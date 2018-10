Murió Clorinda, la hipopótama de Villa Dolores

Clorinda, la hipopótama que estaba enferma en el zoológico de Villa Dolores, murió en la mañana de este martes, con 44 años de edad.

Según informó la Intendencia de Montevideo en un comunicado, la evaluación que hicieron los expertos señalan que el animal murió debido a su longevidad, "ya que se encontraba dentro del rango máximo de expectativa de vida". Pero además, Clorinda enfrentaba una compleja dermatitis ocasionada por una serie de bacterias resistentes que llevó a que las autoridades del zoológicos, semanas atrás, consultaran el problema en varios centros de referencia mundial; en más de una oportunidad, les respondieron que convenía que el animal fuera sacrificado, pero el consejo no había sido escuchado.

Clorinda sufría al moverse, había dejado de comer y tenía sobre su piel varias ampollas y lesiones ulcerosas, tal como este viernes había explicado a El Observador Eduardo Tavares, director del Sistema de Zoológicos de Montevideo.

En procura de aplicarle tratamientos para mejorarle su estado de salud, se recurrió a distintos laboratorios para que analizaran las bacterias que portaba y, entre ellos, intervino el del Hospital Maciel, especializado en microbiología química y biología molecular.

Eso generó la situación poco común de que el animal fuera ingresado a la base de datos del centro de salud como un paciente que, bajo "internación domiciliaria", recibió atención médica.

Fabio Grill, director de infectología del hospital dio una explicación: "Como el paciente no tenía cédula de identidad, había que poner internación y algo para que pueda estar en el registro informático, pero no es que se haya ordenado eso. Es muy pintoresco; el cultivo se hizo en forma curricular y se necesitaba un papel, pero nada más", dijo el viernes pasado, pero aclaró que aunque era llamativo y curioso, no se trataba de una acto irregular.

A medida que le fueron realizando los estudios y aplicando los tratamientos correspondientes, la salud de Clorinda había repuntado, pero Tavares no se hacía expectativas: sabía que la hipopótama, con más de 30 años de cautiverio en el zoológico de la calle Rivera, atravesaba su "última etapa".

El cuerpo del animal serpa trasladado al Parque Lecocq, en donde será entrerrado, luego de que se le realice la necropsia, tal como lo indica el protocolo, concluye el comunicado de la comuna capitalina.