Los Teros tienen a los 31 para el Mundial: uno a uno, quienes son

Tras la victoria ante Brasil 43-5, este viernes el cuerpo técnico de Los Teros comandado por Esteban Meneses definió la lista de 31 jugadores para el Mundial de rugby Japón 2019, que para Uruguay empezará el 25 de setiembre ante Japón en Kamaishi.

Respecto a la lista preliminar de 34 jugadores que se comunicó hace dos meses quedaron afuera el segunda/tercera línea Gonzalo Soto Mera (Carrasco Polo), el wing forward Leandro Segredo (Old Christians) y el wing Ignacio García (PSG). A su vez, en estas semanas se habían integrado los M20 JuanJuan Garese y Felipe Aliaga, que también quedaron afuera.

Meneses optó por una fórmula de 18 forwards y 13 backs, a diferencia de otros equipos que han optado por 17-14. Eso se lo permite la buena polifuncionalidad de muchos de los backs, que permiten variedad de opciones en el equipo titular.

12 serán los jugadores que repiten de Inglaterra 2015: los primera línea Mateo Sanguinetti y German Kessler, los segundas Diego Magno y Franco Lamanna, los tercera Juan Gaminara y Alejandro Nieto, el medioscrum Agustín Ormaechea, el apertura Felipe Berchesi, el centro Andrés Vilaseca, el wing Leandro Leivas y los wing/fullback Rodrigo Silva y Gastón Mieres.

Además, Uruguay irá con ocho primeras líneas a Japón, una posición de enorme desgaste. En eso fue clave los apenas cuatro días que habrá entre los dos primeros partidos, Fiji y Georgia, que son además los dos a los que Uruguay apunta para lograr una victoria.

En la segunda Uruguay tiene buena altura en Manuel Liendekar (2,03) e Ignacio Dotti (1,95), y la experiencia de Diego Magno y Franco Lamanna.

En la tercera, el capitán Juan Gaminara y Manuel Ardao son las opciones como número 6, tradicionalmente más defensivo, y de características físicas similares (pequeños y de mucha potencia física), mientras que como 7 están Juan Diego Ormaechea y Santiago Civetta, con un perfil más ofensivo. Las dos opciones de Nº8 son Alejandro Nieto y Manuel Diana.

En el puesto de medioscrum hay dos opciones de nivel internacional como AgustÍn Ormaechea y Santiago Arata, además de Tomas Inciarte, mientras que en el apertura empiezan las polifuncionalidades: las opciones son Felipe Berchesi (que también puede jugar de 13), Juan Manuel Cat (titular como 13) y Felipe Eycheverry, cuya primera opción es como fullback (15).

En los centros, Andrés Vilaseca, Nicolás Freitas y Agustín Della Corte son las opciones como 12, Cat e Inciarte son las opciones de 13.

Leandro Leivas es uno de los wings naturales, a los que hay que agregar a Freitas, mientras que Gastón Mieres, Rodrigo Silva y Federico Favaro pueden jugar tanto como wings como de fullbacks.

Ante todo, es un plantel que tiene experiencia y juventud en los forwards, y mucha paridad en los baks.

El plantel tiene 14 jugadores jugadores profesionales en el exterior: 11 en EEUU (Sanguinetti, Arata, Magno, Nieto, Leivas, Mieres, Dotti, Vilaseca, Echeverría), 3 en Francia (Berchesi, Ormaechea, Lendekar) y uno en Inglaterra (Lamanna). Además, otros cuatro jugadores son profesionales pero entrenan en la URU: Gaminara, Rombys, Freitas y Cat. Facundo Gattas juega en Hindú de Argentina pero de forma amateur.



