Ministerio del Interior, AUF y Secretaría de Deportes le exigen a Peñarol adoptar medidas drásticas

El violento incidente que la hinchada de Peñarol generó el miércoles en el Estadio Campeón del Siglo en ocasión de su último partido de fase de grupos de la Copa Libertadores contra Colón, que mantuvo al encuentro 30 minutos suspendido, puso en estado de alerta a la Secretaría Nacional del Deporte (SND), al Ministerio del Interior, a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y a la Justicia uruguaya mientras Conmebol instruye un expediente disciplinario que le costará al club una cuantiosa multa además de una eventual sanción sobre su estadio.

El jueves en horas de la mañana, la SND le remitió una carta a la AUF y a Peñarol intimando a que se identifique a los responsables del hecho para que sean ingresados a la lista de inhabilitados (lista negra) para asistir a espectáculos deportivos conforme al decreto 1/2021.

Además, se le pidió a Peñarol que, por intermedio de la AUF, informe cuáles fueron las medidas adoptadas en el marco del operativo de seguridad. Eso permitirá determinar cuáles fueron los fallos y eventualmente adjudicar más responsabilidades más allá del comportamiento de los hinchas.

Leonardo Carreño

Hinchas de Peñarol cruzaron el estadio para agredir

"La legislación establece que tanto la AUF como los clubes deben colaborar para erradicar los hechos de violencia en el deporte, por eso los intimamos conjuntamente", dijo a Referí Gerardo Lorente, gerente nacional de Deporte.

"Hubo personas que pasaron de una tribuna a la otra, fue algo muy llamativo además de tratarse de un hecho preocupantemente violento", agregó.

Al mismo tiempo, la fiscal de flagrancia Silvia Pérez comenzó una investigación por el hecho y ya se trabaja en la identificación de los responsables.

El fiscal Fernando Romano, quien ha actuado recientemente en hechos violentos en el deporte y que trabaja en coordinación con la Unidad de Violencia en el Deporte, también solicitó ver la filmación de lo ocurrido para colaborar en el caso.

"Espero que no pase de la semana que viene tener un informe detallado con lo ocurrido", afirmó Lorente.

Quieren que la Policía entre antes

Lorente informó a Referí que es intención de la SND que el Ministerio del Interior colabore con mayor celeridad con la seguridad interna de los espectáculos deportivos.

El Ministerio sigue trabajando fuera de los escenarios deportivos y solo en casos de que sea muy necesaria su intervención ingresa adentro a imponer orden o a reprimir hechos de violencia.

Fue lo que aconteció el miércoles en el Campeón del Siglo. Pero claro, para eso tuvo que pasar un lapso importante, que una turba recorriera tres tribunas para emprenderla contra el vallado y los hinchas visitantes, desbordando por completo y con gran facilidad a la seguridad privada.

"La seguridad privada que hay dentro de los escenarios ante este tipo de situaciones no puede, entonces lo que pretendemos es que con una mayor celeridad la Policía pueda ingresar", dijo Lorente.

El Ministerio avanza

La Unidad de Análisis de Violencia en el Deporte es la que está trabajando por estas horas con las cámaras, para darle a Fiscalía lo que precisa para avanzar en la investigación.

Desde horas de la mañana del jueves se informó en algunos medios que las cámaras del Estadio Campeón del Siglo no funcionaron el miércoles en el partido.

Sin embargo, el consejero de Peñarol, Álvaro Queijo declaró en Fútbol a lo Peñarol que se emite por AM 1010: "Las cámaras estaban prendidas, conectadas y funcionando. El Ministerio del Interior estaba sobre las cámaras, algunas las manejan directamente ellos; esos datos ya los tiene el Ministerio y debería ser un insumo para identificar personas que hicieron esto y sancionarlas".

Leonardo Carreño

El partido, para toda América, 30 minutos detenido

Desde el Ministerio del Interior confirmaron a Referí esa versión y también aportaron un dato que no es menor: "Las cámaras de identificación facial también funcionaron en el partido". Hay más chances de identificar a los violentos.

Peñarol convocó para este viernes a un consejo directivo de emergencia para analizar el tema y estudiar un informe elevado por su propia comisión de seguridad. El presidente Ignacio Ruglio se fue del Campeón del Siglo muy molesto cuando estalló el incidente.

"Lo que pasó ayer nunca debió haber pasado, tenemos que ir con el bisturí a fondo para solucionarlo. Tendremos un informe de la seguridad que nos diga dónde estuvieron los errores y cómo aconteció todo, para que no vuelve a suceder nunca más. Ya venimos cascoteados porque los resultados deportivos no se nos dan y todavía tenemos que ver cosas que no queremos", manifestó Queijo.

Más allá del accionar violento del grupo de hinchas, en Peñarol preocupa la libertad de movimientos que tuvieron los hinchas para moverse desde la tribuna Cataldi para pasar a la Damiani y luego a la Guelfi para emprender su violento accionar.

"Hay personas de seguridad en todas las tribunas y en distintas entradas, cuando viene un malón, nadie puede quedarse, sino capaz pudo haber algún herido. El consejo va a tener todos los datos como para entender cuáles fueron los problemas y tendrá que verificar que funcione mejor y lograr que si hubo gente que incumplió sus deberes tenga la sanción que le corresponde", agregó Queijo.

Preocupación con las finales de básquetbol

Este sábado comenzarán en el Antel Arena, las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Cuando Peñarol jugó por primera vez en ese escenario contra Aguada, se produjeron hechos de violencia que ahora se buscarán erradicar.

Leonardo Carreño

Se vienen las finales de básquetbol y exigen cámaras

Un grupo de hinchas entró en avalancha sin entradas, dentro del Antel Arena arrasaron con un local de comidas, en determinado momento abrieron una manguera de bomberos y mojaron a sus propios hinchas ubicados en los anillos más bajos y sobre el final entonaron canciones de muerte de hinchas de Aguada.

"Se están coordinando los operativos de las finales y exigimos que tiene que haber cámaras de identificación facial en las siete finales", dijo Lorente.

Evaristo González, presidente del básquetbol de Peñarol, reveló a Referí que Peñarol hace una inversión muy importante en seguridad interna y que costea cámaras de identificación facial para los partidos así como también controles de espirometría.

¿Qué pasa en juveniles?

Otra de las preocupaciones que existe en la SND es el incremento de casos de violencia en partidos de juveniles, algo que en este caso no está referenciado en un solo equipo sino en la rama general de formativas.

En estos torneos no hay guardia policial, salvo que los árbitros pidan para alguna circunstancia especial.

Es otro de los temas que quieren abordar en el corto plazo.

Pero lo primero que quieren todos los actores es que Peñarol identifique a los responsables y expliqué cómo tuvieron franquicias para moverse por todo el estadio para atacar a los hinchas visitantes.