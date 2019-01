Mejía pidió disculpas a los hinchas y a Estoyanoff

El golero de Nacional, Luis Mejía, se disculpó por el incidente que protagonizó en el clásico de este lunes, en el que tuvo un cruce con Fabián Estoyanoff, delantero de Peñarol, que terminó con ambos jugadores expulsados.

A través de un comunicado, el arquero panameño pidió disculpas a la hinchada, compañeros y dirigentes de Nacional y a los hinchas del fútbol, y se mostró arrepentido de lo ocurrido.

“Fue una reacción desmedida y estuvo fuera de lugar”, dijo el arquero en su nota. “En estas líneas quiero trasmitirles a todos que el mal momento ya pasó. No soy ni he sido en mi vida una persona agresiva”, agregó. “Tampoco como deportista ya que en toda mi carrera nunca tuve desbordes violentos. Quienes me conocen lo saben de sobra”.

“A quienes no me conocen les doy mi palabra de honor de que un episodio como el de anoche no volverá a suceder”, agregó “Manotas”.

Por último, señaló que está “lejos” de querer “fomentar la violencia o alimentar divisiones”.

“Es por eso que me hago cargo de mis acciones y, como corresponde, le extiendo mis más sinceras disculpas a mi colega Fabián Estoyanoff a quien invito a que las acepte personalmente, si él está de acuerdo”, concluyó antes de saludar “agradecido a Nacional, a Uruguay y al fútbol siempre”.