Diego Arbelo Primera línea 27 121 188 MVCC Juan Echeverria Primera línea 27 113.8 171.5 Austin Elite (EEUU) Facundo Gattas Primera línea 24 116.1 182.5 Hindú (ARG) Joaquin Jaunsolo Primera línea 20 100.5 182 Los Cuervos German Kessler Primera línea 25 109.1 182.5 Los Cuervos Guillermo Pujadas Primera línea 22 108.1 179.5 Champagnat Juan Pedro Rombys Primera línea 32 122.3 185 Trébol Mateo Sanguinetti Primera línea 27 109.7 184.5 Houston Saber Cats (EEUU) Ignacio Dotti Segunda línea 25 105.6 192 New Orleans Gold (EEUU) Manuel Leindekar Segunda línea 22 112.5 203 Oyonnax (FRA) Diego Magno Segunda línea 30 100.5 187 Houston Saber Cats (EEUU) Franco Lamanna Segunda línea 28 101.5 185.2 Mowden Park (ING) Juan Manuel Gaminara Tercera línea 30 92.6 171 Old Boys Santiago Civetta Tercera línea 21 98.7 184 Old Boys Juan Diego Ormaechea Tercera línea 30 103.9 181.7 Carrasco Polo Manuel Ardao tercera línea 20 92.7 175.5 Old Christians Manuel Diana Tercera línea 23 101.5 188.5 Old Christians Alejandro Nieto Tercera línea 31 101.5 184 Houston Saber Cats (EEUU) Santiago Arata Medioscrum 22 74.7 171 Houston Saber Cats (EEUU) Agustin Ormaechea Medioscrum 28 84 172.8 Stade Montois (FRA) Felipe Berchesi Apertura 27 81 183 Dax (FRA) Juan Manuel Cat Apertura/centro 22 84.6 179.5 Old Boys Andres Vilaseca Centro 28 97 184 Austin Elite (EEUU) Agustin Della Corte Centro 21 91.2 178.5 Trébol Nicolas Freitas Centro 26 90.4 176.3 Carrasco Polo Tomas Inciarte Medioscrum/Centro 22 87.5 182 Old Christians Federico Favaro Wing 28 79.1 172.5 Old Christians Leandro Leivas Wing 31 95.2 178.5 Toronto Arrows (CAN) Felipe Etcheverry Wing/Fullback 23 72 174.5 Carrasco Polo Rodrigo Silva Wing/fullback 26 88.8 183 Austin Elite (EEUU) Gastón Mieres Wing/fullback 30 79.5 179 Toronto Arrows (CAN)

A continuación, los datos más salientes de los 31 mundialistas

Mateo Sanguinetti

Hace cuatro años, en Inglaterra 2015, era uno de los jugadores más jóvenes del plantel. Sin embargo, en el correr de ese torneo se ganó la titularidad de la camiseta Nº1 de Los Teros, y ya no la soltó más, al punto que en estos cuatro años jugó 50 partidos con la selección uruguaya. Es un pilar moderno: aguerrido, ágil, fuerte en el scrum pero también en el juego abierto. Tras hacer toda su carrera en Los Cuervos, el año pasado emigró a Estados Unidos para jugar en los Houston Sabercats de la Major League Rugby.

Nacimiento 26/7/1992

Club: Houston Sabercats (USA)

Puesto: Pilar

Altura 185 cms 6 ft 1 in

Peso 109, 240 lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

63 50 13 20 4 0 0 0 34 29 0

Debut: Brasil-Uruguay (Bento Goncalves, 3/5/2014)



Diego Arbelo

Surgió en el club Círculo de Tenis y actualmente defiende a Montevideo Cricket. Es un pilar joven, de buen tamaño (1,92), de buen scrum y que suma pocos partidos en Los Teros (5) pero que se posiciona como una de las mejores opciones del futuro de la primera línea de Los Teros.

Nacimiento 19/8/1992

Club: Montevideo Cricket Club

Puesto: Pilar

Altura 188 cms 6 ft 1 in

Peso 121, 266 lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

5 1 4 0 0 0 0 0 3 2 0

Debut: Paraguay-Uruguay (Asunción, 30/4/2016)



Juan Echeverría

No se dejen engañar por su corta estatura: Juan “Cepita” Echeverría es uno de los pilares cerrados más fuertes de América y dejará su huella en la Rugby World Cup. Nacido en Florida, en el interior del país, se destaca por su buen scrum, lo que le valió este año firmar su primer contrato profesional con los Austin Elite de EEUU. También puede jugar como hooker, una polifuncionalidad muy necesaria en el rugby moderno.

