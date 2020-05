Mercado ganadero: estable y expectante

En el mercado de la hacienda gorda continua la estabilidad en valores, pero la llegada de las cuadrillas kosher a algunas plantas a comienzos de junio y la posible reactivación de compras de Europa genera optimismo. En tanto, la oferta de ganados de pasturas es muy escasa y la faena está sostenida por ganados provenientes de corral.

La demanda por ganados de campo tiene una neta preferencia por vacas, impulsada por China, y relega al novillo produciéndose una cercanía histórica de precios entre ambas categorías.

Los negocios por novillos de exportación se mantienen igual que en semanas anteriores, entre US$ 3,15 y US$ 3,20 por kilo en cuarta balanza, pudiéndose lograr algún centavo más por ganados excepcionales. La vaca –destinada principalmente al mercado chino– cotiza entre US$ 3,05 y US$ 3,12. Mientras los ganados con destino al abasto mantienen la firmeza de precios, aunque se acentúa la competencia de la carne importada, las vaquillonas especiales cotizan entre US$ 3,20 y US$ 3,25.

Va a faltar ganado

Gustavo Basso, del escritorio con el mismo nombre, dijo a Tiempo de Cambio de Radio Rural que “en los productores hay una expectativa razonablemente fundada de una mejora en el segundo semestre, debido a la confirmación de reinicio de la actividad de Europa y la llegada de las cuadrillas kosher a comienzos de junio, sumada a la escasa disponibilidad de ganados para faena. Desde el punto de vista climático la situación es complicada, la recomposición de las pasturas va a llevar mucho tiempo e inexorablemente la oferta de ganados será baja. En el segundo semestre la demanda va a estar y va a faltar ganado”.

Se enfría la reposición

En el mercado de reposición la oferta es pretenciosa y la demanda cautelosa y eso hace que el mercado se “enfríe” y la concreción de negocios sea escasa. En la reunión semanal de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) los terneros hicieron un promedio de US$ 2,15, siete centavos menos que en la semana anterior y 15 centavos menos que los US$ 2,30 de igual semana del año pasado.

Por otra parte, Turquía retomaría la liberación de permisos para importar ganado en pie a partir de junio. “Empezaría la operativa, están con alguna compra del Estado, compras de los privados y se entregarían los permisos para importar ahora el mes que viene”, dijo Alejandro Dutra, integrante de la Unión de Exportadores de Ganado en Pie.

Hay empresas en Uruguay que ya están comprando ganado. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, confirmó esta semana la llegada de dos barcos para exportar terneros en pie a Turquía.

Los precios para el ternero entero alcanzaron un piso, con referencias que se mueven entre US$ 2,10 y US$ 2,20, con la expectativa de que Turquía pueda empezar a operar y dinamice las compras.

La faena de vacunos bajó respecto a la semana anterior –la más alta del año–, pero siguió alta: superó las 45.000 reses impulsada por la faena de ganados de corral –novillos y vaquillonas–. En el acumulado anual está 25% por debajo que en el mismo período del año pasado.

Debido a una mayor participación del abasto, la faena de vaquillonas fue la que más aumentó. Se faenaron 8.008 cabezas, un 25% más que las 6.413 de la semana anterior y 22% más que las 5.260 de igual semana del año pasado.

Les siguieron los novillos con 21.407 cabezas, apenas un 1% más que la semana anterior (21.280 cabezas) y un 15% menos que en igual semana de 2019 (23.883).

La faena de vacas fue la única que bajó respecto a la semana anterior. Totalizó 15.221 animales, 15% menos que las 21.280 de la semana previa pero un 40% más que las 10.856 de igual semana del año pasado.

Carlos Pazos

Saltó el precio de exportación

El precio de exportación de carne vacuna mostró un sorprendente salto semanal. Promedió US$ 4.259/ton, muy por encima de los US$ 3.662 de la semana previa, cruzando los US$ 4.000 por primera vez luego de ocho semanas consecutivas.

Los datos de Aduanas muestran un incremento semanal en las solicitudes de exportación de carne desde Estados Unidos y Holanda en la semana cerrada el 23 de mayo. En el caso de Estados Unidos, con una suba de 10% en volumen, y en el de Holanda con un salto semanal de 75%.