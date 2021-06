¿Por qué no se puede parar el Apertura si Tabárez convoca a tres jugadores de Nacional o Peñarol para la Copa América?

Cuando el técnico de la selección, Óscar Washington Tabárez, confirmó la convocatoria de tres futbolistas de Peñarol para los partidos de Eliminatorias ante Paraguay y Venezuela, el presidente aurinegro Ignacio Ruglio puso el grito en el cielo y manifestó que si se repetía esta situación para la Copa América, que comienza el domingo en Brasil, "la AUF debería suspender el Campeonato Uruguayo".

Giovanni González, Joaquín Piquerez y Facundo Torres fueron convocados por Tabárez. Finalmente, Piquerez fue dado de baja por una lesión y Peñarol aportó dos futbolistas al combinado.

Esas ausencias fueron suficiente para que se resintiera el nivel futbolístico de los aurinegros, que empataron ante Plaza y Wanderers.

En el momento que se anunciaban las tres convocatorias de Peñarol, Ruglio también manifestó: “Para estos dos primeros partidos, estamos bien porque tenemos recambio. No me quiero adelantar a los hechos, pero si los tres siguen para la Copa América, no está bien que la selección desarme a un equipo. Influiría en el desarrollo del campeonato". Y agregó: "Respecto a si van a la Copa, supongo que razonarán y dirán ‘no podemos desarmar un equipo’, si no, tendrán que parar el campeonato. Voy a partir del razonamiento inverso, y a pensar que va a primar la lógica y que son conscientes de que no pueden desarmar un equipo en pleno campeonato. Vamos a estar atentos a eso”.

Quien brindó tres jugadores a la selección en la doble fecha de Eliminatorias ante Paraguay y Venezuela fue Nacional (Sergio Rochet, Camilo Cándido y Brian Ocampo, el lateral por la baja de Piquerez y el delantero ante la baja por covid-19 de Giorgian de Arrascaeta).

Los tricolores no se expresaron públicamente sobre el tema. En los dos partidos que jugaron sin los tres futbolistas, perdieron con Cerro Largo 2-1 y le ganaron 2-1 a Plaza.

Este jueves, el entrenador de la selección anunciará la nómina de 28 futbolistas que utilizará en la Copa América, y Nacional y Peñarol esperan para conocer cuántos futbolistas perderán por al menos cuatro fechas del Apertura y hasta en seis jornadas, incluido el clásico, si Uruguay avanza hasta la final.

En este escenario que planteó Ruglio, ¿Nacional o Peñarol pueden pedir la suspensión del Uruguayo? Pueden pedirla, pero no existe ningún artículo que les ampare para suspender el torneo. La actividad debe seguir su curso como estaba fijada, incluso con una fecha entre semana (la séptima) y esto implica que no tendrán a sus jugadores como mínimo entre la quinta y octava jornada del Apertura.

El único caso excepcional por el que se puede suspender el Torneo Apertura es a través de la votación en un consejo de liga, posibilidad que en la AUF entienden es difícil aplicar porque tiene que existir mayoría y los clubes que no tienen jugadores en la selección avalarán continuar con la competencia frente al interés de los que pierden a sus figuras y pretenden suspenderlo.

Por otra parte, lo que sí ocurrirá es que los clubes que tienen jugadores citados a la selección pueden incluir a futbolistas suspendidos en estos partidos. En ese caso, la sanción queda pendiente para cumplir cuando regresen los seleccionados.

¿Qué sanciones establece el reglamento de la AUF si no ceden a futbolistas?

En su artículo 126 establece "el club que se negare a ceder a uno o más jugadores para integrar selecciones nacionales será sancionado, por el Tribunal de Penas competente, con la quita de seis puntos que se le restarán de la tabla oficial (campeonato y descenso) del certamen en disputa. Si no hubiera campeonato oficial, el club deberá pagar una multa que fijará el Tribunal entre un mínimo de UR 1.500 (al valor actual $ 1.884.000) y un máximo de UR 2.500 ($ 3.140.000). En todos los casos, el club no podrá utilizar al jugador en competencias oficiales mientras dure la actividad específica de la selección que se viera afectada por su ausencia".

No obstante, establece en el inciso 2 del mismo reglamento que "los clubes tienen la opción de reemplazar, en igual cantidad, a aquellos jugadores afectados plenamente a alguna de las selecciones de la AUF o afectados plenamente en otras asociaciones nacionales por aplicación de las reglamentaciones de FIFA, por otros que tengan en trámite o estén cumpliendo sanciones. El uso de la opción para actuar en primera división sólo podrá ejercerse si el jugador habilitante estuviere a la fecha de la afectación integrando la lista general de jugadores de su club, con contrato registrado en la AUF y hubiere jugado un mínimo de dos partidos, en primera división"

¿Cuántos partidos se van a perder los seleccionados? ¿Y el clásico?

Los jugadores convocados por Tabárez para la Copa América se integrarán a los entrenamientos este jueves al Complejo de la AUF, y permanecerán con la selección al menos hasta la primera fase, que para Uruguay finaliza el lunes 28.

En ese caso, los futbolistas del medio se perderán los partidos de la quinta fecha (12 y 13 de junio), los de la sexta (19 y 20), séptima (se juega entre semana entre el martes 22 y jueves 24) y octava (26 y 27), y podrán reaparecer en la novena, que se jugará el sábado 3 y domingo 4 de julio.

Si Uruguay clasificara en su grupo, los futbolistas de Nacional y Peñarol también se perderán el clásico, en la novena, que se jugará el 3 o 4 de julio en el Gran Parque Central.

Y si llegaran a la final, también estarán ausentes en la décima fecha. En ese caso, los jugadores de la selección se reintegrarán a los clubes recién para la undécima fecha.

Así se juegan las próximas cuatro fechas que fijó la mesa de Primera: