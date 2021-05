Valverde sobre la salida de Zidane: "Le voy a agradecer toda la vida lo que hizo por mi"

Federico Valverde llegó este jueves a Uruguay para sumarse a los entrenamientos de la selección, que prepara los partidos frente a Paraguay el jueves 3 de junio a las 19 en el Centenario y Venezuela el martes 8 a las 19:30 en Caracas por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022. Tras arribar al aeropuerto de Carrasco el jugador habló sobre la salida de Zinedine Zidane como técnico de Real Madrid.

"Me da tristeza, me hubiera encantado que siguiera. Me ayudó mucho en lo futbolístico y fuera de lo futbolístico. Le voy a agradecer toda la vida lo que hizo por mi familia y por mi", señaló el jugador del conjunto merengue.

Pierre-Philippe Marcou / AFP

Fede Valverde llegó para sumarse a los entrenamientos de Uruguay

También se refirió a la liga española que ganó el Atlético de Madrid, mientras su equipo terminó segundo: "Lamentablemente no conseguimos el objetivo, pero me alegro por los compañeros que lo lograron", refiriéndose a Luis Suárez, Lucas Torreira y José María Giménez, también integrantes de la selección.

Valverde no quiso hablar sobre el cambio del calendario de las Eliminatorias que hizo la FIFA: "No opino de cosas que no aporto y no puedo hacer nada para cambiar, soy jugador trato de aprovechar cada oportunidad y disfrutar".

Agregó que a medida que pasan los años crece "la responsabilidad" y que afronta con mucha ilusión esta nueva etapa con la celeste: "Hay que jugar todos los partidos como si fuera el último, siempre intentamos ganar, a veces se puede y a veces no".

También llegó Nández

Otro de los que llegó este viernes fue el volante de Cagliari Nahitan Nández: "Fue un año intenso, con altas y bajas, pero por suerte cumplimos el objetivo" de mantenerse en Primera división.

Nahitan Nández con la boca llena de gol en Cágliari

Expresó que llegó a Uruguay "con muchas ganas" ya que "físicamente terminé muy bien, jugando todos los partidos y ahora a seguir con la preparación".

Respecto al cambio de calendario, tampoco quiso profundizar: "Es un tema de ellos, nosotros tenemos que concentrarnos en los partidos, preparar los dos de Eliminatorias y meternos de lleno en la Copa América".

Por último dijo que no sabe cuál será su futuro futbolístico.

Miguel Riopa / AFP

Sebastián Coates fue campeón de Portugal con el Sporting

Además de Valverde y Nández también llegaron este día Sebastián Coates, José María Giménez, Maximiliano Gómez y Matías Vecino.