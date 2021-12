Mientras busca salir de la zona del descenso con Cagliari, Nández carga pilas en el este

Son días muy especiales para Nahitan Nández. Por un lado, su club, Cagliari, se encuentra en la penúltima posición de la Serie A italiana en puestos de descenso.

Por el otro, hay clubes grandes italianos que lo buscan para llevárselo a la brevedad, si es posible, en este mismo período de pases de enero próximo.

No obstante, Cagliari no quiere cederlo por el momento, todo lo contrario a lo que ocurre con Diego Godín y Martín Cáceres, quienes no serán más tomados en cuenta según lo anunció el director deportivo de Cagliari Stefano Capozucca tras perder 4-0 ante Udinese como locales el pasado 20 de diciembre.

Al otro día, Godín llegó a Montevideo y expresó que no volverá a Cagliari, tal como informó Referí.

Nández jugó ese partido ante Cagliari, pero se salvó de las críticas, luego de haber estado un par de semanas sin jugar por una lesión.

Nahitan Nández con su hija Matilda en un yate en Punta del Este

Para estas fiestas de Navidad y Fin de Año, el volante uruguayo viajó de regreso a Uruguay y se instaló en sus pagos de Punta del Este.

Este domingo se mostró en sus redes sociales disfrutando en un yate junto a sus dos hijos, Matilda y Tian.

El volante de la selección uruguaya está recargando pilas para volver con todo para la próxima fecha de la Serie A que se encuentra en un parate de fin de año.

El próximo partido se jugará el 6 de enero a la hora 8.30 uruguaya y Cagliari visitará a Sampdoria con el fin de comenzar a sumar para intentar zafar de un descenso que está muy cercano, aunque falta aún la mitad del campeonato.