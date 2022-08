Noche de la Nostalgia: la música que no puede faltar en la playlist del 24, según Pablo Lecueder, su creador

El 24 de agosto de 1978, Pablo Lecueder marcó la historia de la celebración más convocante del país. Hizo una fiesta en la discoteca Ton Ton, aprovechando la víspera del feriado que conmemora la Declaratoria de la Independencia para promocionar la programación de Radiomundo (CX 32), con grandes hits de todas las épocas.

Fue la primera noche de una celebración que se transformaría en una tradición nacional.

¿Por qué tuvo tanto éxito entre los uruguayos y uruguayas? Más de cuatro décadas después Lecueder no encuentra la respuesta. "Quizás fue una idea divertida, que se cuidó. Siempre una promoción primero para Radiomundo, después para Océano FM, nunca se consideró como una fiesta exclusivamente por un tema económico sino por un tema de promoción de la radio. Entonces se cuidaba mucho los detalles y se trataba de hacer muy divertida", comentó en diálogo con El Observador.

"De cualquier manera hoy hay muchas más fiestas y todas pueden ser lindas de distintas maneras. Lo importante es que se ha mantenido en el tiempo, la gente se divierte mucho y lo que tiene de bueno es su simplicidad, nada más y nada menos".

La relevancia de la celebración, que empezó por una inquietud privada, fue tal que en 2004 la Asamblea General decretó que la festividad pase a denominarse oficialmente como la Noche de la Nostalgia, mediante la ley 17.825, y la incluyó entre los eventos de carácter turístico, promocionándola en el exterior a través de Embajadas, Consulados y oficinas comerciales.

"Desde la primera Noche de la Nostalgia hasta hoy pasaron más de 44 años. La primera Noche de la nostalgia la hice cuando tenía 20", recuerda Lecueder y pone énfasis en que la fiesta incluye generaciones. "El otro día vi un comentario de una persona que organizaba una fiesta y decía que era para gente mayor, porque 'imagínese un chico de 20 años no iba a ir a una Noche de la Nostalgia'. Tenía ganas de decirle que yo con 20 años hice la primera".

Aquella primera fiesta estuvo marcada por poner en valor la música de finales de los años 60 y principios de los años 70. Pero más de cuatro décadas después las generaciones cambian y aquellas canciones que las llevan a revivir momento de su nostalgia también. "A través del tiempo ya hay Noche de la Nostalgia de distintas temáticas musicales. La Noche de la Nostalgia no tiene un sello: no es anglo, no es nada. Simplemente son los temas que recuerdan, que significan algún momento o alguna época que vivieron y que quieren divertirse de vuelta escuchándolo".

Lecueder hace una salvedad: lo que permanece en todas las Noches de la Nostalgia, tanto entre los más jóvenes como en los mayores, son los clásicos. "Y ya no hablo de temas, hablo de grupos", puntualiza.

"Todos esos grandes grupos y solistas que formaron parte de la música y obviamente los clásicos tienen que estar porque hay algunos que los recuerdan y otros que los valoran por su calidad musical, por lo que representaron".

A continuación, algunas de las bandas y solistas que no pueden faltar en una playlist de la nostalgia según Lecueder:

Los Beatles

La banda de Liverpool compuesta por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr es un clásico de la música internacional. La "Beatlemanía" arrasó en todo el mundo en la década de los 60' con la formación británica que rompió esquemas y cosechó seguidores que los adoran hasta hoy. Por eso, es un infaltable de la nostalgia.

Los Rolling Stones

La mítica formación del rock inglés, que acaba de terminar su más reciente gira internacional, es otro de los ineludibles en cada noche de la nostalgia. La banda arrasó con álbumes como Some Girls, Sticky Fingers y Goats Head Soup, entre otros.

Earth, Wind & Fire

La banda de Chicago, fundada en 1970 por Maurice White, se ha convertido en un clásico. Con una fusión de disco, R&B y funk con jazz, soul, gospel y rock and roll se hicieron un lugar en la fiesta uruguaya. También en las listas de los más jóvenes, después de colarse entre las canciones más reproducidas en las nuevas plataformas como TikTok.

Elton John

No es ninguna novedad que Sir Elton John es uno de los artistas más exitosos de la historia. El cantante, pianista, compositor y músico británico tiene más de 50 años de carrera y 32 álbumes de estudio para elegir en la Noche de la Nostalgia.​​

Paul McCartney

Después de la separación de Los Beatles en abril de 1970, y después de su paso por el grupo Wings, que conformó con su exesposa, la fotógrafa Linda Eastman, el músico y compositor se embarcó en una cerrera solista. Ahora, el exBeatle de 80 años continúa rodando por los escenarios del mundo con música nueva y clásicos que no pierden la potencia.

James Taylor

James Taylor, uno de los grandes cantautores estadounidenses, es una de las voces más reconocidas del folk y rock norteamericano. Es, también, uno de los artistas infaltables en la lista de la nostalgia de Pablo Lecueder.