante de esta semana fue el comienzo a buen ritmo de las exportaciones de maíz brasileño hacia China, un mercado que quedó habilitado recientemente y tal vez marque un antecedente para futuras ventas de sorgo uruguayo con destino en ese mercado.

En lo que refiere a los precios locales, el destaque lo tiene la cebada forrajera que supera en precio a la destinada a malteo, US$ 280 contra US$ 275 por tonelada, en tanto la soja se ubicó sobre US$ 510 y la colza sobre US$ 515.

El trigo perdió algo de firmeza a raíz de las bajas internacionales pero se mantiene sobre US$ 300 a US$ 310, en tanto que el maíz también se mantiene sobre US$ 300 la tonelada puesta en destino.

La realidad triguera en Argentina.

Repunta el arroz en Brasil y Asia

Los precios de exportación del arroz de Vietnam alcanzaron sus niveles más altos desde julio de 2021 esta semana, y en aquel país esperan una caída en la oferta y una creciente demanda del cereal para sostener los precios hasta fin de año. También en Brasil el precio del arroz es el mayor en varios años en reales.

El arroz partido al 5% de Vietnam se ofreció esta semana a US$ 438 FOB la tonelada, en comparación con el rango de US$ 425 a US$ 430 de la semana pasada. Se espera que continúen en ascenso por lo que queda de este año.

En paralelo hay un mercado mucho más activo en Brasil, con precios máximos desde febrero en reales, y una demanda activa cuando todavía está muy lejos la cosecha.

Si la reciente suba del dólar por factores políticos se reviente, la cotización debe irse por encima de los US$ 16 por bolsa, algo oportuno en el arranque de los cultivos en Uruguay, que por tercera zafra consecutiva apunta a un rendimiento muy alto. En Brasil esta semana el arroz llegó a 85 reales por bolsa, unos US$ 15,75.

La cifra

15,75 dólares por bolsa llegó a lograr el arroz en Brasil entre el 1° de octubre y el 24 de noviembre.