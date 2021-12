Mejora en valores de los productos lácteos elevó 9% la exportación a noviembre

Con base en una mejor valorización de lo que Uruguay exporta, los ingresos por colocaciones de productos lácteos en diversos mercados crecieron 9% en enero-noviembre respecto a igual período del año pasado.

Juan Daniel Vago, presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), puntualizó a El Observador que los datos finales no están disponibles, pero que se estima que la producción y remisión de leche este año serán algo superiores a lo logrado en 2020. No obstante, básicamente ha incidido que se ha exportado a mejores precios, en particular, para el caso de la leche en polvo entera (el principal bien colocado en volumen).

“La producción física es en líneas generales similar, la exportación también (en volumen), pero mejoró el precio que se ha ido afirmando y está por arriba de los US$ 4.000 por tonelada como promedio. Es una situación de mejora de valores que se ha dado desde hace —sobre todo— seis o siete meses”, explicó.

Sobre si ese escenario positivo se sostendrá a corto plazo, que es un elemento clave para ambientar que el precio que se abona al tambero mejore, Vago entiende que "sí, pero hay que tener en cuenta que inciden muchos elementos, la propia pandemia, lo que pasa en la cadena de valor, el factor clima, el tema de la oferta y la demanda internacional”.

Según se explicó desde el Inale, la mejora en los ingresos globales resultó de mayores facturaciones de leche en polvo entera (+11%), que por lejos es el rubro con mayor incidencia; hubo una caída en leche en polvo descremada (-8%); una baja en quesos (-4%); y una suba en manteca (+22%).

Técnicos del instituto informaron que considerando el conjunto de los cuatro rubros en lo que va de 2021 se exportó por US$ 689,1 millones, con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Caída en los volúmenes colocados

Si la lectura se hace sobre el volumen colocado, en enero-noviembre de este año se alcanzaron las 181.572 toneladas (considerando todos los productos) y se apreció, comparado con el mismo lapso de 2020, una caída de 3% en leche en polvo entera, de 22% en leche en polvo descremada, de 6% en el caso del queso y de 4% en manteca.

Leche en polvo, rubro líder

La leche en polvo entera sigue siendo, por mucha distancia, el producto más exportado: 133.350 toneladas en lo que va del año en curso, es decir el 73,4% del total embarcado, generando el ingreso de US$ 466 millones, el 67,6% del total obtenido.

Suba en los valores obtenidos

En relación a los precios promedio logrados, con base en la comparación de enero-noviembre de 2021 con ese período de 2020, mejoró 14% en la leche en polvo entera, de 17% en leche en polvo descremada, de 2% en el queso y de 27% en la manteca.

Si se compara el precio recibido en noviembre de 2021 con el de diciembre 2020 se registraron mejoras en todos los productos; el mayor aumento fue el de manteca (+32%), seguido por leche en polvo entera (+13%), leche en polvo descremada (+9%) y el queso mejoró 1%.

Por último, considerando lo más reciente, es decir exclusivamente lo que sucedió con los negocios correspondientes a noviembre de 2021, los precios promedio fueron:

US$ 3.480 por tonelada para la leche en polvo entera

US$ 2.924 por tonelada para la leche en polvo descremada

US$ 4.141 por tonelada para los quesos

US$ 4.386 por tonelada para la manteca

Los destinos

El informe del Inale reveló, además, que considerando los últimos 12 meses, el 25% de los lácteos exportados tuvieron como destino Brasil, el 23% fue hacia Argelia, el 20% hacia China, el 6% hacia Rusia, el 4% hacia México y el resto (22%) a otros mercados.

Argelia fue el principal destino para leche en polvo entera (32% del total embarcado); Brasil para leche en polvo descremada (54%) y quesos (27%); y Rusia para la manteca (45%).

A continuación, el informe completo elaborado por los técnicos del Inale.

