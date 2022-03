Pereira contradijo a Manini y aseguró que el senador y su familia son colonos

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sostuvo este martes que el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, su esposa, Irene Moreira, y su suegro, Roque Moreira, son colonos, pese a que el legislador lo negara el pasado domingo a través de un comunicado.

De acuerdo al informe que recibimos de (Andrés) Berterreche, (...) fueron tan importantes las afirmaciones que hizo y fue tan imponente lo que explicó sobre la historia del campo que no hay duda de que Manini, Irene Moreira y su padre son colonos y no han regularizado la situación", indicó en rueda de prensa, consignada por Telemundo.

Manini Ríos había vuelto a negar en Twitter que tanto él como su familia fueran colonos, luego de que se divulgara un informe técnico elaborado por el Instituto Nacional de Colonización (INC) que lo involucra en irregularidades. Sin embargo, Pereira respondió: "Él tiene todas las herramientas para decir que no es correcto, pero tiene que presentar documentación y no creo que lo haga".

En el Frente Amplio (FA) se encuentran analizando la situación y se mantienen a la espera de que el INC procese el informe jurídico. Según el dirigente sindical, no hay "ninguna política" que apunte a "perseguir" al líder cabildante, sino que, de confirmarse su condición, este debe "cumplir con las reglas" del instituto.

"Es claro que encontraron dentro de su campo algunas otras violaciones a las normas legales del Uruguay que tendrán que investigarlas los ministerios", dijo. Luego, explicó que confía en el trabajo del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, para llegar al fondo del caso.

Pereira también respondió a las críticas del senador Guillermo Domenech, quien cuestionó el momento en el que se dio a conocer el trabajo de Berterreche. "No tiene nada que ver con el referéndum. Estamos muy perseguidos con el referéndum. Cada noticia que se da es por el referéndum. El 28 de marzo, sea cual sea el resultado, (...) las personas tienen que mostrar si son o no son colonos. Hay una forma muy fácil de demostrarlo: mostrando los documentos", concluyó el presidente del FA.

Berterreche, junto a un equipo del INC, realizó un informe que, según sus declaraciones, demuestra que Manini, su esposa y ministra de Vivienda, Irene Moreira, y el suegro de Manini, Roque Moreira, tienen en su posesión el padrón 511 de Artigas, de unas 2.856 hectáreas, que pertenece a Colonización, informó Búsqueda.

Por su parte, el legislador negó en una carta esta acusación, que de ser cierta podría llevarlo a incurrir en algunas irregularidades, por votar leyes que lo favorecen en el marco privado –dos artículos de Colonización de la Ley de Urgente Consideración–.