Nacimiento 9/10/1991

Club: Austin Elite (USA)

Puesto: Pilar

Altura 172 cms 5 ft 6 in

Peso 113, 249 lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

51 26 25 25 5 0 0 0 32 19 0

Debut: Paraguay-Uruguay (Asunción, 26/4/2014)



Facundo Gattas

Graduado del World Rugby Under 20 Trophy en 2015, Facundo es uno de los pilares más completos de la actualidad, ya que puede jugar en cualquier de los tres puestos de la primera línea. Surgió en Lobos de Maldonado y ahora defiende al multicampeón argentino Hindú. Jugador en pleno crecimiento y uno de los primeras líneas del futuro de Uruguay.

Nacimiento 2/7/1995

Club: Lobos

Puesto: Pilar

Altura 182,5 cms 5 ft 9 in

Peso 116,5 kg 235 lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

51 26 25 25 5 0 0 0 32 19 0

Debut: Paraguay-Uruguay (Asunción, 26/4/2014)



Joaquín Jaunsolo

Uno de los pilares más jóvenes del plantel, integrante del equipo de Los Teritos en el Mundial 2018, se ganó su lugar en la lista de Los Teros en base a buenas actuaciones en 2018. Tamaño y peso internacionales, está llamado a jugar muchos años en la selección principal.

Nacimiento 12/9/1998

Club: Los Cuervos

Puesto: Pilar

Altura 182 cms 5 ft 9 in

Peso 100, 221 lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

Debut: Argentina XV-Uruguay (Buenos Aires, Feb 23, 2019)

Guillermo Pujadas

Graduado del World Rugby Under 20 Trophy en 2017, Pujadas es uno de los primeras líneas que más ha evolucionado en los últimos tiempos, al punto que puede jugar en cualquiera de los tres lugares de la primera línea.

Nacimiento 6/2/1997

Club: Champagnat

Puesto: Pilar/hooker

Altura 179,5 cms 5 ft 8 in

Peso 108 kg, 238 lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

9 0 9 5 1 0 0 0 5 4 0

Debut: Fiji-Uruguay (Hartpury, Nov 17, 2018)

Germán Kessler

Fue a Inglaterra 2015 a ganar minutos en el equipo. Y en estos cuatro años se ha convertido en el hooker titular de Los Teros, y en uno de los jugadores clave del equipo. Uno de los jugadores más duros de América en su puesto, que ha evolucionado físicamente y que bajo el mando del Coach Esteban Meneses se ha convertido en un jugador confiable en el juego abierto.

Nacimiento 1/7/1994

Club: Los Cuervos

Puesto Hooker

Altura 182 cmts (5,9 ft)

Peso 109 kgs (240 lb)

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

49 34 15 65 13 0 0 0 29 20 0

Career Statistics

Debut Uruguay- Paraguay (Montevideo, 11/4/2015)

Juan Pedro Rombys

Nacimiento 5/3/1987

Club: Trébol

Puesto Pilar

Altura 185 cms (6,0 ft)

Peso 122 kgs (268 lb)

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

30 10 20 0 0 0 0 0 14 16 0

Career Statistics

Debut: Uruguay-Argentina )Montevideo, May 31, 2008)

Once años después de su debut, y cuando parecía que su carrera en Los Teros ya era cosa del pasado, Rombys volvió a los primeros planos luego de llamar la atención al coach Meneses por su tamaño, scrum y agresividad en el contacto. Este año dejó su trabajo agropecuario y firmó un contrato profesional con la URU para prepararse de la mejor manera posible al Mundial.

Ignacio Dotti

Nacimiento 18/8/1994

Club: New Orleans Gold (EEUU)

Puesto: Segunda línea

Altura 195 cms (6,4 ft)

Peso 105 kgs (231 lb)

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

46 35 11 50 4 0 0 0 31 15 0

Career Statistics

Debut: Uruguay-Paraguay (Montevideo, 2015)

Es uno de los jugadores más regulares de Uruguay, debido a su fortaleza de lesiones y poca propensión a lesiones. Altura importante en el line, buen empuje en el scrum, capacidad de ball carrier, Dotti es un jugador serio y rendidor.



