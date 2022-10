Marcha atrás: sigue el ajuste en precios del ganado gordo y de reposición

Con el desplome registrado en el último mes y medio, el novillo quedó 22% por debajo de lo que cotizaba un año atrás. En menos de cuatro meses, desde los US$ 5,50 alcanzados a fines de junio hasta ahora, perdió US$ 1,81 por kilo, la caída más drástica vista en Uruguay desde la crisis de la aftosa en 2001.

En los últimos días continuó el descenso, pero con cierta moderación, lo que hace pensar que “el piso está más cerca, pero nadie sabe donde estará”, dijo Gustavo Basso, de Gustavo Basso Negocios Rurales.

La oferta es poca y la demanda sigue retraída. Con entradas un poco más cortas, en torno a 10 días, las cotizaciones rondan los US$ 3,60 a US$ 3,70 por kilo en cuarta balanza para el novillo, y entre US$ 3,45 y US$ 3,50 para la vaca gorda.

La falta de lluvias sigue siendo un factor determinante en la toma de decisiones de los productores. Muchos que tenían que vender ya lo hicieron. Otros siguen aguantando.

El panorama climático será determinante para lo que resta de la primavera. Esta semana el Servicio Meteorológico Australiano confirmó la presencia de un evento típicamente Niña, que pasaría a fase neutral a principios de 2023.

Se agudizan las dificultades forrajeras. Legisladores de Colonia, San José, Soriano, Flores, Florida y Río Negro enviaron al MGAP la solicitud de declarar Emergencia Agropecuaria para esas zonas del país.

Desde el ministerio se está siguiendo de cerca la situación. “De continuar estos estadios es inminente la declaración”, dijo una fuente de esa cartera.

Con este escenario, se han reducido las gorduras y es clara una menor salida al mercado de ganados de óptima terminación.

La faena ha mostrado cierta estabilidad en las últimas tres semanas, arriba de 40.000 cabezas. La semana pasada fue de 42.630 vacunos. En el acumulado anual está casi 110.000 cabezas por debajo de la cifra de 2021, con 1.878.800 cabezas.

La cifra

5,5% es el descenso interanual que registra la faena de vacunos en lo que va del año.

El panorama climático sumado a una demanda externa floja para la carne vacuna marcan la pauta del mercado ganadero. China sigue aplicando medidas de lockdown para evitar la propagación del covid.

En Uruguay, en tanto, se va confirmando un ajuste gradual en el precio de exportación. La semana pasada fue de US$ 4.879 por tonelada. Y en los últimos 30 días móviles fue de US$ 4.931, de acuerdo a datos preliminares del INAC.

En el mercado de reposición predomina la cautela. Se van concretando negocios en la medida que la oferta flexibiliza su postura de precios. Esta semana en Lote 21 hubo buena colocación, pero con bajas generalizadas en los valores. Los terneros promediaron US$ 2,26, un 22% menos que en el remate de setiembre y 7% por debajo de octubre de 2021. Por primera vez en el año esa categoría quedó debajo de 2021 en la comparación interanual.

El mercado para los ovinos viene con un freno fuerte, similar al de los vacunos. Hay una marcada caída de precios. Las cotizaciones rondan los US$ 3,73 por kilo para el cordero, US$ 3,70 lo borregos, US$ 3,39 para capones y US$ 3,15 las ovejas.

La demanda china por carne ovina se ha desplomado, así como los valores ofrecidos y eso se traslada a la demanda industrial. Las entradas reflejan lo compleja de la situación: en la mayoría de los casos se da fecha de carga recién para principios de diciembre.

La faena de lanares subió 8% la semana pasada frente a la anterior y sumó 33.258 cabezas.

El precio de exportación para carne ovina cayó a US$ 4.891 por tonelada y en los últimos 30 días móviles tuvo un promedio por tonelada de US$ 4.869. El promedio anual es de US$ 5.181, una mejora de 3,4% sobre los US$ 5.010 registrados hace un año atrás.

Juan Samuelle

La faena se recuperó, pero sigue lejos de los niveles de 2021 y el tramo inicial de 2022.