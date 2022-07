¿Peñarol rompe la chanchita? Ruglio reveló números del período de pases aurinegro

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio habló este miércoles del período de pases que transita el aurinegro para armar un plantel fuerte que le permita competir en el Torneo Clausura y meterse en la definición del Campeonato Uruguayo.

Peñarol ya tiene firmados a Nicolás Milesi y Kevin Méndez y espera para este jueves la llegada de Yonatthan Rak desde México que tal como informó Referí emprendió viaje este miércoles desde Tijuana a Montevideo.

Ruglio dio por cerrada la llegada de Brian Lozano y dijo que la llegada de un jugador "desnivelante" fue permitida por el ordenamiento económico que hizo su directiva.

"Fuimos cuidadosos con los números porque estamos convencidos, cuando nos interesamos por un jugador lo que nos preguntan es si pagamos al día y cómo estamos de infraestructura. Peñarol ahora paga al día, pero la realidad es que tenemos una cancha y media solamente y eso a veces te hace caer contrataciones. Aunque nos duela, es la realidad que tenemos. Para que Peñarol vuelva a ser Peñarol tiene que tener los sueldos al día, tenemos que ganar caja para cerrar un Lozano y esta vez teníamos la plata guardada por primera vez", afirmó Ruglio en Sport 890.

"Antes lo que se hacía era pagar intereses sobre intereses. Para hacer contrataciones se tomaban créditos al 10% anual en fideicomiso que generaban US$ 900.000 de intereses por año. Solamente dos nueves de calidad, los perdías en intereses sin achicar capital y Peñarol en 2021 se fue de US$ 900.000 a US$ 500.000. En 2022, un año en el que no vamos a tomar créditos, vamos a ir a US$ 300 mil y poco, y en 2023 a US$ 140.000 de intereses generados en un año, porque Peñarol no necesita tomar créditos porque se ordenó. Así se destraban cosas como las de Lozano", agregó Ruglio

"Ya bajamos US$ 7 millones al año el gasto que tenía el club, la venta de un Facundo (Torres) o un Canario (Agustín Álvarez Martínez) ahora te permite invertir en infraestructura y contratar, sino tapabas agujeros de todos los años. Cuando con mucha liviandad dicen que vamos a romper la chanchita, en realidad es ordenar al club para que pueda volver a ser Peñarol. Con la venta del Canario tenemos tres años ordenado al club y eso nos ha permitido hasta bajar el precio de las entradas en el Campeón del Siglo donde estamos en el precio más bajo de su historia. Todo eso es parte del año y medio de trabajo de esta directiva en el que nos costó mucho ordenar al club", concluyó Ruglio.