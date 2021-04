Por qué en 2020 Tabárez percibió en promedio 33% menos ingresos en la selección

El presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, expresó que el fútbol europeo está en una situación delicada, que su club en la temporada 2020-2021 tendrá 15% menos de los ingresos proyectados y que por esa razón ajustó los salarios de las principales figuras, con reducciones del 10%.

En el fútbol uruguayo, la crisis económica que trajo la pandemia de covid-19 también tuvo su impacto en los clubes que se vieron obligados a sincerar sus números para mantener sus economías a flote.

Nacional llegó a registros inéditos con presupuestos sumergidos, que mantuvo durante tres meses entre enero y marzo, en US$ 350.000 al mes, y que actualmente equilibró en US$ 450.000. Esa es la inversión cada 30 días en el plantel principal para la temporada 2021.

Peñarol, que estaba atrasado en la organización y el sinceramiento económico, y sostenía números que no eran del fútbol uruguayo (su presupuesto era cuatro veces superior al del Nacional), con las primeras decisiones del presidente Ignacio Ruglio bajó US$ 250.000 por mes en salarios del plantel principal, que al año se transforma en una reducción de US$ 3.000.000.

Quien también percibió menos dinero por la situación del fútbol en 2020, en plena pandemia de covid-19, fue el entrenador de la selección, Óscar Washington Tabárez, y todos sus colaboradores, quienes el último año recibieron en promedio el 67% de su contrato anual.

Los cuatro meses (abril a julio) en los que el técnico de la selección estuvo en seguro de paro total solo recibió el subsidio del Banco de Previsión Social topeado en $ 45 mil (unos US$ 1.000 aproximadamente). En un informe publicado por Referí el año pasado se daba cuenta de que el contrato de Tabárez con la selección, que regía de 2018 a 2022, implicaba un sueldo de US$ 60 mil mensuales, que al año son unos $ 720 mil. Los cuatro meses que el cuerpo técnico cobró solo los US$ 45 mil de BPS derivaron en una pérdida anual de US$ 236 mil, que representan el 33% de lo que perciben al año.

La AUF tenía en 2020 una erogación mensual en el cuerpo técnico de la selección mayor de US$ 145.000. Esta cifra asusta a algunos clubes chicos del fútbol uruguayo, que han reclamado bajar los costos de la selección. Sin embargo, comparativamente, no mueve la aguja en la economía de Nacional y Peñarol, y se trata de un contrato menor con relación a los que pagan a sus entrenadores las asociaciones de Brasil (Tité, US$ 325.000), Perú (Ricardo Gareca, US$ 300.000) y Paraguay (Eduardo Berizzo US$ 220.000), o lo que ganaban en 2020 en Chile (Reinaldo Rueda, US$ 300.000), Colombia (Carlos Queiroz, US$ 250.000), y Ecuador (Jordi Cruyff, US$ 150.000).

En todos estos casos, las asociaciones de fútbol tuvieron que pagar el contrato entero, debido a que no existe para ellos el seguro de paro, como sí existe en Uruguay para los deportistas.

La Asociación paga al cuerpo técnico de la selección US$ 1,7 millones al año. Como consecuencia de los cuatro meses en los que mantuvo en seguro de paro a todos sus entrenadores, en 2020 se ahorró casi US$ 700 mil.

Paralelamente, la AUF sigue cobrando su contrato por derechos de TV de las Eliminatorias para Catar de US$ 20.000.000, que en marzo pasado cerró con Tenfield.