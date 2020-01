Peñarol quedó en estado de agitación por sus deudas

Zinedine Zidane ni se lo imagina. No tiene idea de lo que genera. Desconoce que cada vez que elogia a Pajarito Valverde a miles de kilómetros de distancia a los hinchas de Peñarol se les llena el pecho de orgullo. Un orgullo fundamentado porque a Pajarito lo tuvieron desde chiquito en la cantera. Cuando viajaba en ómnibus. Cada actuación de Valverde en la galaxia del Real Madrid aumenta su cotización. Cada palabra de Zidane, una especie de dios en el Madrid, la redobla.

En los últimos años Peñarol negoció a varios de sus diamantes que dan que hablar por el mundo. Nahitan Nández fue despedido como héroe por los hinchas de Boca Juniors, Diego Rossi y Brian Rodríguez dan que hablar en la MLS y Barcelona se llevó en 2017 a Santiago Bueno. Para el común denominador de la gente, el carbonero debería ser un club donde se nada en una pileta de dinero. Pero hay una frase elocuente que revela su realidad: “Se debe más de lo que entra”.

Peñarol es una caja sin fondo. Y su presente marca que ese es uno de los principales temas que deben resolver los dirigentes para detener una rueda que giró y giró hasta llegar a un estado de situación complejo.

El club debe mucho dinero como se reveló en un informe de la página partidaria Padre y Decano, del 29 de diciembre de 2019, titulado “La herencia maldita”.

En el mismo se hace referencia a las deudas que generó el club y a su principal acreedor: el expresidente Juan Pedro Damiani.

El informe generó tanto ruido que llevó al consejo directivo a no permanecer en silencio. Los presididos por Jorge Barrera dieron a conocer públicamente los números del balance. Según reveló el Movimiento 2809, esto ocurrió “por primera vez en la historia”.

Justamente el Movimiento 2809 se expresó a través de Carlos Scherschener en nota con Referí donde manifestó: “En 2018, cuando asumimos, Peñarol tenía todas las transferencias prendadas al exterior con su acreedor principal, lo que hacía que el dinero que entró por Diego Rossi, el club tenía una prenda por esa y por cualquier transferencia de ser utilizada para amortizar la deuda que teníamos con Juan Pedro (Damiani). Porque antes de irse, como sí tenía el poder absoluto, inscribió la prenda en un juzgado para que el club le pagara su deuda con las transferencias hasta que se saldara la misma”.

El segundo día del año 2020 amaneció con un comunicado del Movimiento 2809 donde se fustiga el estilo de conducción de Juan Pedro Damiani, al que no se cita pero se lo deja en evidencia mencionando los meses de deuda en los sueldos que recibieron como herencia del anterior consejo directivo. En el comunicado se dice aludiendo al expresidente que: “La misma persona que tomaba las decisiones, era la que endeudaba al club, prestaba dinero y fijaba los intereses”.

En el punto 2 del comunicado se expresa: El 27 de diciembre de 2017, al asumir este consejo directivo, el club debía cinco meses de sueldos, premios a jugadores y cuerpos técnicos, en algún caso de tres y cuatro años, en ciertos casos intereses impagos sobre deudas desde el año 2011 y a un sinfín de proveedores al borde de cortar sus servicios. El pasivo, como está en los balances del club y el CDS era muy abultado y los pasivos vencidos o a vencer en el corto plazo superaban los US$ 15 millones. A su vez, la mayor parte de sus ingresos estaban (siguen estando) comprometidos por cesiones a ciertos acreedores privilegiados.

A los socios e hinchas pic.twitter.com/8AArSlafhG — Movimiento 2809 (@Movimiento2809) January 1, 2020

Damiani está dolorido por esta situación que salió a luz y se llamó a silencio.

Mientras tanto, la directiva analiza los números para ver cómo se sale de esta situación. Los dirigentes no descartan dar a conocer los números a los socios como lo hicieron ahora con el balance.

A la hora de hablar de deudas, ingresos, préstamos y otros rubros relacionados con el dinero, no se larga mucha prenda.

Un directivo del club, que prefirió no ser citado, dijo que si bien el común denominador de los hinchas puede pensar que el club recibió US$ 12 millones por concepto de transferencias, ello no es tan así. ¿Motivos? El dinero no ingresa todo junto sino que es en cuotas.

Por ejemplo, Federico Valverde fue negociado a Real Madrid en € 4 millones. Recién cuando fue integrado al plantel principal, dos años después, Peñarol embolsó € 1 millón más. A esa suma se le descontaron comisiones estipuladas. A fines de noviembre, el aurinegro recibió US$ 250 mil extra porque el jugador llegó a 20 partidos FIFA (que son aquellos donde el futbolista suma 45 o más minutos).

