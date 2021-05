Luis Suárez confirmó que se queda en Atlético de Madrid al menos un año más

Atlético de Madrid mantuvo una celebración a distancia de sus seguidores este domingo en el Estadio Wanda Metropolitano.

En dicho acto, con miles de personas en las puertas del campo de juego de los colchoneros, llegó el momento del micrófono para el goleador uruguayo Luis Suárez entrevistado por Movistar.

"Mi mujer es la que ha convivido conmigo en el día a día. Fue muy duro el verano (europeo) pasado cuando tienes tres niños con la vida hecha. El sufrimiento es complicado. Ella sabe lo que yo trabajé para poder seguir demostrando que uno podía seguir al primer nivel", comenzó explicando El Pistolero.

A su vez, explicó que sus hijos "viven todo con sus amigos, en el colegio... Ellos saben que era un cambio, que me veían con muchas ganas. Fueron lágrimas de felicidad (las mostradas luego del título conseguido el pasado sábado con un gol suyo a Valladolid)".

Entonces le preguntaron si seguiría una temporada más en Atlético de Madrid.

"¿El año que viene aquí? Sí, seguro", contestó el salteño.

Y añadió: "Me conmovió el Atlético desde que llegué. Cómo me trataron. Le dije al club que si me habían dejado un espacio en el mural del museo para entrar en la historia del Atlético".