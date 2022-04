Peñarol rifó el Apertura: anotó solo seis goles en nueve partidos, algo que pasó dos veces en 92 Uruguayos

Peñarol miró el partido ante Cerrito durante 80 minutos y pareció despertar en los últimos 10, cuando se dio cuenta de que se le iban dos puntos importantísimos ante el último de la tabla de este Torneo Apertura, que, además, estaba estrenando un técnico interino. Pero no le alcanzó y terminó con un amargo 0-0.

¿Subestimó al rival? ¿Le faltó solo fútbol o también físico? A primera vista, pareció que los futbolistas aurinegros salieron a la cancha pensando que quizás, se llevaban por delatante a su adversario solo con la camiseta.

Sin embargo, quedó claro que eso no se dio y que estuvo muy lejos de suceder.

Desde el punto de vista futbolístico, en prácticamente todo este Torneo Apertura el equipo de Mauricio Larriera no mostró fútbol. Le ganó en los minutos de adición a Danubio y a Liverpool.

Lo mejor que hizo en lo que va de este Campeonato Uruguayo, fue ganarle a Nacional 1-0 con un gol de penal de Pablo Ceppelini.

Dicho sea de paso, el volante es el goleador de los aurinegros con tres tantos.

Leonardo Carreño

Mauricio Larriera admitió que no le encuentra la vuelta a este momento del club

Ni siquiera lo que mostró en la importante victoria que consiguió contra Olimpia de Paraguay el pasado martes por la Copa Libertadores de América fue una muestra del fútbol que el técnico quiere.

Al igual que ante Cerrito y en otros compromisos, el primer tiempo del equipo fue pobrísimo, pero el resultado muchas veces puede tapar lo que se ve en la cancha. Además, está claro que ese era un partido en el que solo importaba ganar.

Peñarol en todo este Apertura en el que ha disputado nueve partidos, solamente convirtió seis goles, algo casi increíble. Y de ellos, solo uno lo convirtió un delantero, Ruben Bentancourt, de penal, en la hora ante los danubianos para darle la victoria a los carboneros.

Leonardo Carreño

Agustín Álvarez Martínez sigue sin poder convertir

Agustín Álvarez Martínez sufre un bajón anímico y de confianza que se nota desde hace tiempo en la cancha. Ha llegado a 13 partidos oficiales sin convertir goles, los que sumados a los cuatro amistosos de verano, en los que se incluyen dos clásicos, llevan la cifra a 17. Nadie en Peñarol podía haber pensado que el Canario podría llegar a tanta sequía goleadora que suma 1.203 minutos en total.

La parte positiva que tiene el equipo de Larriera, es que es uno de los equipos menos goleados en lo que va del Apertura. Solo ha recibido cinco goles -el único que lo supera en menor cantidad de tantos recibidos es Liverpool con cuatro- y eso habla bien de la parte defensiva, como el no convertir habla mal de los hombres de ofensiva.

Peñarol no solo ha convertido muy pocos goles en este torneo, sino que, además, tampoco crea situaciones de gol como para llegar a anotar.

Le sucede lo contrario al año pasado -en el que terminó como campeón uruguayo- cuando generaba mucho y definía proporcionalmente poco.

Leonardo Carreño

Peñarol sigue sin despegar en este Uruguayo

Justamente si se lo compara con 2021, en ese certamen y con el mismo Larriera como entrenador, Peñarol en sus primeros nueve encuentros había anotado 12 tantos, el doble que ahora.

"Hace rato que nos está faltando gol, desde los partidos de verano, el funcionamiento ha sido muy fluctuante. El equipo no funciona de la mejor manera, no se logran resultados, la eficacia sobre todo en el área rival, porque mantenemos el cero, y ganar se puede ganar 1-0, pero no convertimos", dijo Larriera luego del 0-0 ante Cerrito del pasado sábado a la noche.

Y agregó una frase preocupante: "Es bastante complejo el asunto, pero no conozco muchas fórmulas para dar vuelta esto".

Hay antecedentes

Aunque parezca extraño o poco creíble, según un relevamiento que realizó Referí, desde que comenzó el fútbol profesional hace 90 años, en 1932, existen dos antecedentes en los cuales Peñarol, en las primeras nueve fechas, convirtió solo seis goles.

Leonardo Carreño

La lesión de Walter Gargano puede complicar más aún el desempeño del equipo

Una de las extrañezas es que justamente fueron seis tantos, ya que podrían haber sido menos.

Con el actual, Peñarol está disputando su Campeonato Uruguayo número 92 y solo en dos ocasiones, además de esta, llegó a seis goles en las primeras nueve etapas disputadas, tal como ha ocurrido en este 2022.

Esos torneos fueron los de 1983 y el Campeonato Uruguayo Especial disputado a una rueda en 2016. Ambos certámenes fueron ganados por el acérrimo rival: Nacional.

En 1983, cuando la directiva tricolor contrató el llamado “Nacional de las Estrellas” que terminó siendo campeón en el Gran Parque Central, Peñarol tuvo los siguientes resultados en las primeras nueve fechas: 1-1 ante Rampla, perdió 2-1 contra Progreso, igualó 1-1 con Huracán Buceo, cayó 2-0 ante Nacional, 1-0 con Sud América, empató 0-0 con Wanderers, 2-2 contra Defensor, 0-0 con Bella Vista y venció 1-0 a Danubio. Así convirtió seis tantos.

Leonardo Carreño

Ignacio Laquintana es uno de los pocos puntos altos de este equipo, aunque con altibajos

En la campaña del Uruguayo Especial 2016 en la que también terminó con seis anotaciones en los primeros nueve encuentros. Así fueron los resultados: 0-0 ante Liverpool, venció 2-0 a Fénix, cayó 1-0 contra Wanderers, igualó 0-0 frente a Boston River, fue derrotado 1-0 por Juventud, empató 0-0 ante Plaza Colonia, perdió contra Danubio 3-2, venció a Villa Española 2-1 y lo derrotó Rampla Juniors 1-0.

Aunque pueda parecer increíble, esos dos antecedentes existen, por lo que esta es la tercera vez que Peñarol anota seis goles en sus primeros nueve partidos en sus 92 participaciones en el Campeonato Uruguayo.

¿Se despidió del Apertura? Todo indica que sí. Quedó a nueve puntos del líder Deportivo Maldonado cuando quedan 24 unidades por jugarse con encuentros de Copa Libertadores -que son complicados y que gastan física y emocionalmente al plantel-, aunque lo que más complica a Peñarol es el propio Peñarol por su falta de desempeño normal dentro de la cancha en la que por ahora, el fútbol, sigue sin aparecer.