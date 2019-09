Matías Viña rindió examen y aprobó: es una opción para el lateral izquierdo

Para Matías Viña todas experiencias nuevas que un futbolista experimenta en su debut ya había pasado. Las expectativas y los nervios de jugar el primer partido en la selección mayor las atravesó el viernes pasado cuando Uruguay enfrentó a Costa Rica y el partido terminó 2-1 a favor de la celeste. El lateral había ingresado a los 81’ por Diego Laxalt.

El 10 de setiembre de 2019 va a ser especial en su carrera deportiva porque fue el primer partido de titular. Viña jugó los 90 minutos del partido entre Uruguay y Estados Unidos que terminó empatado 1-1. El lateral se ubicó un su posición: por la izquierda, donde juega en Nacional.

En el primer tiempo la defensa uruguaya no la tuvo fácil. Estados Unidos superó en lo futbolístico a Uruguay y por las bandas generó sus principales jugadas de gol. Sin embargo el peligro de los locatarios fue planteado por el sector izquierdo, donde defendían Martín Cáceres y Sebastián Coates, quienes tuvieron problemas para controlar a los norteamericanos.

@Uruguay

Viña por la zurda no tuvo mayores inconvenientes y las veces que fue exigido respondió. Le faltó dar más en la parte ofensiva: no hizo esos desbordes que tan bien realiza en Nacional.

Para el segundo tiempo hubo un cambio en el control del partido y Uruguay pasó a ser el dominador. Luego del gol de Brian Rodríguez, Estados Unidos no tuvo la claridad de la primera parte y la defensa uruguaya se pudo lucir más. Los locales seguían intentando con la misma receta, pero el fondo uruguayo estaba firme, salvo en el gol, en el que hubo una desatención y llegó Morris solo para poner el empate. Viña corrió para evitar el tanto, pero llegó tarde.

@Uruguay

En el segundo tiempo al defensa se lo notó más activo por la banda y se animó a desbordar más que en la primera parte.

De la cantera

Viña tiene 21 años y estuvo convocado en la selección sub 20 de Uruguay que dirigió Fabián Coito entre 2016 y 2017. El lateral fue campeón Sudamericano en Quito en 2017 y también jugó el Mundial de Corea del Sur, en el que Uruguay llegó a semifinales y fue eliminada con Venezuela por penales.

AFP

El jugador es de Empalme Olmos e hizo las formativas en Nacional. En tercera división fue dirigido por Martín Ligüera, que esta semana se refirió al juvenil en diálogo con Referí.

“Sobre Viña te puedo decir que por sus condiciones físicas, en Tercera le sobraba. Jugaba de zaguero, de lateral, tenían que pasarlo cinco veces… Ya se veía. Pero después no sabías cómo le podía ir en Primera. Sin embargo, enganchó, agarró confianza y ahí está, en la selección. Es todo un proceso de formación y maduración. En esto del fútbol no se trata de decir: juega bien, vení. No, no. Tenés que ver los momentos, no es tan fácil”, destacó.