Manuel Leindekar

Nacimiento 23/4/1997

Club: Oyonnax (FRA)

Puesto: Segunda línea

Altura 2,03 cm 6 ft 6 in

Peso 112 kg 248 lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

14 11 3 5 1 0 0 0 11 3 0

Debut: Paraguay-Uruguay (Asunción, 13/5/2017)

Con 2,03 y 100 kilos y tan solo 22 años al llegar a Japón, Manuel Leindekar es uno de los diamantes en bruto del rugby uruguayo. Esta temporada se afianzó como titular en Oyonnax de Francia, lo que lo ayudó a ganar ritmo de competencia internacional y a crecer como jugador. Un arma clave en el line out, también aporta kilos fundamentales en el scrum.

Diego Magno

El jugador con más caps en la historia de Uruguay llega al Mundial con 90 partidos en Los Teros, donde debutó con apenas 19 años en la Nations Cup 2008. Fue parte de la generación 1988, que obtuvo la primera edición de la Junior World Rugby Trophy en Chile 2008, y jugó también la Junior World Cup de Japón 2009, única que disputó Uruguay. Hoy tiene 30 años y puede jugar tanto de segunda como de tercera línea. En 2019, a los 31 años, firmó su primer contrato profesional, con los Houston Sabercats, donde jugó la última temporada de la Major League Rugby. En Inglaterra 2015 jugó poco por una lesión, ahora quiere revancha.

Nacimiento 27/4/1989

Club: Montevideo Cricket Club

Puesto Lock, Flanker

Altura 188 cm (6 ft 2 in)

Peso 100 kg (220 lb)

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

90 61 19 56 11 0 0 0 45 43 2

Debut: Russia-Uruguay at Bucharest, 20/6/2008

Santiago Civetta

Nacimiento 28/2/1998

Club: Old Boys

Puesto: Tercera línea

Altura 184 cm 6 ft 0 in

Peso 98,7 kg 217lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

5 3 2 5 1 0 0 0 2 3 0

Debut:Argentina XV v Uruguay at Buenos Aires (Buenos Aires, 23/2/2019)

Uno de los jugadores que más ha evolucionado en los últimos tiempos, y que se ganó un lugar en el plantel en la recta final. Proveniente de Los Teros VII, capitán de Los Teritos M20 en 2017, es un tercera línea moderno, de buen manejo de pelota, fuerte en el contacto.

Juan Diego Ormaechea

Nacimiento 28/1/1989

Club: Carrasco Polo

Puesto: Tercera línea

Altura 181,7 cm 5 ft 9 in

Peso 103,9 kg 229 b

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

31 20 11 30 6 0 0 0 19 12 0

Debut:Argentina XV v Uruguay at Buenos Aires (Buenos Aires, 23/2/2019)

Integrante de la generación que en 2008 se consagró en el World Rugby U20 Trophy, es uno de los más experientes del plantel, aunque en 2015 se quedó con la espina de no ser convocado para el Mundial de Inglaterra. Se ha afianzado en la era Meneses, a pesar de una lesión de rodilla que lo tuvo varios meses afuera. Potencial y gran juego ofensivo son sus mejores cartas de presentación, además de ser el hijo mayor del histórico Diego Ormaechea, y también jugar en la tercera línea.



Manuel Diana

Nacimiento 4/3/1996

Club: Old Christians

Puesto: Octavo

Altura 188,5 cm 6 ft 1 in

Peso 102,5 kg 226 lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

22 11 11 25 5 0 0 0 15 7 0

Debut: Argentina XV-Uruguay (Bahía Blanca,11/2/2017)

Está llamado a ser el Nª8 de Los Teros por varios años. Se recuperó de una dura lesión cervical cuando era juvenil, y desde entonces ha seguido creciendo físicamente y como jugador. Con 1.88 y 100 kilos tiene tamaño internacional y es uno de los jugadores más potentes y difíciles de parar cuando tiene la pelota.

