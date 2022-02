Pereira pidió al FA "consultar y chequear" las placas sobre la LUC, tras difusión de contenido falso

A pocos días de que desde el gobierno arreciaran los reproches a los promotores del referéndum por decir "mentiras", tras la difusión de placas oficiales con contenido engañoso respecto a la Ley de Urgente Consideración (LUC), el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira instó a sus compañeros a "consultar y chequear" los contenidos compartidos en redes sociales, de modo de "corregir" y evitar prácticas contraproducentes para la campaña.

En la Mesa Política de este lunes, cuando los dirigentes de la izquierda conversaron acerca de las críticas vertidas por dirigentes de la coalición multicolor hacia los mensajes del Sí, Pereira tomó la posta y dijo que "hay argumentos más que suficientes" y "contundentes" para hacer frente a la campaña, contaron a El Observador participantes del encuentro.

Consultado por El Observador, Pereira señaló que su alocución hizo referencia a los "matices de redacción" con contenidos difundidos días atrás.

Esta semana, la cuenta en Twitter de la Comisión por el Sí publicó un mensaje que alertaba: “¿Sabías que con la LUC no podés protestar si te despiden injustamente, o si te bajan el sueldo? Las causas justas se defienden con la verdad”.

La afirmación fue cuestionada por varios referentes del oficialismo y desmentida por los laboralistas Matías Pérez del Castillo y Federico Rosenbaum. Tras la polémica, la cuenta eliminó el tuit.

Consultado al respecto, Pereira dijo que "después salió Hugo Barreto –grado 5 de Derecho Laboral– a plantear cosas bastante distintas". "Como toda biblioteca en el derecho, hay más de una. Lo que pasa es que los medios predominantes solo consultan una", acusó el presidente del Frente Amplio.

"Tenía un matiz. Había que cambiarle la redacción para que quedara bien. Porque en vez de los contenidos terminás discutiendo la redacción. Pero los que te cuestionan eso son los autores de que (si se derogan los 135 artículos) 'se vuelve a la Unión Soviética', de que 'miles de presos van a salir en libertad', de que las adopciones van a durar más tiempo aunque ese artículo no esté entre los elegidos para derogar, que 'no vamos a poder salir a la calle'. Y no son placas, son expresiones de senadores y de ministros", respondió el presidente del FA.

"Hay una parte de la campaña del No que es tratarnos de mentirosos y colocarnos en la duda. Y eso nosotros lo tenemos que corregir en el detalle, los que estamos en el estudio de la ley, y que ninguna placa nuestra se pueda prestar para doble interpretación. Aunque la placa esté bien, si se presta para doble interpretación, nosotros preferimos que no", afirmó el presidente del Frente Amplio.

El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos afirmó el jueves pasado que la "ley defiende a los más débiles y es su escudo en los momentos difíciles", al tiempo que apuntó contra el Frente Amplio por instalar "la mentira" de que la LUC "favorece a los ricos y a los malla oro". El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, planteó a su vez que "lamentablemente la campaña se ha transformado en la diferencia entre la verdad y la mentira". El secretario de Presidencia Álvaro Delgado también cuestionó las "falsedades" de los detractores de la ley.

"Hay limitantes a la actividad sindical"

Ante la discusión suscitada en torno al tuit de los promotores del referéndum –referido a las limitaciones a la huelga–, Pereira enfatizó: "Hay limitantes a la actividad sindical, no hay dudas". "Lo que iba a ser una reglamentación de la ocupación terminó siendo una prohibición misma. Lo que dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es que se puede ocupar; hay prohibición de ingreso de los trabajadores no huelguistas y de la gerencias, pero sin embargo lo que termina sucediendo es que te desalojan", agregó.

Una de las críticas más frecuentes de Fernando Pereira al oficialismo es que la disposición que declara "ilegítimos" a los piquetes que "impidan la libre circulación" no es igual a lo establecido por decreto del expresidente Tabaré Vázquez en 2017. "Es muy distinto a los artículos de la LUC, porque Vázquez exceptuaba todos los contenidos en el artículo 57 de la Constitución, que es el que consagra (el derecho a) la huelga".