Parte de lo que ingresa se destina para cancelar deudas, algunas de las cuales son deportivas. Por ejemplo, las que se tenían con Mathías Corujo que reclamó US$ 730 mil cuando quedó libre del club. A Ángel Rodríguez se le tuvo que pagar US$ 300 mil para poder quedar en condiciones reglamentarias de jugar el segundo semestre de 2019.

La deuda con Damiani se achicó pero no se llegó a cancelar ni siquiera la mitad de la misma. Según Padre y Decano, a los Damiani se les adeudan unos US$ 5,2 millones.

Según informó Referí el 6 de agosto de 2019, cuando se concretó la venta de Brian Rodríguez a Los Angeles FC, Damiani ya había cobrado US$ 1,5 millones a través de ingresos generados por el cobro de la última cuota del pase de Diego Rossi a Los Angeles FC mientras que a esa fecha aún se le adeudaban US$ 1,7 millones y el pase de Rodríguez iba a servir para achicar esa deuda.

Leonardo Carreño

A Rodríguez se lo vendió por US$ 11,5 millones pero Peñarol era solo dueño del 55% de la ficha por lo que embolsó US$ 6 millones.

Darwin Núñez fue negociado a cambio de € 5,5 millones a Almería. Pero ese monto contempla los bonus que se van pagando a medida que se alcanzan objetivos. Por ahora, Peñarol cobró dos cuotas del pago inicial de € 4 millones. La tercera vence en abril. Después, cada 20 partidos FIFA, el aurinegro puede cobrar dos cifras de € 750 mil.

Según figura en el balance de 2018, cuando Jorge Barrera asumió la presidencia las deudas vencidas ascendían a US$ 15 millones, según reveló un directivo del club a Referí.

¿Y el Campeón del Siglo?

Ante tan complejo panorama muchos hinchas se preguntan por el estadio Campeón del Siglo. Sabido es que se pidieron préstamos para terminar las obras. ¿Hay deudas? ¿Se corren riesgos?

Diego Martínez

No hay riesgos. Las cuotas del estadio están al día porque el Banco República cobra cuando ingresan los derechos de televisión al club.

Además del BROU, la empresa Tenfield también puso dinero para el estadio de Peñarol. Pero ahí la deuda no se cubre con dinero sino a través de prestaciones. Tenfield, según explicó un directivo del club a Referí, tiene la concesión de la confitería, el nombre del estadio, el estacionamiento, un museo y toda la publicidad dentro del estadio.

El rol de Evaristo González

En las últimas horas trascendió que Evaristo González ofició de prestamista de dinero para Peñarol. En Padre y Decano se reveló que “González tendría colocados a esta fecha en Peñarol algo más de US$ 2,5 millones, a una tasa superior a las encontradas en bancos de nuestra plaza”.

Leonardo Carreño

El dirigente se defendió en el programa Las Voces del Fútbol diciendo que la tasa de interés se fijó en 5,5% y no en un 10% y que ese dinero no lo recibe para beneficio personal sino que lo destina al básquetbol que preside Luis De María, perteneciente a su facción política en el club.

El Movimiento 2809 destacó la actitud del citado dirigente diciendo: “En ese marco, aún no siendo lo que todos queremos, se realizó una operación de crédito con Evaristo González, en condiciones totalmente distintas a las que se había acostumbrado el club a realizar. Las decisiones ahora las toma el consejo directivo, la decisión en particular de endeudarse es en acuerdo con sus integrantes y además no se pagaron intereses por dicho crédito. Cuando el club quiso regularizar la documentación y fijar un interés, el principal interesado comunicó que no los recibiría y que los donaría al club, lo que es más valorable aún”.

¿Cuándo se logra la independencia económica?

La respuesta no tiene una fecha límite. De hecho un consejero puso como ejemplo que si el club mete una buena campaña en una Copa Libertadores, con los premios que se pagan en la actualidad, se reduciría considerablemente la deuda.

Otro rubro es la venta de jugadores, algo recurrente en un fútbol exportador.

¿A quién tiene para vender Peñarol al exterior? Todos los caminos conducen a un solo nombre: Facundo Pellistri.

Y mientras todo esto ocurre y el mundo Peñarol se escandaliza por las deudas y un estado financiero de compleja resolución, el lunes arranca un nuevo ciclo. Vaya paradoja del destino, Diego Forlán, acostumbrado a moverse en un régimen extremadamente profesional, tan adepto al orden y la planificación, iniciará su carrera como técnico en un terreno complejo.