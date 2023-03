Paso a paso: ¿cómo Peña llegó a renunciar por un curso que al final había realizado?

Nelson Adrián Peña comenzó a estudiar la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Católica en el año 2002. 21 años después, esta carrera que el político colorado dijo que había terminado por años sin hacer la tesis y un curso de seis días que no aparecía en sus registros académicos causaron que perdiera su cargo como ministro de Ambiente.

Mensajes de distintos compañeros de la Licenciatura le recordaron a Peña que había realizado el curso que la Católica le negaba, horas después de comparecer ante la prensa para anunciar su renuncia.

La universidad le comunicó que su participación no estaba en los registros digitales, y el integrante del sector Ciudadanos ya tiene su título en trámite, pero no volverá a Ambiente a pesar de que el presidente Luis Lacalle Pou se lo ofreció.

La trama del título de Peña paso a paso

2002: Adrián Peña comenzó a estudiar la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Católica.

2005: Peña realizó el curso de seis días que luego la Universidad Católica le dijo que le faltaba. Era un curso de Simulación de Gestión.

2006: El político colorado dejó en suspenso su carrera, a falta de pocas materias y la tesis para completar sus estudios.

2015: Peña asume como diputado por el Partido Colorado. En el currículum que está en su perfil de la página web del Parlamento se lo presenta como "Lic. Adrián Peña".

2016: El entonces representante colorado se refirió al caso de Raúl Sendic, en ese momento vicepresidente uruguayo, cuando se descubrió que no era licenciado en Genética humana como decía. "Dígame Licenciado "...se acuerdan de Chespirito? Homenaje a Roberto Gómez Bolaños por parte de la 711 de Sendic!", escribió el 24 de febrero de 2016 en su cuenta de Twitter.

2018: Mientras presidía una comisión de la Cámara de Diputados, Peña hizo mención a su supuesto título en la discusión sobre la Ley de Emprendedurismo: "Soy licenciado en Administración de Empresas. En el Uruguay, con alguna excepción, desde la academia no se forman emprendedores; se forma gente para administrar empresas".

2018: En un evento realizado en la Universidad Católica, también referido a la Ley de Emprendedurismo, Peña fue presentado como "licenciado en Administración de Empresas" a pesar de que no había terminado los estudios en ese centro.

Marzo de 2020: Peña asume como senador del Partido Colorado.

Camilo dos Santos

Adrián Peña el día de su asunción como ministro de Ambiente

Agosto de 2020: Peña es designado ministro de Ambiente. En varias instancias oficiales, que llevaron su firma, también aparecía el título que no tenía.

Lucía que era licenciado en el "Convenio para la cooperación en materia de ambiente y desarrollo sostenible entre el Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay y el Ministerio de Ambiente y Energía de la República de Costa Rica" y en un acta oficial con el fallo del Premio Nacional de Ambiente "Uruguay, País Natural".

2021: El integrante de Ciudadanos retoma sus estudios de la Licenciatura en Administración de Empresas.

2022: Peña culmina sus estudios en la Universidad Católica al realizar la tesis de la licenciatura. Indicó que obtuvo la nota máxima. No tramitó su título.

26 de enero de 2023: el Semanario Búsqueda informa que Peña se había presentado durante años como licenciado sin tener título. Ese día reconoció su error y le pidió disculpas a Lacalle Pou en una reunión que mantuvieron. El presidente apoyó a Peña: le dijo que “lo importante era que había cursado la carrera y aprobado las materias” y que la posibilidad de renunciar no formó parte “ni cerca” del diálogo.

"Es un error, como en la mayoría de los casos de que me presentaron sin que yo hiciera la aclaración. Es un error que no tengo problema en reconocer. Me equivoqué", dijo Peña en rueda de prensa.

29 de enero de 2023: La Universidad Católica le comunicó a Peña que no estaba en condiciones de tramitar su título porque le faltaba un curso de seis días, informó Búsqueda. Fue la noticia que precipitó su salida como ministro.

30 de enero de 2023: Adrián Peña renunció al Ministerio de Ambiente por la situación de su título. "El error fue el que reconocí, del que me arrepentí y pedí disculpas. Tiene que ver con haber mentido sobre ese título durante un tiempo", dijo en una declaración a la prensa.

Federico Gutiérrez

Adrián Peña el día de su renuncia como ministro de Ambiente

30 de enero de 2023: Distintos compañeros de la carrera de Peña en la Universidad Católica se comunicaron con el político horas después de su renuncia y le recordaron que él sí había realizado el curso que la Católica le indicaba que faltaba para recibirse.

Después se contactó con el profesor que impartió el curso, quien tenía un mail del año 2005 en el que "Nelson (primer nombre de Adrián) Peña" aparece como integrante de este.

Desde la Universidad Católica le reconocieron que el acta existía, pero no se encontraba en el sistema digital de la organización.

Foto: Leonardo Carreño.

Luis Lacalle Pou (izquierda) y Adrián Peña (derecha)

Febrero de 2023: Lacalle Pou le ofreció a Peña volver al Ministerio de Ambiente tras conocer la situación de su título, pero el colorado indicó que "en principio" no volverá a la cartera.

27 de febrero de 2023: El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado resolvió apercibir a Peña por haber mentido respecto a su título universitario. La sanción había sido sugerida por la Comisión de Ética en un informe firmado por sus cinco integrantes que señaló que Peña incurrió en una “conducta impropia” y aconsejó declarar “censurables” los hechos sucedidos.

28 de febrero de 2023: Peña anunció públicamente que sí había realizado el curso que le faltaba y que su título en Administración de Empresas está en trámite, informó El País.

La Universidad Católica reconoció en un comunicado que "Peña cursó la asignatura sin inscribirse en el sistema de autogestión de estudiantes", y que "nunca regularizó su situación en la secretaría de facultad, por eso no figuraba en las actas de aprobación del curso".