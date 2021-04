Los socios de Defensor Sporting eligen al presidente y le piden un deseo: volver a Primera división

En uno de los momentos más difíciles de su historia, Defensor Sporting elige presidente este viernes. Inmerso en una delicada situación económica según coinciden los cuatro candidatos y en crisis deportiva después de bajar a la Segunda división tras 54 años ininterrumpidos en Primera, los socios del club del Parque Rodó deben optar entre Daniel Acuña, Hugo Díaz, Diego Franzini y Alberto Ward para reemplazar a Luis “Ney” Castillo, quien ganó las elecciones en 2019 y guio los destinos del club en los últimos dos años.

Daniel Acuña, Hugo Díaz, Diego Franzini y Alberto Ward, los candidatos

Desde la hora 8:00 y hasta las 20:00, los socios pueden sufragar en la sede de 21 de Setiembre 2362. Son 3.000 los habilitados para participar, aunque por promedio histórico y debido a la pandemia de covid-19, los dirigentes calculan que este viernes se presentarán unos 800. En las elecciones pasadas votaron 1.199 asociados, lo que se consideró una cifra récord para la institución.

Tapabocas, carné de socio y cédula de identidad, ser mayor de edad, tener cinco años o más de antigüedad como socio y estar al día con el pago de la cuota, son requisitos indispensables para votar. En el club habrá una caja para quienes quieran regularizar su situación social y así participar en la decisión.

Camilo Dos Santos

Sede de 21 de Setiembre

Las listas que se presentan son, por orden alfabético de sus candidatos, la 1989 de Daniel Acuña y Gabriela Almirati, la 1310 de Hugo Díaz y Héctor Pérez, la 76 de Diego Franzini y Martín Esposto, y la 21 de Alberto Ward y Sofía Perrone.

El primer gran desafío que tiene por delante el vencedor es devolver el equipo de fútbol a la Primera división. Desde que en 1976 rompió la hegemonía de Peñarol y Nacional en el ámbito local, el violeta obtuvo cuatro campeonatos uruguayos: 1976, 1987, 1991 y 2008. Fue un protagonista importante en la definición de los torneos en los últimos tiempos y un generador de grandes talentos futbolísticos, además de su trascendencia histórica en el básquetbol.

Recobrar la identidad en la formación de jugadores que se perdió el año pasado (de acuerdo a un informe de Referí de mayo de 2020, en los últimos 10 años la cantera violeta duplicó a los grandes en debutantes en Primera) y equilibrar el club en general, también son retos para la nueva directiva.

Propuestas de las diferentes listas

Lista 1989



Lista 1989

El plan deportivo que promueve Daniel Acuña y el comité "Compromiso" bajó el lema "Encuentro 1989", apunta a promover a los jugadores formados en el club para recuperar la identidad de la institución: “Hacemos una inversión en ellos durante muchos años, invertimos en la formación de juveniles y es un proyecto que entendemos que es imprescindible”, expresó el candidato a Referí. Entiende que algunas contrataciones son importantes, pero que no tienen que “taponear” a los juveniles. Esto va de la mano del resultado deportivo y también económico, ya que “las transferencias de los jugadores y las clasificaciones a las copas son formas de obtener recursos”.

En cuanto a lo institucional, lo primero que hará será una convocatoria a una asamblea extraordinaria de socios para dar cuenta de la situación que en que reciben el club. Dijo Acuña que en su grupo cuenta con un equipo económico con experiencia como para ejecutar un plan económico y financiero exitoso. Aboga también por la transparencia en la institución.

Lista 1310

Lista 1310

El principal objetivo la Lista 1310 que encabeza Hugo Díaz apoyada por los comités "Todos por Defensor Sporting y Parque Rodó", es volver a Primera división este años y después “el apoyo irrestricto a la formación de jugadores de la cantera, la recuperación de la identidad, del sentimiento de pertenencia, de la formación de personas”, señaló el candidato. Que los juveniles tengan el soporte educativo con profesores de educación secundaria para que la formación sea completa. “Es el norte de nuestra gestión”, aseguró Díaz a Referí.

Propone seguir con la profesionalización que ya empezó el club y especialmente que haya “absoluta cristalinidad de los manejos de los fondos y de toda la información que el socio tiene que tener: comunicación, acceso a las actas de la directiva a través de la página web del club, que haya un compromiso mutuo con el asociado”, señaló.

También quiere fortalecer la delegación en la AUF para que la institución vuelva a ser "un referente ético dentro de la Asociación". También terminar las obras que están adelantadas en el Complejo Arsuaga y en la sede de 21 de Setiembre.

Lista 76

Lista 76

Un punto importante para Diego Franzini al frente de la lista 76 del comité "Un solo Defensor Sporting" es unificar un plan maestro a nivel deportivo, para formar jugadores y personas en todas las disciplinas del club. “Esto no es solo fútbol, es también para el básquetbol, para el fútbol y el básquetbol femenino, atletismo y otros deportes” señaló Diego Franzini a Referí. “Queremos reivindicar los valores históricos del club”, subrayó. En lo estrictamente futbolístico, “tenemos que volver a formar jugadores, que como consecuencia de esa formación se den los resultados deportivos en juveniles, pero si no se dan no va a pasar nada, y que los podamos acompañar de buena forma para que cuando lleguen al plantel de Primera”, señaló.

También propone una unidad, darle participación a todos los sectores y romper con el estigma de que “Defensor es Defensor por un lado y Sporting por otro”. Continuar la profesionalización del club y "trabajar para generar sentido de pertenencia y responsabilidad social, profundizar las comisiones de género que vienen trabajando muy bien", señaló Franzini.

Lista 21

Lista 21

Alberto Ward fue el último candidato en presentarse. Apoyado por el comité "Defensor de todos" y el lema "Sigamos cambiando la historia" formó la lista 21 agrupando a socios que “no se sentían representados en las otras tres corrientes”, indicó el candidato. Como actual secretario general del club participó en la formación del plantel para este año. La idea es mantener “la profesionalización que se ha ido logrando en general y también en la parte futbolística se mantiene la estructura”, sin la participación de los asesores argentinos que estuvieron hasta el campeonato pasado.

Según Ward institucionalmente “el club está perfecto en la parte social, básquetbol y atletismo” y continuará con las obras de ampliación de las sede, cuya fase 1 se piensa inaugurar antes de fin de año. “El club anduvo bien en todo, menos en el fútbol, pero es lo más importante para la mayoría de los hinchas de Defensor; hay que revertir eso y tratar de seguir por la senda de crecimiento institucional”, explicó.