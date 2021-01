Murió Miguel Puppo, la esencia de un fútbol que está desapareciendo

Una vez en la década de 1990, cubriendo una práctica de Nacional, cuando en Los Céspedes no había tantos muros y la cercanía de los periodistas con los entrenadores y jugadores era más abierta que ahora. Miguel Puppo salió del chalet de los técnicos malhumorado. Había un conductor de radio que se dedicaba a llamar por teléfono al azar a cualquier apellido conocido que encontraba en la guía telefónica y justo le había tocado a su mamá, que no se encontraba bien de salud. El entrenador, enojado, quería ir a buscar al conductor del programa.

Así de impulsivo era Puppo, quien murió este miércoles 6 de enero a la edad de 70 años. Esencia de una época futbolística que está desapareciendo con la tecnología.

Su recorrido en el fútbol fue muy largo y exitoso. Como futbolista defendió a Defensor en tres oportunidades desde 1968, Vélez Sársfield, Aris Salónica, Cúcuta, Unión Magdalena y Racing.

Como entrenador inició su recorrido en la Cuarta división de Bella Vista, en 1986. A año siguiente, tras un breve paso por Cerrito, regresa al papal para conducirlo en Primera división.

Continuó en varios equipos: Cerrito, Cerro, El Tanque Sisley, Basáñez, Tolima, Liverpool, Nacional, Fénix, Central Español, Guatemala, Villa Española, Durazno y Huracán del Paso de la Arena.

A Nacional llegó en abril de 1996 para la cuarta fecha del Apertura, después de que fuera despedido Héctor Salvá. Su primer partido fue un amistoso contra Boca Juniors en Tucumán que empataron 1-1 y el xeneise venció por penales.

Ese año se había integrado al plantel Álvaro Recoba desde Danubio. Puppo dirigió al hoy asistente técnico tricolor durante su primera etapa en Nacional, hasta finales del Apertura 1997, cuando el Chino se fue a Italia.

Perdió con Peñarol las finales del Campeonato Uruguayo de 1996 y ganó la Liguilla de ese año venciendo a los aurinegros. En 1997 obtuvo el Apertura, pero los dirigentes no le permitieron terminar el campeonato del quinquenio aurinegro porque en la tercera fecha del Clausura fue reemplazado por Roberto Fleitas.

Fumaba mucho, incluso durante los partidos. En aquellos tiempos no estaba prohibido. Puppo fue de una época en el fútbol en que no solo se podía fumar en los partidos. Era de la época en que no había celulares, y cuando las concentraciones de los equipos ni siquiera se hacían en un búnker como se hacen ahora. Por eso, forma parte de una esencia del fútbol que ha ido desapareciendo.

En abril de 2016 sufrió un ACV y su salud se deterioró. Este miércoles murió y algunos de los clubes que defendió, de una u otra manera, lo recordaron en redes sociales.

Lamentamos comunicar que en el día de hoy falleció el ex jugador de Vélez Miguel Ángel Puppo a la edad de 70 años. Uruguayo, jugó entre 1974 y 1976. Sumó 76 encuentros y anotó dos goles. Q.E.P.D.

📷 archivo revista @ElFortindeVelez pic.twitter.com/3mDdDKzjxa — El Fortín de Vélez (@ElFortindeVelez) January 6, 2021

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Miguel Á. Puppo, hoy el barrio está de luto.

Gracias por hacer posible nuestro regreso a Primera tras 15 años, te recordaremos siempre.

A su familia, allegados y familia, nuestro más sentido pésame.



[Foto: El País] pic.twitter.com/EnrBZrMz4u — C. A. Fénix Oficial (@CAFenix_) January 6, 2021

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Miguel Puppo, quien dirigió a Liverpool en el 1995 logrando una campaña histórica saliendo subcampeón del torneo Apertura.



Condolencias a su familia y allegados.

QDP. pic.twitter.com/I8ljBkQ7wz — Liverpool F.C. (@LiverpoolFC1915) January 6, 2021

Audef quiere expresar su más sentido pésame ante el fallecimiento del Entrenador Miguel Puppo.

Por este medio hacemos llegar a sus familiares y amigos, un apretado abrazo.

QEPD pic.twitter.com/5UEGqt6aIR — Audef Pagina Oficial (@Audef_oficial) January 6, 2021