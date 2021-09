Otra vez Cavani afuera de la convocatoria de Manchester United

Edinson Cavani quedó nuevamente fuera de la convocatoria de Manchester United, que este martes debuta en la Liga de Campeones frente a Young Boys, a la hora 13.45 de Uruguay.

La ausencia del delantero será la segunda en cuatro días, después que el sábado quedó fuera del encuentro que su equipo jugó ante Newcastle.

Ese día, Manchester United ganó 4-1 y se produjo el debut de Cristiano Ronaldo con dos goles en el regreso al club en el que saltó al estrellato.

Pese a su ausencia en el plantel, Cavani estuvo en el estadio acompañado a su equipo y se mostró feliz frente a las cámaras.

El entrenador Ole Gunnar Solskjaer explicó que Cavani se perdió el partido de la Premier League debido a que sufrió un golpe en el último entrenamiento, y que trabajaban para recuperarlo para este encuentro del martes por Liga de Campeones, aunque sabía que sería muy difícil que pudiera estar.

"Tal vez estará afuera del equipo una semana, más o menos, todavía está mejorando su forma física a partir de ese momento", dijo el entrenador el sábado.

Edinson Cavani en Manchester United

Cavani no viaja a Suiza y podrá reaparecer en el equipo rojo el domingo, cuando por la Premier League enfrente a West Ham United.

Manchester United juega en el grupo F de la Liga de Campeones, que comparte con el suizo Young Boys, con el español Villarreal y el italiano Atalanta.

El calendario de Manchester United y lo que le espera a Cavani

Previo a la próxima fecha FIFA de octubre, en la que Uruguay jugará tres partidos por las Eliminatorias para el Mundial 2022, Manchester tiene seis partidos por delante en las tres próximas semanas:

Martes 14, Young Boys por Liga de Campeones

Domingo 19, West Ham United por Premier League

Miércoles 22, West Ham United por la Copa de la Liga

Sábado 25, Aston Villa por Premier League

Miércoles 29, Villarrea por Liga de Campeones

Sábado 2 de octubre, Everton por Premier League

Luego debería viajar a Uruguay para jugar con la selección los partidos ante Colombia, Argentina y Brasil, previstos para los días 7, 10 y 14 de octubre.

Cavani en medio de la incertidumbre

La vida del salteño en Manchester transcurre en medio de la incertidumbre y presiones como consecuencia de las dificultades que tiene para ganarse un lugar en el equipo titular, al que llegó Cristiano Ronaldo como figura y tuvo que dejarle la camiseta número 7, que había utilizado con buen suceso desde que se incorporó al equipo en octubre de 2020.

El entrenador y Cristiano Ronaldo valoraron el gesto de Cavani, que el resto de esta temporada 2020-2021 jugará con el número 21, el dorsal que utiliza en la selección.

El cambio de número de camiseta entre Cristiano Ronaldo y Cavani

Ahora con la 21 en la espalda, Cavani, carga con el peso de pelear un lugar en el equipo con uno de los mejores jugadores del mundo.

Además, tiene el contrapeso de que si viaja a jugar con la selección, al regreso debe hacer 10 días de cuarentena y en ese caso se pierde entre tres y cuatro partidos en cada ventana de selecciones FIFA y la posibilidad de ganarse un lugar.

Por esa razón, Tabárez lo liberó en la fecha FIFA de setiembre para que pudiera ganarse un lugar en el equipo y volviera en octubre en la mejor forma futbolística y física.

A estos contratiempos que plantean integrar el plantel de uno de los mejores equipos de Inglaterra, el viernes sumó un golpe, según el entrenador, que lo dejó fuera del plantel y que frena su continuidad en el equipo, sus minutos en el equipo titular y el rodaje que necesita para venir en plenitud a la selección.

Como para graficar el momento que vive el salteño, en una charla con AUFTV previo al partido frente a Perú por Eliminatorias, el delantero resumió la forma en que vive este momento: "Uno a veces se pone a repasar. Hemos tenido alegrías, pero siempre ha sido bravo. Siempre luché contra el oso (dijo en sentido figurado), y te encontrás con que salís de una, y cuando querés acordar y pensás que se aclara el panorama, ¡cae otra!".

La explicación de Tabárez y lo que sigue

Sobre la decisión de bajarlo de la convocatoria, en setiembre Tabárez explicó: “Si venía Cavani, iba a estar a la orden en estos tres partidos (Perú, Bolivia y Ecuador) en donde se van a jugar tres en ocho días y hay que gestionar la actividad de los futbolistas porque no es fácil jugar tres partidos con tanta significación, partidos de Eliminatorias, es algo duro, y además esa gestión es porque no tenemos experiencia en esto. Es la primera experiencia de jugar tres partidos de Eliminatorias en ese plazo. La cuarentena que tendría que hacer post partidos, ya sabemos cuáles son sus características, en hoteles, no puede entrenar, se aísla de su equipo. ¿Cuál es el panorama que hubiera presentado? La pérdida de lo que ha ganado ahora en cuanto al mejoramiento de su forma. Recién jugó los primeros 40 minutos tras la Copa América y eso lo llevaría a quedar relegado de la posibilidad de integrar el plantel que sigue compitiendo en la Premier y para octubre iba a llegar sin jugar en su equipo y la situación sería peor que la de ahora”.

Además, añadió: “Se quedó en Inglaterra, va a trabajar con su equipo, va a tener la posibilidad de jugar partidos y en octubre, cuando se jueguen nuevas fechas por las Eliminatorias, vendría mucho mejor”.

Lejos del panorama que imaginaba el entrenador de la selección, la situación de Cavani sigue cargada de incertidumbre y no puede jugar con su equipo.