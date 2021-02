Nacional y Fénix juegan en el Gran Parque Central en el partido que cierra la actividad del domingo por la novena fecha del Torneo Clausura.

Ambos entrenadores confirmaron sus equipos en la previa del encuentro entre los tricolores, líderes de la Anual, y los de Capurro, que buscan sumar unidades.

En los tricolores la principal novedad es el regreso de Emiliano Martínez tras cumplir su sanción en la pasada fecha, mienras que Guzmán Corujo sigue en recuperación, al igual que Gabriel Neves.

El resto del equipo será el mismo que superó a Progreso en el Paladino entre semana: Sergio Rochet; Armando Méndez, Mathías Laborda, Renzo Orihuela y Agustín Oliveros; Martínez, por Rafa García, y Felipe Carballo; Brian Ocampo, Pablo García, Alfonso Trezza y Gonzalo Bergessio.

En Fénix, Juan Ramón Carrasco coloca línea de cuatro, deja los tres en el fondo, y sus once jugadores serán Francisco Casanova; Camilo Núñez, Leo Cohelo, Andrés Barboza y Juan Álvez; Agustín Canobbio, Ángel Rodríguez y Bryan Olivera; Luciano Nequecaur, Ignacio Pereira y Maureen Franco.

Con respecto al equipo que el jueves empató 1-1 con Danubio salen Fernando Souza, Agustín Alfaro y el brasileño Kaique entrando en sus lugares Camilo Núñez, Luciano Nequecaur e Ignacio Pereira.

Primer tiempo

Como era de esperar, el partido arrancó con un intercambio de golpes ofensivos entre ambos equipos.

A los 2' Fénix generó su primer córner donde Franco cabeceó solo en el segundo palo libre de marcos obligando a Rochet a una temprana y oportuna intervención.

A los 9', también en su primer tiro de esquina, Nacional se puso en ventaja. Ocampo metió un centro enroscado al segundo palo y en el área chica Martínez llegó para conectarlo de cabeza ante un gesto técnico defectuoso de Barboza que en lugar de atacar la pelota la espero para pegarle con el pie.

Fénix no se amilanó. Con el ritmo que le dio Canobbio al mediocampo fue en busca del empate. A los 12', tras otro córner, el ex Peñarol tomó un rebote y sacó un potente remate que se fue apenas alto. Dos minutos después, encaró en el área y fue bajado por Oliveros. Claro penal. Lo pateó Franco potente a la izquierda de Rochet, que se tiró muy bien pero no llegó.

A los 18' se dio una jugada fina y polémica. Ignacio Pereira marcó el segundo gol pero el segundo asistente Mathías Muniz lo anuló por fuera de juego. Fue una acción muy rápida en la que el zaguero Laborda rechazó un pase filtrado y la pelota dio en Franco para habilitar a Pereira.

La ficha

Nacional: Sergio Rochet; Armando Méndez, Mathías Laborda, Renzo Orihuela y Agustín Oliveros; Emiliano Martínez y Felipe Carballo; Brian Ocampo, Pablo García, Alfonso Trezza y Gonzalo Bergessio. DT: Jorge Giordano.

Fénix: Francisco Casanova; Juan Álvez, Ángel Rodríguez, Leo Coelho, Andrés Barboza; Agustín Canobbio, Camilo Núñez, Bryan Olivera; Luciano Nequecaur, Maureen Franco e Ignacio Pereira. DT: Juan Ramón Carrasco.

Juez: Andrés Matonte

Goles: 9' E. Martínez (N), 15' M. Franco (F) de penal, 30' B. Ocampo (N)