Franco Lammana

Surgido en Carrasco Polo, donde obtuvo dos campeonatos uruguayos, es una opción válida tanto en la segunda como en la tercera línea. Fue Terito en los Mundiales 2010 y 2011, para luego pasar directamente al seleccionado mayor. Ha jugado en varios clubes profesionales de Italia, Francia e Inglaterra, donde el año pasado defendió al Mowden Park RFC. Especialista en defensa y tackle, con mucha agresividad, y la experiencia que le dan dos mundiales.

Nacimiento 10/5/1991

Club: Carrasco Polo

Puesto: Segunda línea

Altura 188 cm 6 ft 2 in

Peso 101,5 kg 223 lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

44 30 14 35 7 0 0 0 22 21 1

Debut: Romania- Uruguay (Bucharest, 8/6/2012)



Manuel Ardao

Nacimiento 9/9/1998

Club: Old Christians

Puesto: Tercera línea

Altura 175 cm 5 ft 7 in

Peso 92,7 kg 204 lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

4 2 2 5 1 0 0 0 2 2 0

Debut: Uruguay-Fiji (Hartpury, 17/1/2018)

Graduado de la generación de Teritos de 2018, es un sucesor del capitán Gaminara: un tercera línea de pequeña estatura pero gran agresividad defensiva y especialista en el el breakdown, sobre todo en pescar pelotas. El Coach Meneses lo probó como hooker pero finalmente decidió seguir apostando a él como número 6.



Juan Manuel Gaminara

En 2015 fue uno de los jugadores más destacados de Los Teros. En 2019 es el capitán del plantel, y uno de los líderes anímicos de un equipo que quiere subir un escalón respecto a lo que mostró hace cuatro años. Tercera línea de poco tamaño pero mucho trabajo defensivo –al estilo Michael Hooper, su ídolo-, es una garantía de tackle y trabajo en el breakdown. Uno de los jugadores que firmó contrato profesional con la Unión de Ruby del Uruguay en 2018, aunque de los pocos que en el último año no se fue al exterior a jugar rugby profesional.

Nacimiento 5/1/1989

Club: Old Boys

Puesto Flanker

Altura 1,71 cm 5 ft 6 in

Peso 92 kg 202 lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

67 63 4 36 7 0 0 0 33 32 2

Debut: Uruguay-Romania (Montevideo, 13/11/2010)

Alejandro Nieto

Subcapitán del plantel y primera opción como número 8, Nieto es otro de los jugadores más experientes del plantel, con 31 años y 70 caps. Además, es uno de los jugadores con mejor ratio de victorias (40-29), lo que se refleja en su liderazgo. Ball carrier, agresividad con pelota y buena defensa son rasgos distintivos del jugador nacido en Champagnat, que este año firmó su primer contrato profesional con los Houston Sabercats de la Major League Rugby de EEUU.

Nacimiento 1/7/1988

Club: Houston Sabercats

Puesto No. 8

Altura 184 cm 6 ft 1 in

Peso 101 kg 222 lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

70 61 9 35 7 0 0 0 40 29 1

Career Statistics

Debut: Argentina- Uruguay (Santiago, 20/5/2012)

Santiago Arata

Nacimiento 2/9/1996

Club: Old Christians

Puesto: medioscrum

Altura 171 cm 5 ft 6 in

Peso 74,7 kg 174 lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

39 24 15 65 13 0 0 0 24 15 0

Debut: Canadá-Uruguay (Langford,6/2/2016)

Sus corridas a toda velocidad, quebrando a la defensa rival cerca del ruck, se convirtieron en una marca registrada de uno de los jugadores más talentosos de la nueva camada de Uruguay. Además, a pesar de su poco tamaño, tiene una gran actitud defensiva que le permite dominar a jugadores que lo sobrepasan largamente en tamaño. En 2019 firmó su primer contrato profesional, con los Houston Sabercats de EEUU. Uno de los jugadores a seguir en este mundial.



Agustin Ormaechea

Hace cuatro años llegaba a Inglaterra 2015 como un joven brillante. En 2019, a los 28 años, ya lleva siete temporadas en Europa y es uno de los jugadores más experientes del equipo. Hijo de la leyenda Diego Ormaechea, comparte el plantel con su hermano Juan Diego, y es una opción sólida en el puesto de medioscrum, con visión estratégica y buen uso del pie.

