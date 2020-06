Mercado ganadero firme y expectante por los movimientos de China

Los inconvenientes de tipo logísticos en las exportaciones de carne vacuna registrados tras el rebrote de covid-19 en China por ahora no afectan al mercado del ganado gordo.

Ante la hipótesis de que el rebrote de la enfermedad esté vinculada a la importación de salmón envasado, se pusieron en marcha exhaustivos controles sobre los alimentos que llegan al país y hay preocupación de la industria por los costos que eso pueda traer aparejado.

Por ahora esta realidad no ha impactado en el mercado ganadero, que mantuvo la firmeza en esta semana con valores similares o algo por encima a los de la semana anterior.

El novillo gordo ahora logra en el eje de los US$ 3,25 por kilo en cuarta balanza, lográndose algún centavo más en negocios puntuales.

La vaca gorda especial –que sigue siendo más pedida que el novillo– se mueve entre US$ 3,10 y US$ 3,15 y la vaquillona alrededor de US$ 3,25. El abasto interno tonifica los valores para esta categoría.

La firmeza en el mercado se explica centralmente por la falta de ganado disponible, indicaron los consignatarios consultados.

La operativa de los cuadrillas kosher, mientras tanto, no ha tenido mayor incidencia en la conformación de los precios, según coincidieron.

Las industrias mueven sus fichas con base en la oferta

La actividad industrial cayó en la semana pasada, pero se mantuvo muy cerca de las 40.000 cabezas, con una menor participación de ganado de corral con destino a Cuota 481. Algunas industrias están reduciendo la faena y dando licencias al personal en las próximas semanas, a la espera de que aparezca mayor oferta. En el caso de Marfrig, Inaler no está faenando y se evaluará semana a semana la operativa en las demás plantas, señaló una fuente de la empresa.

La oferta de ganados de verdeo por ahora sigue retrasada, al menos, en dos o tres semanas.

En el mercado de reposición, tras el ajuste, los valores muestran cierta estabilidad, con gran parte de la zafra de terneros ya colocada y con una menor oferta disponible.

Novedades de la exportación de vacunos en pie

La operativa de cara a exportar vacunos en pie está activa, con valores propuestos por teneros de entre US$ 2,15 y US$ 2,25. Hay preocupación, porque al menos dos empresas que exportan ganado vivo han presentado pedidos de extender depósitos de cheques. Habitualmente manejan plazos de pago de hasta 90 días. El tema fue manejado durante la reunión semanal de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG). Algo similar sucedió el año pasado, explicó un consignatario.

En tanto, informaciones desde Turquía señalan que habría un límite de ingreso de 40.000 animales que podrán entrar por mes a ese país desde Brasil y Uruguay, informaron operadores de la exportación a Monitor Agrícola. La semana anterior se informó que Turquía abrió permisos para la importación de 200.000 cabezas de ganado desde América del Sur.

En ovinos, la oferta sigue muy escasa, como suele pasar en esta época del año, aunque hay pedidos de la industria. Los valores siguen similares a la semana anterior: cordero pesado en el eje de los US$ 3,50; el liviano y los borregos US$ 3,42; capones en US$ 3,10 y las ovejas en US$ 3 por kilo.

Precio de exportación de carne continúa en el eje de US$ 4.000

El precio semanal de exportación de carne vacuna se mantiene en el eje de los US$ 4.000 por tonelada. Al 13 de junio la tonelada exportada promedió US$ 4.081, levemente por encima de los US$ 4.008 de la semana previa, según los datos provisorios publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Si bien China ha ajustado a la baja su precio, el promedio general fue sostenido por los buenos valores en los envíos a Estados Unidos, Canadá y Holanda, de acuerdo a datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

En el acumulado anual el promedio se ubica en US$ 3.932, un 8,9% más que los US$ 3.611 registrados en mismo período de 2019.

Las cifras

0,93% ajustó al alza el precio de referencia en el novillo gordo especial pasando de US$ 3,21 a US$ 3,24 el kilo (ACG).

39.465 vacunos se faenaron en la semana al sábado 13 de junio, o sea 6.037 menos que en la semana anterior (INAC).