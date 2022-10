Mensaje para Diego Alonso: Fede Valverde dijo dónde se siente más cómodo en la cancha

En 46 días comienza el Mundial de Qatar 2022. Cuatro días después debuta Uruguay y el entrenador de la selección, Diego Alonso, debe resolver un asunto clave: ¿en qué lugar utilizará a Federico Valverde?

El volante de Real Madrid, polifuncional que se destaca en cualquier posición, es una pieza importante en el funcionamiento de su equipo y de la selección.

Carlo Ancelotti lo utilizó de lateral derecho, de volante por el centro y por afuera y como delantero. En todas las posiciones fue clave.

Este comportamiento del entrenador de Madrid con el uruguayo refleja que está en su 11 y que siempre le hace un espacio para incluirlo, sin importar en qué lugar puede sumar.

Alonso lo utilizó en la selección como doble cinco o como volante por afuera, por derecha y por izquierda.

Ahora bien, el entrenador de Uruguay debe definir dónde puede sacar el mejor funcionamiento del exjugador de Peñarol y aprovechar lo mejor que tiene en el equipo.

Este lunes, en una ronda de prensa con Valverde en la que participó Referí, el uruguayo se refirió a su posición en el campo.

¿En qué lugar prefiere jugar? ¿Como doble cinco o como punta?

Valverde no anduvo con vueltas para expresar dónde se siente más cómodo.

“Me siento muy bien en el medio, que es donde más puedo potenciar mis cualidades. Allí es donde más puedo ayudar al equipo en defensa y ataque. La diferencia entre una posición y otra es que cuando jugás en el medio tenés más libertad, y cuando lo hacés por banda estás apretado sobre la línea. En ese caso no tenés el campo de frente y lo mirás de costado. A mí me afecta porque necesito tener una visión general para ver a todos los jugadores cuando tiro un desmarque, una diagonal. A su vez en defensa me siento mejor parado para defender. También, de a poco me voy adaptando a otra posición, estoy pidiendo consejos y ayuda a compañeros y cuerpo técnico, lo que me permite seguir creciendo en otro sector del campo”.