Nacimiento 8/3/1991

Club: Stade Montois (FRA)

Puesto Scrum-half

Altura 172 cm 5 ft 6 in

Peso 84 kg 185 lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

45 34 11 150 13 20 25 0 23 21 1

Debut: Portugal-Uruguay ( Caldas da Rainha, 13/11/2011



Felipe Berchesi

Fue parte de la selección juvenil en los Mundiales 2010 y 2011. Se conoce con el medisocrum Ormaechea desde niños, ya que concurrieron a la misma escuela primaria, y juegan juntos al rugby desde que tienen siete años. Con amplia experiencia en seven, fue parte de la selección uruguaya campeona sudamericana en 2012. Lleva siete años en el profesionalismo europeo y es una sólida opción como apertura. Buen uso del pie para el juego estratégico, es un 10 de los que le gusta jugar arriba de la defensa e involucrarse en el juego ofensivo.

Nacimiento 4/12/1991

Club: Dax (FRA)

Puesto Fly-half

Altura 183 cm (6 ft 0 in)

Peso 81 kg (178 lb)

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

32 30 2 287 2 38 66 1 18 13 1

Debut: Portugal-Uruguay (Caldas da Rainha, 13/11/2011)





Andrés Vilaseca

La más sólida opción que tiene el equipo en el puesto de primer centro. Llega a su segundo Mundial con 28 años, y en un punto justo de maduración. Su agresividad en el tackle, y buena lectura del ataque rival, le han permitido tener varias intercepciones en partidos clave, pero también es un jugador fundamental en ataque, veloz, con buen manejo y mucha potencia física. Es uno de los 11 jugadores uruguayos que esta temporada firmaron contrato profesional en la Major League Rugby de Estados Unidos, en su caso con Austin Elite.

Nacimiento 8/5/ 1991

Club: Austin Elite

Puesto Wing

Altura 184 cm (6 ft 1 in)

Peso 97 kg (180 lb)

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

55 52 3 80 12 5 3 0 33 21 1

Debut: Uruguay-Argentina (Montevideo 27/4/2013)



Juan Manuel Cat

Nacimiento 6/9/1996

Club: Old Boys

Puesto: Inside centre

Altura 179,5 cm 5 ft 9 in

Peso 82 kg 186 lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

31 28 3 58 7 4 5 0 19 12 0

Debut: Germany-Uruguay (Frankfurt,12/11/2016)

Surgió en Los Teros como segundo centro pero también se ha mostrado en los últimos tiempos como una alternativa interesante como apertura además de Felipe Berchesi. Tiene buen juego con el pie, visión de cancha y distribución, pero además, le gusta jugar encima de las defensas y ha trabajado mucho su físico, lo que le permite desarrollar más ese tipo de rugby.

Agustín De della Corte

Nacimiento 11/9/1997

Club: Trébol

Puesto: Primer centro

Altura 178,5 cm 5 ft 8 in

Peso 91,2 kg 201 lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

8 2 6 0 0 0 0 0 6 2 0

Debut: Uruguay-Emerging Italy (Montevideo,10/6/2017)

El jugador surgido en Trébol de Paysandú es la primera alternativa a Andrés Vilseca como primer centro, y a evolucionado de gran manera en los últimos años, a partir de que capitaneó a Los Teritos en 2016.



Nicolás Freitas

Nacimiento 3/7/1993

Club: Carrasco Polo

Puesto: wing

Altura 176 cm 5 ft 7 in

Peso 90,4 kg 199 lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

34 31 3 40 8 0 0 0 22 12 0

Debut: Argentina XV-Uruguay (Bahía Blanca,11/2/2017)

Graduado de los mundiales juveniles en 2012, se afianzó en Los Teros a partir de 2016 como wing, aunque también puede ser muy útil como primer centro. Gran potencia de piernas, dificil de tacklear, tiene además una muy buena capacidad defensiva, que en 2017 le permitió firmar contrato con Jaguares. Recuperó su mejor nivel en los últimos meses y llega al Mundial en un gran momento.

