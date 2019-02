Osorio dejó de ser el técnico de Paraguay

El colombiano Juan Carlos Osorio anunció este miércoles que deja el cargo de seleccionador de Paraguay, tras cinco meses de su fichaje, por "razones familiares propias desafortunadas", en tanto que medios paraguayos manejan la posibilidad de que su sustituto sea el argentino Eduardo Berizzo, actual entrenador de Celta de Vigo de España.



"No puedo continuar en el cargo como seleccionador nacional de Paraguay por razones familiares propias desafortunadas", dijo el entrenador en una rueda de prensa, en Asunción.



Por su parte, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, dijo en la misma comparecencia que la decisión se tomó de "mutuo acuerdo".



"Hemos tomado la decisión en conjunto de rescindir el contrato que le une con la APF de mutuo acuerdo", señaló Harrison a los periodistas en la sede del organismo.



"Tanto el profesor como nosotros hemos cumplido a cabalidad con el contrato que nos une hasta el día de hoy", agregó Harrison.



Osorio quiso además reafirmar esa explicación de Harrison: "Ambas partes cumplieron el contrato a cabalidad", señaló, al tiempo que dijo que se marcha con una gran experiencia, pese a dirigir a Paraguay solamente en un partido amistoso.



"Me voy feliz, ha sido una experiencia enriquecedora. Quedé muy contento con la experiencia", aseveró el técnico.



Harrison, por su parte, indicó que a partir de este jueves se reunirá con las autoridades y cuerpo técnico de la APF para trabajar en la designación de un nuevo entrenador, si bien no quiso avanzar nombres.



La prensa paraguaya manejaba este fin de semana la posibilidad de que Osorio estaba a punto de abandonar su compromiso con la Albirroja, aunque el técnico lo desmintió a algunos medios locales.



Otros medios paraguayos señalaron que Osorio estaba más interesado en entrenar a la selección de Colombia y que ese objetivo le estaba haciendo perder interés en el día a día de la selección paraguaya.



El entrenador llegó la noche del domingo desde Argentina, donde estaba acompañando a su hijo a probarse en el club Banfield, según informó la prensa local.



Osorio se hizo cargo de la Albirroja el pasado setiembre con el objetivo de llegar a lo más alto en la Copa América Brasil 2019 y clasificar a la selección al Mundial de Catar 2022.



Paraguay, que integra el Grupo B de la Copa América, debutará ante Catar, una de las dos selecciones invitadas, el 16 de junio en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.



Posteriormente, enfrentará a la selección de Argentina el 19 de junio en el estadio Mineirao de Belo Horizonte y disputará su último partido de la fase de grupos en Salvador Bahía, frente a Colombia, el 23 de junio en el Estadio Arena Fonte Nova.

(EFE)