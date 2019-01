Nacional presentó a seis jugadores que quieren ser campeones

Nacional realizó este viernes la presentación de sus últimas seis contrataciones. Gustavo Lorenzetti, Álvaro Pereira, Felipe Carballo, Mathías Cardacio, Luiz Felipe Carvalho y Javier Arzura se pusieron la tricolor en el Gran Parque Central y en la presentación todos dijeron que llegan con la expectativa de salir campeones uruguayos.

"Hoy seguimos con un capítulo más extenso de presentaciones, las hicimos todas juntas por un tema de tiempos y de priorizar los entrenamientos. Gracias por vestir la gloriosa camiseta de Nacional, les deseo mucha suerte y estoy seguro de que a fin de año vamos a estar festejando todos juntos", les dijo el presidente José Decurnex a los jugadores ante los medios de prensa presentes. .

Posteriormente se permitieron dos preguntas para cada jugador de modo tal de dinamizar la presentación.

El primer en hablar fue Lorenzetti, volante ofensivo argentino de 33 años, quien llegó a préstamo de Universidad Católica quien dijo que "es un orgullo vestir la camiseta de una de los clubes más grandes de América. Hice parte de la pretemporada en Chile y la seguí acá, estoy bien físicamente, me falta fútbol pero voy a llegar de buena manera al clásico oficial".

"Las expectativas siempre son las más altas, el club tiene una exigencia y quiero estar a a la altura, vinimos todos a darle el título a Nacional, esa es mi meta para este año. Estoy muy contento y con la expectativa muy alta", agregó.

Felipe Carballo, volante de 22 años que retornó de la filial de Sevilla a préstamo por un año, declaró: "Vengo con mucha ilusión un poco más maduro con un poco más de experiencia, jugué otro tipo de juego, otro fútbol. Sé que hay un grupo espectacular, con grandes jugadores, un equipo muy intenso y tengo muchas expectativas con cosas que se van a lograr".

Luiz Felipe Carvalho, zaguero de 25 años que llegó a préstamo de Valerenga de Noruega por un año con opción a compra dijo: "Las expectativas son muy altas, vengo a renovarme, esto es una alegría, tengo garra y estoy muy contento de estar en el Gran Parque Central; es un orgullo enorme, aspiro dejar todo y salir campeón con Nacional".

Mathías Cardacio, volante de 31 años que quedó libre de Defensor Sporting, retorna al club 11 años después: "Es el club que amo, el club que me dio la posibilidad de hacer mi carrera, no tengo palabras para agradecer al presidente y a todo Nacional, estoy muy feliz. Me siento más maduro, hace 11 años que me fui y mi expectativa es abocarme de lleno al proyecto en el que se está renovando el equipo y quiero estar a la altura y ganar el Uruguayo".

Palito Pereira, lateral-volante de 33 años, llegó a préstamo desde Estudiantes de La Plata, dijo: "Le agradezco al club porque es un sueño realizado, estoy en el lugar donde quiero estar y quiero coronar mi carrera con muchos títulos con esta camiseta de la cual soy hincha. Perdí una persona especial y desde arriba estoy seguro que estará muy contento de verme pisando esta cancha. Se renueva una ilusión, es un desafío muy lindo con el plantel que se está rearmando, quiero ganar en lo local y volver a pelear en lo internacional porque Nacional es un club muy grande. Cuando pite el árbitro que me juzguen por lo que hago con Nacional y no porque lo que hice con otros equipos, a partir del día de hoy es mi día 1 con Nacional".

Javier Arzura, volante cuya ficha pertenece a River Plate y que llegó tras jugar dos años a préstamo en Almería, tiene 25 años y firmó a préstamo: "Soy un jugador que trata de recuperar y entregársela redonda a los que juegan bien. Hablamos poco con (Eduardo) Domínguez, ya lo haremos en persona de lo qué pretende de mí".