Tomás Inciarte

Nacimiento 2/10/1996

Club: Old Christians

Puesto: medioscrum

Altura 182,5 cm 5 ft 9 in

Peso 87,5 kg 192 lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

14 7 7 5 3 0 0 0 8 6 0

Debut: Brasi-Uruguay (San Pablo,9 /2/2018)

Apareció en Los Teros se convirtió en una excelente alternativa como medioscrum ante ausencias puntuales de Arata y Ormaechea, pero también se destaca como segundo centro, su puesto natural en su club de origen, Old Christians. Ágíl de pies y manos, elusivo y con buena visión de cancha, es un jugador con mucho futuro.

Federico Favaro

Nacimiento 19/5/1991

Club: Old Christians

Puesto: wing/fullback

Altura 172 cm 5 ft 6 in

Peso 79,1 kg 174 lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

30 23 7 145 10 31 11 0 21 9 0

Debut: Uruguay-Brasil (Montevideo, 1/5/2017)

Tras quedarse afuera de Inglaterra 2015, el jugador de Old Christians tiene su revancha en Japón 2019. Un wing/fullback de mucha velocidad y gran juego con el pie, ha mejorado mucho en los últimos tiempos su capacidad defensiva, lo que afianzó su lugar en la lista.

Felipe Etcheverry

Nacimiento 23/6/1996

Club: Carrasco Polo

Puesto: fullback

Altura 174,5 cm 5 ft 7 in

Peso 72 kg 158 lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Debut: Uruguay-Rusia (Montevideo,4/6/2019)

El mejor jugador de Los Teros sevens en los últimos años, no tenía lugar en el XV hasta mayo, cuando algunas lesiones le dieron su oportunidad de mostrarse en el Sudamericano con Uruguay XV. No la desaprovechó, y desde ahí convenció a los entrenadores para quedar en el plantel definitivo. Talentoso con las manos, capaz de sorprender con su talento, ha trabajado mucho su físico en los últimos meses para estar a la altura. Su puesto natural en el rugby internacional es fullback, aunque puede también jugar como apertura.



Leandro Leivas

Otro de los integrantes de la generación que ganó el JWRT 2008, Leandro posee una potencia y velocidad ideal para el rugby moderno. Proveniente de Old Christians Club es un además un amante de las tareas rurales. Tras jugar poco en Inglaterra 2015 por una lesión muscular, en 2019 quiere revancha. Esta temporada firmó su primer contrato profesional, con los Toronto Arrows.

Nacimiento 7/6/1988

Club: Old Christians

Puesto Wing

Altura 178 cm (5 ft 8 in)

Peso 95 kg (209 lb)

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

74 62 12 120 24 0 0 0 32 40 2

Debut: USA-Uruguay (Sandy 8/11/2008)



Gastón Mieres

Surgido de Lobos de Maldonado, disputó la Junior World Cup de Japón 2009, y de allí pasó directamente a la selección mayor. Dueño de un juego explosivo desde el fondo de la cancha, es una de las principales opciones como fullback, además de un buen uso del pie. En 2019 firmó con los Toronto Arrows de la liga estadounidense.

Nacimiento 10/5/1989

Club: Valpolicella (ITA)

Puesto Fullback, wing

Altura 179 cm (5 ft 8 in)

Peso 80 kg (154 lb)

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

67 57 10 65 13 0 0 0 37 38 2

Debut: Brazil-Uruguay (Santiago, 13/5/2010)



Rodrigo Silva

Uno de los polifuncionales del plantel, Rodrigo puede jugar prácticamente en todas las posiciones entre los backs, pero tras Inglaterra 2015, donde jugó como wing, se afianzó en el puesto de fullback. Debutó en el seleccionado mayor en noviembre de 2012 ante Portugal, Amante del campo, esta temporada firmó su primer contrato profesional para jugar en los Austin Elite de la Major League Rugby de EEUU.

Nacimiento 2/11/1992

Club: Carrasco Polo

Major teams Uruguay

Puesto Medioscrum, Fullback, wing

Altura 183 cm 6 ft 0 in

Peso 183 kg 167 lb

Mat Start Sub Pts Tries Conv Pens Drop Won Lost Draw

13 10 3 15 3 0 0 0 5 8 0

