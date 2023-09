Muy frontales y de buen maul: las fortalezas de Namibia según los jugadores de Los Teros

Lucas Bianchi y Baltazar Amaya fueron los dos jugadores de Los Teros que estuvieron el domingo en conferencia de prensa luego de la jornada de descanso que tuvo el plantel.

Amaya, quien viene de ser titular en los dos partidos, hizo un breve las fortalezas de Namibia en los backs. “En cuanto a los backs sabemos que presionan muchísimo en todo momento y que se alimentan mucho también de su juego en el pie”.

Lucas Bianchi hizo un análisis del juego de los forwards namibios. “Son muy frontales. Es un equipo que va mucho con los forward de punta, muy físicos, tienen un muy buen maul, pese a que en el partido en Montevideo se lo estudiamos mucho lo defendimos bien. Pero su maul se arma bien. A Argentina XV le hicieron 4 tries de maul, sabemos que es su virtud como pack.

Ignacio Chans

Lucas Bianchi

El tercera línea de Los Cuervos prosiguió con su análisis: “Tienen terceras líneas bastante grandes, una segunda línea pesada. Eso lo que estamos trabajando por lo menos en los forwards, esa defensa de 1 a 1 y en 2 contra 1 con doble tackle para poder superarlos”

Sobre cómo vivió el partido ante Francia y su debut a este nivel, Bianchi dijo: “Me tengo toda la fe, me siento muy bien. Me sentí bien contra Francia y estoy con muchas ganas de enfrentar a Namibia. No sabía cómo me iba a sentir en el contacto, porque una cosa es jugar la Superliga Americana y otra jugar contra Francia, que juegan todos en el Top 14. Pero yo me sentí bien en el contacto, tanto en ataque como en defensa. Eso me dio mucha confianza No me tocó estar ante Italia, pero de todas no se me fue la confianza”.

“El resultado de ellos no es una referencia para nosotros”, dijo Amaya sobre el 96-0 de Francia. “Es otro partido y que hayan guardado o jugadores es una motivación porque sabemos que somos el objetivo de ellos así como ellos son el nuestro”.

Ignacio Chans

Baltazar Amaya

“Cuando jugamos con Namibia veníamos de jugar con Chile y rotamos 12 jugadores y ellos pusieron a todos y nos fue bastante bien, ganamos por 8. No me preocupa eso de que hay un montón de jugadores descansados, la verdad es que confío en el plantel”, dijo Bianchi.

Amaya también habló sobre la presión que tienen Los Teros para este partido. “Esa presión existe por ser el equipo favorito en este partido y por el objetivo que nosotros nos planteamos. Pero queda de lado por el disfrute que está teniendo el equipo en general. Tanto el staff como los jugadores estamos contentos con el Mundial que estamos haciendo y cómo estamos jugando, si bien hay cosas a corregir o a mejorar creemos mucho en lo nuestro. En los entrenamientos porque las cosas nos están saliendo bien y porque las cosas que nos plantearon los entrenadores las estamos adquiriendo y viene creciendo cada vez más el juego. Así que creo que la presión nos queda un poco de lado si nos agarramos de eso”.

“Es sumamente importante el descanso mental”, agregó el jugador surgido en Old Boys. “A veces después de jugar un partido no solo estás cansado físicamente sino de cabeza. Y si de una ya empezas con el rugby de nuevo, se vuelve muy monótono. Si bien nos encanta jugar rugby y por eso lo hacemos, tener nuestro rato para hacer otra cosa, ver a nuestra familia, salir a pasear o ir a una playa y estar con la cabeza en otro lugar está buenísimo para después estar en la mejor forma y con todas las ganas cuando volvemos a los videos, o el entrenamiento de mañana que es el más importante porque lo más alto que vamos a tocar ante el partido”.