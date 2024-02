Pepe Sand, histórico goleador argentino habló del momento de Edinson Cavani en Boca y de cómo juega la ansiedad

El delantero uruguayo de Boca Juniors, Edinson Cavani, continúa con su racha negativa de goles para los xeneizes, mientras volvió de una nueva lesión y se prepara para jugar el clásico ante River Plate el próximo domingo en el Estadio Más Monumental a la hora 17 por la Copa de la Liga Argentina.

El domingo pasado frente a Lanús, Cavani marró un par de situaciones clarísimas, pero una de ellas fue bastante increíble.

En lo que va del año, aún no ha podido convertir para Boca y los hinchas ya tuvieron suficiente como para explotar en su contra.

Desde que llegó Cavani como el gran refuerzo traído por el ahora presidente de Boca, Juan Román Riquelme, el salteño solamente ha convertido tres goles y ha padecido algunas lesiones que le llevaron mucho tiempo de recuperación.

Como informó este martes Referí, el astrólogo de Boca Juniors sostuvo que al uruguayo le hicieron "magia negra", pero que contra River el domingo va a convertir un gol.

Este miércoles habló José "Pepe" Sand, un referente de los goleadores, máximo artillero de Lanús, quien se retiró el año pasado del fútbol.

Sand opinó sobre la situación de Cavani, quien marra goles insólitos y se le ha cerrado el arco.

"Cavani está un poco ansioso para hacer goles. Esa es la ansiedad que tenemos los goleadores. Es una ansiedad terrible. Parece que no está la ansiedad, pero está", dijo Sand en ESPN.

Y añadió: "Obviamente que a veces se te cierra el arco. Yo me bajoneaba, no era que perdía la confianza, me bajoneaba y ese bajón que tenía en los partidos, me hacía decidir mal. Iba, entrenaba normal, batallaba para ganarme un lugar o para hacer goles. No era desconfianza. No me salían las cosas y me volvía loco. Me parece que en esos momentos la cabeza no me funcionaba".

Aquí se puede ver el video: