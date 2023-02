¿Nuevos "cincuentones"? Saldain admite “problema de diseño” de la reforma jubilatoria y ve "margen extinguido" para repararlo

Si la reforma jubilatoria del gobierno se aprueba tal cual está redactada, los nacidos hasta el último día de 1972 se van a poder seguir jubilando a los 60 años, pero los que llegaron al mundo tan solo un día después –y nacieron a lo largo de 1973– ya tendrán que esperar hasta los 63 años de edad. "No es lindo; obviamente, no es la mejor solución", reconoció el abogado Rodolfo Saldain, principal redactor de la iniciativa, ante la comisión de diputados que la estudia.

El expresidente del Banco de Previsión Social (BPS) admitía así un efecto no deseado en su redacción original y que sufrió modificaciones en la negociación política –a raíz de un planteo de Cabildo Abierto– para que el nuevo régimen empiece a regir en 2036 para los nacidos en 1973, en lugar de aplicarse gradualmente a partir de 2027 para los de 1967, hasta llegar al tope jubilatorio de los 65 años de edad en 2035.

El diputado frenteamplista Gustavo Olmos había puesto el tema sobre la mesa: "¿Cómo piensan ese salto para evitar un problema de diseño que ya hubo con la anterior reforma y que después dio lugar a los "cincuentones"? En la medida en que podamos evitarlo en esta reforma, sería muy saludable", dijo, según consta en la taquigráfica a la que accedió El Observador.

Siete años atrás el reclamo de la primera generación comprendida por la reforma de 1996 –obligada a afiliarse al régimen AFAP y recibiendo hasta un 30% menos– fisuró la interna del Frente Amplio y enfrentó a Danilo Astori –entonces ministro de Economía– con la cúpula del gobierno de Tabaré Vázquez que pretendía compensarlos a costas de un mayor gasto fiscal.

Con el nuevo dilema sobre la mesa –que afectará a 56.640 personas nacidas en 1973– , Saldain le reconoció a Olmos que el desfasaje fue producto de un "corrimiento para no empezar antes que los nacidos" ese año y sostuvo que tiene "extinguido el margen de maniobra para atenderlo". Cuando en octubre del año pasado fue consultado sobre los nuevos términos acordados, el abogado se resignó a contestar: "Es parte de las negociaciones políticas que hubo (en la coalición) para buscar el consenso".

El experto en seguridad social sostuvo que el tema tiene solución, pero eso "cuesta dinero". "Eso puede estar en el entorno de los US$ 50 millones aproximadamente. A lo largo de todo este proceso se han ido agregando cosas que cuestan dinero", afirmó ante los diputados. Saldain le dio la razón al frenteamplista Olmos cuando habló de un "problema de diseño", pero le pasó la pelota al legislativo.

"Los legisladores tienen la palabra; son expertos en presupuestos y en rendiciones de cuentas y en buscar de dónde sacar dinero. Lo que sí es cierto es que con el conjunto de cambios que se han hecho se ha reducido o extinguido el margen de maniobra. Habrá que ver si aparece alguna propuesta", encomendó.

Consultado por El Observador, Saldain ratificó que "es el efecto de dilatar uno o dos años una jubilación". "Son negociaciones políticas, en la medida que se dilataron los efectos de la reforma. Los decisores políticos fueron por ese camino en el entendido de que estaban salvaguardando valores mayores", planteó y agregó que "no importa mucho" si se opuso o no a esa nueva redacción.

Quien fuera presidente del BPS dijo que no está "en condiciones de evaluar" si esto desembocará en un nuevo reclamo de los afectados –como el que en 2017 llevó a una reparación por parte del Estado– y alegó que entonces había "otra situación". En efecto, los casi US$ 50 millones estimados que saldrá la disposición de este proyecto dista bastante de los US$ 2.500 millones a pagar en 48 años que llegó a calcular en un inicio el BPS en el gobierno de Vázquez.

"Si hay voluntad se destraba"

El referente de la reforma de la seguridad social sostuvo que las discrepancias con Cabildo Abierto "se destraban si hay voluntad". "El tema es que haya voluntad, si algo hemos hecho en todo este período es conversar", dijo Saldain, que ya ha dicho que las propuestas de los conducidos por Guido Manini Ríos son inviables. "El proyecto no está cerrado, pero tampoco tiene una elasticidad interminable", declaró Saldain.

La bancada de diputados cabildantes alega que votar el proyecto tal cual está pensado supone, por su costo político, entregarle el próximo gobierno al Frente Amplio y concederle un "caballito de batalla" para la campaña electoral.