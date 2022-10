"No necesito niñero con la cola sucia": la frase de Da Silva a Sabini en el Senado

La votación del articulado de la Rendición de Cuentas subió de tono en la noche de este martes, cuando el senador nacionalista Sebastián Da Silva y su par frenteamplista Sebastián Sabini tuvieron un cruce en la votación de un artículo referido a la erradicación de la mosca de la bichera.

Sabini sugirió que alguno de los legisladores presentes podrían estar inhibidos de votar algunos artículos y generó la respuesta de Da Silva. "No necesito niñero con la cola sucia", expresó el senador nacionalista, también productor rural.

La discusión subió de tono y el senador frenteamplista dijo que había sido "invitado a pelear", lo que terminó en un pedido de disculpas de su par blanco.

La discusión

Todo comenzó cuando Sabini tomó la palabra y dijo que algunos legisladores podrían estar englobados dentro del artículo 97 del Reglamento del Senado, que indica que "todos los senadores, incluso el presidente, tienen derecho y la obligación de votar estando presentes, salvo que se trate de su interés individual, pues en tal caso les está vedado votar y tomar parte de la discusión".

El primero en tomar la palabra fue el senador cabildante Guillermo Domenech, quien recordó que es productor agropecuario, por lo que quería "despejar cualquier duda sobre ese punto".

Pero antes de eso habían empezado los primeros murmullos. La vicepresidenta Beatriz Argimón intentó interrumpir por primera vez las discusiones que se daban fuera del micrófono entre los legisladores nacionalistas y los frenteamplistas: "A mí a los ponchazos no me van a llevar", dijo la presidenta de la cámara alta.

"Desde ayer estamos viviendo unas circunstancias bastante enojosas", dijo el senador blanco Gustavo Penadés al tomar la palabra. "El señor senador Sabini hace una solicitud que no sabemos a quién se refiere", continuó, y pidió que lo diga "con nombre y apellido".

Diego Battiste

Sebastián Sabini, senador frenteamplista

"Tranquilos", repitió cuatro veces Argimón, antes de golpear la mesa y reiterar que "el artículo" al que refirió Sabini "es claro". Alguien dijo que tenía una vaca fuera de micrófono, y la vicepresidenta respondió: "No me importa si tienen una vaca o una tortuga". Después apretó dos veces el timbre, algo que reiteró en varias oportunidades para llamar al orden a la sala por su falta de voz.

Recién en ese momento apareció Da Silva, criador de caballos criollos, quien notificó que no estaba en la cámara cuando Sabini refirió al artículo 97 porque estaba en una entrevista. Al pedir la palabra, dijo: "Mire que no necesito niñero con la cola sucia, no necesito, acostumbrado a limpiar con la cola sucia yo no necesito. Yo iba a pedir que se lea el artículo 97, y si el Senado me habilita, puedo participar, porque soy productor rural, tengo caballos criollos y mi vida es el campo".

Mientras la discusión se mantenía de fondo, Penadés tomó la palabra e interpretó que el artículo 97 alude a un legislador si está "directamente involucrado" con el asunto que se vota, y que si se interpretara la norma como entendían que lo hacía Sabini, "todos" los legisladores están involucrados en votaciones por impuestos, por ejemplo. "Si lo queremos llevar a esa extensión es una barbaridad", dijo.

Después se pidió un cuarto intermedio de diez minutos que duró alrededor de cinco, y al volver el senador frenteamplista involucrado tomó la palabra: "No lo hice ni con ánimo de atacar a nadie ni con animo de insultar a nadie, que sí fui insultado, ni con ánimo de pelear a nadie, que sí fui invitado a pelear. Pero, como soy una persona pacífica, y hace muchos años que estoy en el Parlamento y nunca tuve problemas con nadie, lo único que pedí fue que se aplicara el reglamento".

Luego Da Silva expresó que quería poner "paños fríos" a la situación: "Yo soy un hombre bien plantado, si me paso pido disculpas. Señor senador Sabini, si tuve una expresión fuera de lugar, yo no tengo ningún tipo de problema en pedir disculpas. Para eso somos los hombres señora presidenta, los hombres si nos equivocamos pedimos disculpas, así que señor senador Sabini, vayan mis disculpas".