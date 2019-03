Nacional quedó rehén de sus decisiones

Nacional anda por el campeonato sin rumbo. Sus hinchas braman bronca. La descargan en la cancha. Apuntan, como es habitual, al entrenador. Nacional lleva cuatro partidos sin ganar. Está hundido en la tabla de posiciones en el undécimo lugar. Apenas tres puntos sobre 12. No ganó en el Parque Central. Un triunfo contra un rival de escasa jerarquía como Zamora de Venezuela en su debut en la Copa Libertadores. Y, como es habitual en los momentos de crisis, la gente busca responsables.

Estas fueron algunas de las decisiones que tomaron los tricolores que pueden explicar el actual momento.

Bergessio de no renovar a salvador

Gonzalo Bergessio fue el goleador de Nacional en la temporada 2018 (18 goles de los cuales 17 fueron por el Uruguayo y uno por la Copa Libertadores). Su contrato había finalizado al terminar el año. Si bien es cierto que fue el único jugador por el que los dirigentes manifestaron interés en renovar su contrato, las negociaciones se dilataron más de lo normal. Esto llevó a que el jugador se perdiera la pretemporada, un período fundamental para adquirir la forma física que permita afrontar la temporada.

El 5 de enero el jugador declaró en Fox Sports: “Debo aclarar respecto a Nacional que no recibí ninguna propuesta de Nacional para que renueve. Que quede claro eso. La gente debe saber la verdad. Si el club está tratando de reducir el presupuesto me parece bien y ojalá puedan salir adelante como club grande que son. Pero no hubo oferta ni propuesta para mi continuidad”.

El último día del mes de enero fue presentado en Los Céspedes y fue claro al hablar del tiempo perdido. “Me he perdido 20 días de pretemporada y eso por ahí me va a costar en los primeros días, pero creo que he trabajado bien con mi profe en Argentina y la verdad que espero estar a la altura y ponerme a la par del grupo. Sin pretemporada no estoy como me gustaría, pero con un par de semanas me voy a poner a la altura de los compañeros".

En 2018 también llegó a Los Céspedes en enero, a último momento, saltó a la cancha sin realizar pretemporada y fue goleador y figura de Nacional.

Cardacio llegó tarde

Otro caso llamativo fue el de Mathías Cardacio. El volante no extendió su vínculo con Defensor Sporting ante el manifiesto interés de Nacional para su regreso. Se anunciaba como la primera incorporación en diciembre, incluso antes que firmara el entrenador y el acuerdo de palabra se selló incluso antes de la llegada del DT. Pero su incorporó se demoró más de la cuenta.

El volante de 31 años fue otro de los que se perdió la pretemporada porque fue presentado el 25 de enero.

¿Viera por Conde?

Los últimos días de diciembre se cerraron con la noticia de que Nacional estaba interesado en el retorno del golero Sebastián Viera. Un claro mensaje de que se avecinaba el fin de Esteban Conde en el arco tricolor.

El 17 de diciembre Referí hizo mención a la noticia y publicó las expresiones de Viera rechazando el interés de Nacional.

En las últimas semanas trascendió que los tricolores habían apostado algunas fichas para su regreso. Sin embargo, el propio jugador lo descartó revelando en su cuenta de Twitter: “En esta oportunidad no es posible mi regreso, agradezco de corazón el interés de Nacional, club en el que me formé y amo con todo mi corazón”.

Varios de los exjugadores que fueron dejados libres por Nacional al inicio de la temporada celebraron la obtención de la Supercopa y saludaron con especial énfasis al golero Esteban Conde.

El excapitán Diego Polenta escribió en las redes sociales: “Y dudaban de él…”, acompañando el mensaje con dos manos y un coco, en clara alusión a Esteban Coco Conde.

Paralelamente, Luis Mejía el golero de la selección panameña, espera su espacio para ocupar el arco de Nacional.

Contrató jugadores inactivos

Depurado el plantel Nacional salió al mercado con la billetera flaca producto de una baño de realismo de la directiva que preside José Decurnex que apuesta por un reordenamiento financiero.

