En Nacional se fueron 15 jugadores pero ya llegaron 10 nuevos

Con 40 minutos de diferencia Nacional confirmó el miércoles por la tarde la contratación del noveno y décimo refuerzo para la temporada 2019. Primero se anunció la contratación de Álvaro “Palito” Pereira y luego la del argentino Joaquín Arzura. Éste último sorprendió, porque no es un futbolista conocido en el medio, por más que pasó por Tigre, River Plate argentino, Osasuna y Almería.

Al mismo tiempo, los dirigentes reanudaron gestiones con la intención de reincorporar al goleador de la temporada pasada, el argentino Gonzalo Bergessio.

Igual que el año pasado

El 22 de enero de 2018 Nacional perdió 2-0 frente a Peñarol por la Copa Antel. Fue el debut como técnico de Alexander Medina, quien había pedido un zaguero, un volante y un delantero goleador el día que asumió, pero 20 días después solo había llegado Luis Aguiar, además de los regresos de Santiago Romero y Carlos De Pena.

Dos días después de aquella derrota que dolió en el mundo tricolor, los dirigentes se apuraron a concretar los pedidos del entrenador y así llegaron el mismo día dos jugadores argentinos: Rodrigo Erramuspe y Gonzalo Bergessio.

El delantero fue recibido entre signos de interrogación, ya que en los últimos seis meses solo había jugado cuatro partidos con Vélez Sarsfield. Sin embargo, luego se convirtió en la figura del equipo y en el goleador del Campeonato Uruguayo.

El 31 de diciembre pasado venció su contrato y no llegó a un acuerdo con los nuevos dirigentes de Nacional para renovarlo.

Parecía un tema cerrado. Sin embargo, la necesidad tiene cara de hereje. Nacional volvió a perder 2-0 el clásico de verano y las carencias ofensivas apuraron las negociaciones, igual que un año atrás, y esta semana un dirigente de Nacional volvió a llamar a Bergessio.

El jugador argentino declaró el miércoles 16 de enero en Sport 890 que daba por cerrado su vuelta al club: “Creo que está cerrado por las charlas que tuve con el presidente (José Decurnex) y veo que no está el interés de que yo siga. Me explicó como era la situación y la entendí. Tendré que buscar otro rumbo”, señaló.

Agregó que las diferencias económicas no era un obstáculo para su renovación: “No creo que sea tan así, pasa por un tema de gusto del entrenador que prefería otras opciones y es claro. Hubiese preferido que de entrada me digan eso y era más fácil. Es como pasa en todos los clubes, los técnicos tienen sus gustos y me parece bárbaro”.

De todas formas el jugador reconoció que debido al rendimiento que tuvo en 2018 merecía “una mejora” en su salario.

Asimismo, desde Argentina se informa que Belgrano de Córdoba está interesado en la contratación de Bergessio.

Los tres últimos

Después del primer clásico de este año Nacional apuró la contratación de Mathías Cardacio (con quien habían hablado antes de fin de año).

También adelantó la llegada de Álvaro Pereira que se concretó este miércoles. Palito firmará un contrato a rendimiento, debido a que en el último año y medio jugó muy poco por diferentes lesiones.

El tercero fue el argentino Arzura, de 25 años. Se trata de un volante defensivo que comenzó su carrera profesional en Tigre y en 2016 pasó a River argentino, donde jugó poco. Continuó su carrera en la Segunda división de España, defendiendo a Osasuna y actualmente Almería. Su último partido fue el 13 de enero contra Alcorcón.

El club Almería de la Segunda división española informó ayer en su web que llegó a un acuerdo con River argentino para rescindir el contrato de cesión de Joaquín Arzura que suscribieron en julio pasado. El volante disputó 11 partidos en Almería, siendo titular en ocho y entrando desde el banco en tres, sumando 663 minutos en el campeonato. De manera que a Nacional llega cedido en préstamo por River Plate, de la misma forma que llegó el juvenil de la sub 20 celeste, Pablo García.

A fin de año Nacional resolvió no renovar los contratos de los 14 jugadores que quedaron libres para reducir el presupuesto, pero ya llegaron 10 futbolistas y esperan más.

Las 10 altas



Felipe Carvalho, zaguero

Álvaro Pereira, lateral o volante

Felipe Carballo, volante

Mathías Cardacio, volante

Joaquín Arzura, volante

Pablo García, volante

Gustavo Lorenzetti, enganche

Rodrigo Amaral, mediapunta

Kevin Ramírez, delantero

Octavio Rivero, centrodelantero