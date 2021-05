Más problemas para Tabárez: Maxi Gómez es baja de la selección por positivo de covid-19 y a Suárez lo dejaron solo

Maximiliano Gómez no se pudo embarcar con el grupo de futbolistas de la selección que debían llegar este jueves a Montevideo debido a que dio positivo de covid-19.

Tras someterse al pcr, estudio que todos los que ingresan a Uruguay deben realizar en el lugar que se embarcan, dio positivo y quedó descartado para la doble fecha de Eliminatorias de junio y en duda para la Copa América, por los tiempos de recuperación.

El jugador lo confirmó en su cuenta de Instagram.

Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol informaron a Referí que el delantero de Valencia debía arribar junto a sus compañeros que esta mañana llegaron al aeropueto de Carrasco: Federico Valverde, Naithan Nandez, Sebastián Coates, José María Giménez, Maximiliano Gómez y Matías Vecino.

Sin embargo, tras someterse al examen para descartar covid-19 dio positivo y no pudo embarcarse.

Aunque la AUF no comunicó aún oficialmente la lista de jugadores para los partidos ante Paraguay (3 de junio) y Venezuela (8 de junio), ya se conocen cuatro bajas confirmadas y la ausencia de Edinson Cavani, suspendidos dos partidos.

De la nómina de reservados por Óscar Washington Tabárez no estarán los delanteros Cristian Stuani y Darwin Núñez, lesionados, el lateral Damián Suárez y el volante Mauro Arambarri, quienes fueron informados que no serán tenidos en cuenta en esta doble fecha.

Los 19 futbolistas que quedan a disposición del entrenador de los 24 reservados son: Fernando Muslera, Martín Campaña, Diego Godín, José María Giménez, Sebastián Coates, Ronald Araújo, Martín Cáceres, Matías Viña, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Federico Valverde, Fernando Gorriarán, Nahitan Nández (suspendido para el partido ante Paraguay), Brian Rodríguez, Nicolás De la Cruz, Jonathan Rodríguez, Giorgian De Arrascaeta y Luis Suárez.

Sin Maxi Gómez, se multiplican los problemas del entrenador que tampoco tiene a Cavani, suspendido, ni a Darwin Núñez ni Stuani, lesionados.

El delantero de Valencia era el socio que el entrenador tenía para acompañar a Suárez en estos partidos de las Eliminatorias.

Para el partido con Paraguay que se jugará el jueves 3 de junio a la hora 19 en el Estadio Centenario, Tabárez tiene solamente 18 futbolistas del exterior a la orden. Además de los lesionados y futbolistas que fueron comunicados que no serán tenidos en cuenta, no juega Nandez por suspensión.

Por esa razón, al entrenador se le plantean problemas en dos lugares de la cancha, el arco y el ataque.

Un ataque con muchas bajas

Los problemas en el ataque son más profundos, porque a Tabárez le quedó Suárez como único delantero. No están Cavani, Núñez, Stuani ni Maxi Gómez. Podrá utilizar las opciones de Giorgian de Arrascaeta, Brian Rodríguez y Jonathan Rodríguez, pero no tienen las características de los centrodelanteros que se fueron bajando por lesión.

Ante esta situación, Tabárez tendrá que recurrir a delanteros de fútbol uruguayo, porque ya no puede convocar jugadores del exterior (salvo que los clubes del extranjero estén dispuestos a cederlos) y la opción que tiene en el medio, de acuerdo a los nombres reservados en una lista de 50 jugadores para considerar para la Copa América, está Juan Ignacio Ramírez, goleador de Liverpool, quien ya integró las selecciones juveniles y actuó en el Panamericano de Lima en 2019.

El nombre de Agustín Álvarez Martínez, el goleador de Peñarol que este mes cumplió 20 años, es otro candidato por el gran momento que vive en Peñarol, sin embargo no fue considerado en una nómina primaria para el torneo que la Copa América Argentina 2021.

Ya jugó con un solo delantero

En el estreno de las Eliminatorias para Catar 2022, Tabárez ya afrontó un partido con un solo delantero, con Suárez.

Para el partido de la fecha de octubre la selección presentó una novedosa integración en la parte ofensiva.

Tabárez rodeó a Suárez, el centrodelantero de área, con tres volantes ofensivos: Brian Rodríguez por derecha, Giorgian De Arrascaeta por el medio y Nicolás De La Cruz a la izquierda. Uruguay ganó ese partido 2-1 con goles de Luis Suárez de penal y otro en el último suspiro de Maximiliano Gómez, quien había ingresado unos minutos antes por Brian Rodríguez y cuando el entrenador ya había recurrido a dos delanteros en la formación.

Las dificultades en el arco: el viaje de Camapaña

El problema en el arco se plantea para el partido con Paraguay porque Martín Campaña llegará a Uruguay recién el jueves, el mismo día del partido.

El guardameta, emigró al fútbol de Arabia Saudita en setiembre de 2020, cuando se incorporó a Al Batín. Este equipo está peleando en zona de descenso y el domingo juega el último partido de la temporada para permanecer la primera división de ese país.

Si el miércoles el equipo de Campaña ganaba, y conseguía los puntos para evitar perder la categoría, podía ser liberado por su club para viajar entre jueves y viernes y llegar a Montevideo para comenzar los entrenamientos el lunes.

Debido a que tiene que jugar la última fecha, el golero no se podrá embarcar hasta el lunes para Montevideo y por los vuelos no podrá llegar hasta el mismo día del partido. Esta situación habilita a Sergio Rochet como primer opción en el banco de suplentes y la posible citación de Kevin Dawson, porque la selección ya no puede convocar jugadores del exterior porque venció el plazo de la reserva.