Fueron incorporados cuatro jugadores de ofensiva y dos que retornaron a la institución: Rodrigo Amaral y Kevin Ramírez.

Hay una realidad común en los cuatro jugadores que incorporó Nacional: los cuatro llegaron inactivos. Por distintos motivos no fueron tenidos en cuenta en sus equipos.

Amaral fue llevado en 2017 por el empresario Daniel Fonseca a Racing de Avellaneda donde no llegó a jugar ni un minuto en el primer equipo. Amaral se limitaba a jugar los lunes en la Reserva.

Ramírez retornó de Tigre donde fue titular en un solo partido. No pudo anotar goles.

Octavio Rivero es un delantero potente y que dejó su huella en Rentistas. Tiene condiciones. Su foja dice que en México, donde estaba jugando, disputó nueve partidos y no marcó goles.

Al tiempo que Gustavo Lorenzetti perdió pie en la Universidad de Chile donde su último juego como titular data del 25 de agosto de 2018.

Los cuatro jugadores (no se cuentan los partidos de Amaral porque jugó en Reserva) que incorporó Nacional llevaban cuatro meses sin jugar. En la última temporada, entre los cuatro, aportaron cinco goles.

Ramírez, Rivero y Lorenzetti promediaron 35 minutos en cancha. Son los números de una realidad que en la cancha podrán hacer modificar los jugadores.

En la zaga llegó Felipe Carvalho quien aún no debutó debido a que se estaba poniendo a punto físicamente.

El técnico

La búsqueda del entrenador fue todo un tema en el club. Como ocurre habitualmente fueron varios los profesionales que estuvieron en la mira.

La realidad es que Nacional fue el último equipo en contratar entrenador y luego de varias gestiones llegó a un acuerdo con el argentino Eduardo Domínguez, que aceptó adaptarse a la realidad económica de la institución.

Rafa García de no jugar a líder

Rafael García miró los primeros partidos de la temporada desde afuera. El técnico Domínguez se había inclinado por una formación compuesta por tres defensas: Cotugno, Angeleri y Viña. Esa línea de tres solía transformarse en un bloque de cinco hombres. García no tenía espacio en esa formación.

En la tercera fecha contra Racing incluyó a Palito Pereira en el fondo. Y recién en el debut en la Copa Libertadores, ante Zamora en Barinas, volvió Rafa García que pasó de no jugar a ser uno de los líderes defensivos.

Los 15 jugadores borrados

Bajo el asesoramiento del nuevo manager deportivo, Iván Alonso, y la necesidad de reducir entre un 30% y 40% el presupuesto del plantel principal, de acuerdo a lo que expresó el presidente Decurnex en diciembre, Nacional borró 15 jugadores de un plumazo. ¿Eran todos descartables? La interrogante quedó planteada desde el primer día y el devenir de los hechos empieza a brindar una respuesta.

¿Estuvieron bien los dirigentes en permitir que se fueran jugadores históricos del club?

El ajuste económico llevó a la salida del Colo Santiago Romero, jugador proveniente de las formativas, símbolo del mediocampo tricolor y autor de goles importantes, sobre todo en clásicos. En su lugar trajeron al argentino Arzura.

Paciencia

En esta historia no está escrito el último capítulo. Transcurrieron cuatro fechas. Queda un largo camino por recorrer. El Apertura no terminó. Hay un torneo Clausura por delantero y la Tabla Anual. Es un hecho de la realidad que Nacional se alejó de los primeros lugares y perdió pie. Deberá remontar muchos puntos por lo que debe tener un cambio radical y empezar a ganar.

El tema es si la gente tiene la misma paciencia que solicitaron los dirigentes y el entrenador cuando fue presentado, y que recordó tras cada uno de los cuatro partidos que jugó por el torneo local y no ganó. En el horizonte ya se avizoran Atlético Mineiro y la salida a Jardines para visitar a Danubio.