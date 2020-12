Paolo Montero: "No me como el cuento de ¡Peñarol, Peñarol!"

Paolo Montero es uno de los candidatos para convertirse en nuevo entrenador de Peñarol de cara al año 2021 luego de que Mario Saralegui cerrara el sábado su ciclo con goleada ante Danubio.

En entrevista con Punto Penal, Montero dijo cómo vive esa posibilidad: "La vivo tranquilo porque ya otras veces había pasado. Hablé cuando estaba en Italia con (Ignacio) Ruglio, fue una linda conversación, aún no había asumido y me dijo sinceramente que estaban hablando con otros entrenadores lo que me parecía justo; ahora vine a pasar las fiestas con la familia".

"Ruglio también me dijo que le va a dar la derecha a lo que decidan (Pablo) Bengoechea, (Gabriel) Cedrés y Darío (Rodríguez) y lo veo bien, cada uno en su rubro, sin olvidarse que ellos y el Tony (Antonio Pacheco) y (Marcelo) Zalayeta, en los últimos 20 años han hecho cosas importantes para Peñarol", expresó Montero.

Tras comenzar su carrera como entrenador en la Tercera de Peñarol y dirigir tres partidos al primer equipo luego de que fuera cesado Jorge Fossati en noviembre de 2014, Montero hizo su carrera en Argentina pasando por Boca Unidos de Corrientes, Colón de Santa Fe y Rosario Central. Luego decidió radicarse en Italia y a mediados de 2019 asumió en Sambenedettese, en la serie C.

Sin embargo, su familia ya decidió, en noviembre, volverse a Uruguay: "Mi hijo más chico, Alfonso, y mi familia tuvieron mucha mala suerte porque llegaron el 15 de febrero a Sambenedetto, y a los 15 días se vino la pandemia. Estuvieron 90 días encerrados, se cortó el fútbol que habían empezado en Sambenedettese y Alfonso no la pasó bien. Cuando se vinieron, en noviembre, le dije que se quedara a vivir acá y yo iba a resolver después mi situación con Sambenedettese porque todavía tengo contrato. Cuando llegaron acá le vi la cara a mi hijo y lo resolví. Allá pasaba cuatro, cinco horas sentando en el sillón cuando es un chico de 13 años muy alegre; había empezado a perder la alegría. Hablé con Marcelo (Zalayeta), el Chengue (Richard Morales), el Bola (Robert) Lima, Sandro Méndez para que vuelva. Él se muere con La Escalinata (equipo de baby fútbol), y Daniel Acevedo y Fabián Recoba me dijeron que fichó en Defensor Sporting con todos sus amigos y ya recuperó la alegría".

El exjugador de Peñarol, Juventus y la selección uruguaya afirmó que hizo su carrera de abajo a arriba y que se siente preparado para dirigir a Peñarol: "En Argentina empecé en Boca Unidos, siempre me gustó empezar de abajo e ir escalando; no me gusta andar llamando sino llegar por méritos propios. En Argentina y también en Uruguay hicimos una escalada, luego Juan Pedro (Damiani) eligió a Bengoechea y yo en Peñarol no me puedo comparar con Pablo. En Italia debía terminar el Masters UEFA Pro y justo me encontré con Marcelo Open, el que era abogado de (Daniel) Passarella, y me dijo de dirigir en la C mientras hacía el master y me sirvió mucho dirigir".

"Yo no pongo fecha, estoy con mi familia y en enero veré si vuelvo a Italia".

Montero recordó un mensaje que le dio el argentino Roberto Perfumo: "Una vez fui a un programa en Argentina y me dijo que adentro de la cancha sabía todo, pero cuando se presentó a dirigir en Racing tenía adelante a 22 jugadores y no sabía qué decir. Por eso cuando estaba el Tío (Carlos Sánchez) dije de empezar en Tercera para ver si estaba o no pronto. Ahora tengo otra experiencia, pasé por Colón, Central, la C de Italia".

"La salida de Italia no va a ser un inconveniente, no es solo una cuestión deportiva, es solo cuestión de hablar con la persona que conoce a los dirigentes y decirle que es una cuestión de vida, que no voy a volver más hasta que me llame otro equipo o siga evolucionando en mi carrera. Me siento bien y siento que puedo dar un paso importante", expresó.

Sky Sports

Montero dice que el plus de haber sido jugador de Peñarol no le da ventajas: "Te da un plus haber estado en el vestuario pero después de los 15 días sino dejás conceptos, el liderazgo del entrenador de exjugador desaparece automáticamente. A los jugadores les tenés que dar todos los días algo. No me como el cuento de ¡Peñarol, Peñarol! Tengo un padre (Julio Montero Castillo) que jugó contra el mejor Peñarol de todos los tiempos y me habló del 66, que metían pero que jugaban bien al fútbol. Como el del 87, el Chueco Perdomo te la daba redonda, estaba el Zurdo Viera, el Dito Da Silva, el Bomba Villar, Diego Aguirre, el flaco Rotti que te tiraba un caño en el área chica, el Loco Trasante, el Pepe Herrera. Eso de ¡Peñarol, Peñarol! conmigo no va porque ya sabemos que hay que poner pierna firme a la uruguaya y no olvidarse de la idiosincracia del club y su cultura".

Montero dijo que su cuerpo técnico lo integran Juan Iraola como ayudante técnico y Santiago Ferro como preparador físico.

"Peñarol cierra el año espectacular por el clásico y la manera en que lo ganó. Vi un equipo dinámico, tiene equipo para luchar por el título, jóvenes muy interesantes; se puede formar un buen equipo", dijo.

"A nivel internacional también se puede competir, el tema es la cabeza, desde que estoy en Uruguay acá siempre se habló que no podemos jugar dos o tres partidos por semana, es una locura, son excusas que no le podemos dar a los jóvenes de hoy. Creo mucho en las relaciones con los jóvenes de hoy, es lo que te da ese plus, una discusión sana con el jugador sin que te saque la autoridad. La preparación física mejoró mucho, por eso no puedo creer que un jugador de 25 años no pueda jugar tres partidos a la semana", concluyó.