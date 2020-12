Peñarol se decantó por Mauricio Larriera

Peñarol definió este martes, tras una extensa jornada de trabajo, que Mauricio Larriera sea el nuevo entrenador del club para suceder a Mario Saralegui cuyo contrato vence este jueves.

El martes fue una jornada intensa para los presididos por Ignacio Ruglio que junto con los consejeros Evaristo González y Guillermo Varela, el director deportivo Pablo Bengoechea y el gerente deportivo Gabriel Cedrés comenzaron temprano en la mañana la decisión a la que arribaron en horas de la noche.

D. Battiste

Bengoechea, el día en que asumió formalmente su cargo

En la última jornada, Peñarol debió elegir entre tres candidatos. Además de Larriera estuvieron sobre la mesa Paolo Montero y Martín García.

Prevaleció el nombre de Larriera porque fue el candidato que mejor impresionó a Bengoechea. Este fue el nombre que recomendó y la decisión la adoptó Ruglio, previa consulta al consejo directivo.

Larriera fue el único de los candidatos que concurrió al Palacio Peñarol para ser entrevistado personalmente por los dirigentes y el área deportiva dando a conocer de primera mano el proyecto de trabajo para asumir en el club.

El exayudante de Gerardo Pelusso en Alianza Lima, Nacional y la selección paraguaya arrancó su carrera en solitario en Sol de América, tuvo un notable 2014 en Racing, de ahí pasó a Defensor Sporting, lo contrató Al-Wakra de Catar donde estuvo un año y medio, tuvo fugaces pasajes por Godoy Cruz de Argentina y O'Higgins de Chile, dirigó a Danubio en el Clausura 2019 y a Wanderers en el Apertura 2020.

Con el bohemio le ganó a Peñarol 2-0 en el Campeón del Siglo provocando la salida de Diego Forlán y la llegada de Mario Saralegui. Líder del torneo no volvió a ganar y decidió renunciar al finalizar el Apertura.

"Es una de las tantas reuniones que hemos tenido. Nos vamos a juntar después para tomar decisiones, puede ser hoy, mañana o el jueves. Nos vamos a volver a ir a las 9 de la noche y llegamos a las 10 de la mañana, los socios tienen que estar tranquilos de que estamos trabajando con la estructura deportiva para tomar la decisión", dijo el presidente Ruglio en una imrpovisada conferencia de prensa a la salida de esa reunión con Larriera.

Si bien no quiso dar pistas, la decisión ya estaba prácticamente tomada.

Ruglio también manifestó que en horas de la tarde iba a llamar a Paolo Montero, otro de los nombres que estaban en carrera.

Montero tiene actualmente contrato con Sambenedettese de la Serie C de Italia, lleva ya días en Uruguay, cumplió la cuarentena, tiene al cuerpo técnico también en el país y podía rescindir contrato a la brevedad.

Ya había dirigido a Peñarol en tres partidos, a fines de 2014, luego de que Jorge Fossati fuera cesado tras perder en tiempo agregado el clásico del Apertura 2014.

Montero en Los Aromos, en 2014

Montero había hablado con Ruglio cuando estaba en Italia y se entusiasmó con la posibilidad de retornar y dirigir a Peñarol. En los días siguientes solo recibió un mensaje el día de Navidad. Tras ese interinato pasó por Boca Unidos de Corrientes, Rosario Central, Colón de Santa Fe y ahora está en Italia, país donde marcó una era como zaguero de Juventus.

Saralegui se va

Tal como informó el martes Referí, el consejero Álvaro Queijo admitió que Mario Saralegui y Diego Forlán ya estaban afuera de la lista de los elegibles.

Sobre Saralegui expresó que "este no es el momento", mientras que con Forlán reconoció que el lunes hubo una charla pero que "las condiciones para que vuelva hoy son muy difíciles".

¿Qué pasó con Forlán?

Según pudo saber Referí a Forlán se le pidió que su hermano Pablo no integrara su cuerpo técnico, algo que fue rechazado de plano por Diego en una charla que se mantuvo el día lunes.

"Forlán nunca va a estar descartado en Peñarol, pero en esta ocasión no va a venir", informó Ruglio en el Palacio Peñarol.

El Tato quedó a la espera

El otro entrenador que estaba en carrera era Martín García, quien dirigió en 2020 a Danubio en Primera, donde no logró una buena campaña y fue sustituido por Leonardo Ramos, y a Racing en Segunda, equipo que tomó en una situación muy delicada pero lo levantó logrando meterlo en playoffs para disputar el tercer ascenso. En esa instancia fue eliminado por Rampla Juniors.

Camilo dos Santos

Martín García con Danubio en 2020

Es un entrenador que pasó con éxito por las formativas del club y al que ya conocía Ruglio. También Bengoechea, quien fue compañero en Peñarol durante la época del quinquenio (1993-1997).

Antes de su pasaje por las formativas de Peñarol dirigió a Independiente de Campo Grande en Paraguay. Tras dejar las formativas aurinegras pasó por Real España de Honduras donde fue campeón del Apertura 2017, Deportivo Santaní de Paraguay, salvó a Boston River del descenso el año pasado y en 2020 estuvo en Danubio y Racing.

Sin embargo, consultado por Referí entrada la noche del martes, el entrenador dijo que no recibió ningún llamado para entrevistarse con autoridades de Peñarol. Mantuvo el teléfono abierto pero este no sonó.

Ruglio y Bengoechea volvieron a reunirse en horas de la noche en el Palacio y ahí se terminó de adoptar la decisión. El elegido fue Larriera.

Coito dijo que no

Otro de los entrenadores que fue sondeado por Peñarol fue el exentrenador de las juveniles del club y de las selecciones sub 15, sub 17 y sub 20 de Uruguay: Fabián Coito.

"Hablé con Bengoechea pero le dije que no solo tengo contrato con la selección de Honduras sino que tengo el deber moral con los dirigentes y los jugadores de respetar ese contrato", dijo a Último al Arco que se emite por Sport 890.

AFP

Fabián Coito se queda en Honduras

El día extra que se dio Ruglio este martes tiene que ver con que este miércoles, García será entrevistado personal o telefónicamente.

Una danza de nombres

A diferencia de lo ocurrido en otros períodos de pases, Peñarol tuvo una enorme lista de candidatos a entrenador en esta ocasión.

Además de los tres que quedaron en carrera hasta último momento (García, Montero, Larriera), de los que se cayeron el lunes (Saralegui y Forlán) y el que se descartó el martes (Coito), Peñarol tuvo charlas o mostró interés por entrenadores locales y extranjeros de muy variados estilos: Gustavo Poyet. Julio Ribas. Diego López, Diego Alonso, Sebastián Beccacece, Juan Antonio Pizzi y Robert Siboldi.

La interminable danza de nombres terminó. Larriera empezará a evaluar el plantel de Peñarol mediante videos y estudiará los informes que le dé Bengoechea. Juntos empezarán a delinear el plantel para el 2021.

Este miércoles el club lo hará oficial. El jueves, el floridense será oficialmente presentado en el Campeón del Siglo.